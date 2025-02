Maha shivratri 2025 : महाशिवरात्रि व्रत किसे नहीं रखना चाहिए, जानिए यहां

Shivratri vrat date 2025 : इस साल शिवरात्रि (shivratri kab hai) का पर्व 26 फरवरी को रखा जाएगा. यह व्रत मुख्य रूप से कुंआरी लड़कियां और विवाहित स्त्रियां रखती हैं. मान्यता है यह उपवास करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है, वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और कुंआरी लड़कियों को मनचाहा वर प्राप्त होता है. वहीं, यह व्रत कुछ लोगों को नहीं करना (who should not do shivratri vrat) चाहिए, जिसके बारे में हम यहां बताने जा रहे हैं...

महाशिवरात्रि का व्रत किसे नहीं करना चाहिए

शिवपुराण के अनुसार, महाशिवरात्रि का व्रत गर्भवती महिला, बुजुर्गों को नहीं करना चाहिए. क्योंकि प्रेग्नेंट महिला और वृद्ध लोगों को संतुलित आहार की जरुरत होती है. उनका उपवास करना सेहत के लिए ठीक नहीं है. इसके अलावा मासिक धर्म में महाशिवरात्रि का व्रत स्त्रियों को नहीं करना चाहिए.

शिवरात्रि व्रत नियम - Shivaratri fasting rules

शिवरात्रि के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए फिर व्रत का संकल्प लें. इसके बाद पूजा स्थल को गंगाजल छिड़कर पवित्र कर लेना चाहिए. फिर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें.

इसके बाद आप फूल-माला शिव जी को चढ़ाएं. उनका जलाभिषेक करें, शिव पुराण करें और अंत में आरती करके पूजा संपन्न करें.

आपको बता दें कि शिवरात्रि से एक दिन पहले व्रत रखने वालों को केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए. एक समय भोजन करने से अगले दिन आपका पाचन तंत्र अच्छा बना रहेगा.

मान्यता है शिवरात्रि के दिन स्नान जल में काले तिल डालकर नहाने से आत्मा की शुद्धि होती है. इस दिन अगर संभव हो तो गंगा स्नान जरूर करिए.

वहीं, प्रदोष काल, निशिता काल या फिर रात्रि के चारों प्रहर में घर पर अभिषेक-पूजन करने के लिए मिट्टी के शिवलिंग बनाएं, फिर जल और पंचामृत से अभिषेक करिए.

जलाभिषेक करने का शुभ समय - Auspicious time for Jalabhishek

सुबह का समय

इस दिन जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त 6 बजकर 47 मिनट से 9 बजकर 42 मिनट तक है. उसके बाद 11 बजकर 6 मिनट से 12 बजकर 35 मिनट तक है. वहीं, महाशिवरात्रि को शाम के समय जलाभिषेक करने का समय 3 बजकर 25 मिनट से 6 बजकर 8 मिनट तक है. इसके बाद रात में 8 बजकर 54 मिनट से 12 बजकर 1 मिनट तक है.

