Kinnar ka Daan:बुधवार के दिन किन्नरों से जुड़े उपाय, जानें क्या दान देना और क्या नहीं देना चाहिए

Kinnar related remedies: भारतीय परंपरा में दान को हमेशा से खास महत्व दिया गया है. माना जाता है कि सही समय पर किया गया दान न सिर्फ हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है बल्कि ग्रहों से जुड़ी परेशानियों को भी कम करता है. यदि बात करें बुधवार के दिन के दान की तो यह ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह से जुड़ा होता है और इस दिन किन्नरों को दान देने का महत्व अलग ही माना गया है. किन्नर समाज को सम्मान देना और उनसे आशीर्वाद लेना बेहद शुभ माना जाता है. मान्यता है कि बुधवार को किन्नरों को कुछ खास वस्तुएं दान करने से व्यापार, धन और परिवार में सुख-समृद्धि आती है. हालांकि, इस दिन कुछ चीजों को दान करने से बचना भी जरूरी है, वरना इसका उल्टा असर पड़ सकता है.

बुधवार को किन्नरों को क्या दान करें

1. हरे रंग की वस्तुएं

बुधवार का रंग हरा माना जाता है. इस दिन अगर आप किन्नरों को हरे कपड़े, हरी चूड़ियां, हरी मूंग दाल या हरे फल दान करते हैं तो बुध ग्रह मजबूत होता है. इससे कुंडली के दोष कम होते हैं और कामों में रुकावट दूर होती है.



2. चावल का दान

चावल को अन्न और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है. किन्नरों को बुधवार के दिन चावल दान करने से घर में कभी अन्न-धन की कमी नहीं होती. माना जाता है कि इससे घर का भंडार हमेशा भरा रहता है.



3. ढोलक दान करना

किन्नर समाज में ढोलक का महत्व बहुत ज्यादा है. बुधवार को किन्नरों को ढोलक दान करने से व्यापार में तेजी आती है और रुका हुआ काम भी पूरा होता है. यह दान खासतौर पर कारोबारियों के लिए शुभ माना जाता है.



4. सिक्का और सुपारी

पूजा में रखी हुई सुपारी को सिक्के के ऊपर रखकर किन्नर को दान करें. इसे बेहद शुभ माना जाता है. ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और पैसों से जुड़ी परेशानियां खत्म होती हैं.



5. धन दान

बुधवार के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार रुपये-पैसे दान करें. मान्यता है कि किन्नरों को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए. भले ही राशि छोटी हो, लेकिन दान जरूर करें.

बुधवार को किन्नरों को क्या दान न करें



1. स्टील के बर्तन

कभी भी स्टील के बर्तन दान नहीं करने चाहिए. मान्यता है कि इससे आर्थिक हानि हो सकती है और पैसों से जुड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं.



2. खाना पकाने का तेल

तेल को दान करने से घर की सुख-समृद्धि खत्म होती है. इसे अशुभ माना जाता है और इससे जीवन में नकारात्मक असर पड़ सकता है.



3. पुराने या फटे कपड़े

पुराने या फटे कपड़े किन्नरों को देने से बचना चाहिए. इसे अपशकुन माना जाता है और यह दान की जगह नकारात्मकता लाता है.

अन्य खास उपाय

1. सिक्का वापस मांगना

किन्नर को दान करने के बाद उनसे एक रुपये का सिक्का वापस मांग लें. इस सिक्के को हरे कपड़े में लपेटकर अपने पर्स या तिजोरी में रखें. माना जाता है कि इससे पैसों की तंगी खत्म होती है.



2. बच्चों को आशीर्वाद दिलाना

अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो बुधवार को उन्हें किन्नर की गोद में बिठाकर आशीर्वाद दिलवाएं. यह बच्चे के अच्छे भविष्य और उन्नति के लिए बहुत शुभ माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)