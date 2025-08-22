गणपति खरीदने से पहले जरूर जान लें मूर्ति के रंग, आकार और बनावट से जुड़े जरूरी नियम 

Best Ganesha Idol For Homes: हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश भगवान की पूजा सभी बाधाओं को दूर करके सुख-समृद्धि दिलाने वाली मानी गई है. गणपति की इसी पूजा का महापर्व हर साल भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष की चतुर्थी से प्रारंभ होकर पूरे 10 दिनों तक यानि अनंत चौदस तक चलता है. इसी पावन पर्व को मनाने के लिए देश भर के गणेश भक्त पूरे साल इंतजार करते हैं. यदि आप भी इस साल अपने घर में गणपति बिठाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको गणेश जी की मूर्ति को घर पर लाने और बिठाने से पहले कुछ जरूरी वास्तु नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए.

बाजार से आखिर कैसी गणेश जी की मूर्ति खरीदें? (Lord Ganesh Idol Vastu Rules)

हिंदू मान्यता के अनुसार यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मनोकामना के अनुसार गणपति की पूजा करता है. जैसे यदि किसी को मानसिक शांति की तलाश है तो वह ध्यान मुद्रा वाली गणेश जी की मूर्ति की पूजा करता है तो वहीं किसी को कला की साधना करना है तो वह वाद्ययंत्र बजाते हुए गणपति की मूर्ति की पूजा करता है, लेकिन यदि बात करें पारंपरिक मूर्ति की तो आपको इसका चयन करते समय उसकी बनावट के साथ रंग का विशेष ख्याल रखना चाहिए. आइए जानते हैं कि गणेश पूजा के लिए कैसी मूर्ति सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है.

गणेश की मूर्ति कैसी होनी चाहिए (Ganesh Murti Kaisi Honi Chahiye)

हिंदू धर्म में घर में बायीं सूंड़ वाली गणपति की मूर्ति पूजा अत्यंत ही शुभ मानी गई है. इसी प्रकार घर में पूजा करने के लिए बैठी हुई मूर्ति चुनें. साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि उसमें उनकी सवारी मूषक भी शामिल हो. प्लास्टर आफ पेरिस की बजाय हमेशा मिट्टी की बनी मूर्ति खरीदें ताकि उसे बाद में आप अपने घर में बाल्टी में विसर्जित करके उनकी मिट्टी को किसी गमले में रख सकते हैं. ऐसी मूर्तियां पर्यावरण की अनुकूल रहती है. यदि आप घर में गणपति की पूजा कर रहे हैं तो शास्त्र कहता है कि आप हमेशा छोटी मूर्ति ही पूजा करें. यह न सिर्फ मंदिर में रखने से लेकर पूजा पाठ के लिए अनुकूल रहेगी.

किस रंग की खरीदें मूर्ति (Ganesh Murti Color)

आप अपनी पसंद के अनुसार सफेद, लाल, पीले, सिंदूरी, हरे, सुनहरे आदि रंग की मूर्ति खरीद सकते हैं लेकिन यदि आप लाल, पीले और सिंदूरी रंग के मिक्स कलर वाली मूर्ति का चयन करते हैं तो वह अत्यंत ही शुभ साबित होगी. ध्यान रहे कि ऐसी मूर्ति न खरीदें जिसमें काला या फिर नीले रंग की अधिकता हो.

घर में कितनी होनी चाहिए गणेश जी की मूर्ति (Ghar Mein Kitne Ganesh Ji Hone Chahiye)

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के भीतर कभी भी विषम संख्या में गणपति की मूर्ति नहीं होनी चाहिए. हिंदू मान्यता के अनुसार घर के भीतर तीन गणेश जी की मूर्ति शुभ नहीं मानी जाती है. यदि संभव हो तो हमेशा गणपति की एक ही मूर्ति रखें और उसकी विधि-विधान से पूजा करें.

किस दिशा में बिठाएं गणपति (Ganesh Murti Vastu Direction)

सनातन परंपरा में न सिर्फ पूजा-पाठ बल्कि आम जीवन से जुड़े कार्यों को करने के लिए वास्तु शास्त्र की मदद ली जाती है. यदि बात करें वास्तु के अनुसार गणपति को घर में बिठाने की तो भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति हमेशा उत्तर, पूर्व या फिर उत्तर-पूर्व यानि ईशान कोण में रखना चाहिए. इस दिशा की ओर मुख करके की जाने वाली गणपति साधना शीघ्र ही सफल होती है.

