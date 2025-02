कुछ लोगों के दांत पर चढ़े होते हैं दांत, जानिए ज्योतिषशास्त्र के अनुसार ये किस बात की तरफ करते हैं इशारा

What indicate teeth on the teeth according to Astrology: दांतों का सेहत से लेकर लुक तक में बहुत अहम रोल होता है. अच्छे दांत जहां ओरल हेल्थ का ख्याल रखते हैं और खाना को अच्छी तरह से चबाने में मदद करते हैं वहीं सफेद मोती जैसी चमकदार दांत पर्सनालिटी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. कुछ लोगों के दांत बेहद सुंदर होते हैं जबकि कुछ लोगों के दांत एक दूसरे पर ओवरलैप करते नजर आते हैं. यह दांतों की बनावट की समस्या हो सकती है लेकिन कुछ लोग इसे अच्छा संकेत मानते हैं तो कुछ लोग इसे खराब बताते हैं. ज्योतिषशास्त्र में भी दांतों (lucky signs of teeth) के बारे में बताया गया है. ज्योतिषशास्त्र के अनुसार अगर कुंडली के द्वितीय भाव में राहु केतु जैसे क्रूर ग्रह विराजामन होते हैं तो व्यक्ति को दांतों से जुड़ी समस्या हो सकती है. वहीं अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत हो तो दांत अच्छे होते हैं. दांतों से जुड़ी समस्या में असामान्य और दांतों पर चढ़े दांत (Teeth on teeth ) भी शामिल हैं. ज्योतिषशास्त्र में दांतों पर चढ़े दांत के बारे में बताया गया है. आइए जानते हैं कि ज्योतिषशास्त्र के अनुसार दांतों पर चढ़े दांतों (Teeth on teeth according to Astrology) को किन बातों का संकेत बताया गया है और उनके उपाय क्या हैं.

ज्योतिषशास्त्र के अनुसार दांतों का असामान्य और चढ़े होने का क्या मतलब है (According to Astrology what indicate teeth on the teeth)

ग्रहों से संबंध

ज्योतिषशास्त्र के अनुसार दांतों का असामान्य और एक दूसरे पर चढ़ा होने का संबंध व्यक्ति के ग्रहों की स्थिति से होता है. मुख्य रूप से शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों की स्थिति और प्रभाव के कारण दांतों की ऐसी स्थिति देखी जाती है. इन ग्रहों के प्रभाव के कारण दांतों से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

शनि के कारण दांतों की समस्या

किसी व्यक्ति के जीवन में अगर शनि ग्रह का प्रभाव शुभ नहीं होता है तो उसके दांतों में समस्या हो सकती है. इसमें दांतों के ऊपर दांत होना भी शामिल है. शनि के प्रभाव के कारण ऐसे दांत वाले व्यक्ति के जीवन में परेशानियां, मानसिक तनाव और सेहत संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.

राहु और केतु का प्रभाव

राहु और केतु जैसे ग्रहों के प्रभाव के कारण भी दांतों के ऊपर दांत होने की समस्या हो सकती है. राहु और केतु का प्रभाव के कारण व्यक्ति बार बार भ्रमित हो सकता है और उसके मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है.

पारिवारिक जीवन पर असर

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दांत के ऊपर दांत होने के कारण व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में भी परेशानियां हो सकती है. परिवार में बार बार मतभेद और तनाव के कारण संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है.

दांत में गैप का अर्थ

कुछ लोगों के दांतों के बीच कुछ अंतर होता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों में धन कमाने की अपार क्षमता होती है और वे खुले विचारों वाले होते हैं. वे ज्ञानी और प्रतिभा के धनी होते हैं. उन्हें अपने करियर में बड़ी सफलता हासिल होती है. ऐसे लोग अपनी एनर्जी से अपने आसपास उत्साह का महौल बना देते हैं. सामने के ऊपर के दो दांतों के बीच गैप वाले व्यक्ति को बेहद भाग्यशाली माना जाता है. ऐसे लोग अपने काम पर काफी फोकस रखते हैं और बेकार की बातों से दूर रहना पसंद करते हैं.

करें ये उपाय

दांतों पर दांत होने के कारण हो रही परेशानियों से बचने के लिए शनि देव को प्रसन्न करने का उपाय करना चाहिए. इसके लिए शनि मंत्र का जाप और शनिवार के दिन शनि देव पर सरसो तेल चढ़ाना चाहिए. इसके साथ ही राहु केतु के दोषों को दूर करने के ग्रह शांति पूजा से भी मदद मिल सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)