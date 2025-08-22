Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि कब है? जानें कलश स्थापना से लेकर पूजा और पारण की तारीख

Shardiya Navratri 2025 Date:​ देवी दुर्गा को प्रसन्न करके मनचाहा वर पाने के लिए हर साल उनके भक्त शारदीय नवरात्रि में विधि-विधान से पूजा करते हैं। इस साल नवरात्रि की पूजा कब शुरु और कब खत्म होगी? देवी पूजा की शुरुआत में कब और किस मुहूर्त में होगी कलश स्थापना? कब होगा कन्या पूजन और कब माता के भक्त इस व्रत का करेंगे पारण? आइए देश भर में बड़ी धूम-धाम से मनाए जाने वाले इसी पावन नवरात्रि पर्व से जुड़ी सभी बातों को विस्तार से जानते हैं.

कब से कब तक है नवरात्रि 2025

पंचांग के अनुसार इस साल शारदयी नवरात्रि का पावन पर्व 22 सितंबर 2025 से लेकर 02 अक्टूबर 2025 के बीच में मनाया जाएगा. देवी दुर्गा को समर्पित यह 9 दिवसीय पर्व 22 सितंबर 2025 यानि अश्विन मास के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होगा. इस साल देवी दुर्गा का आगमन हाथी पर और उनका प्रस्थान नर पर होगा. मां दुर्गा का नवरात्रि में हाथी पर आगमन अत्यंत ही शुभ माना गया है.

किस शुभ मुहूर्त में होगी घट स्थापना

पंचांग के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन यानि 22 सितंबर 2025 को कलश स्थापना का शुभ महुर्त सुबह 06 बजकर 09 मिनट से लेकर 08 बजकर 06 मिनट के बीच रहेगा. इस तरह देवी के भक्तों को कलश स्थापना के लिए इस साल तकरीबन दो घंटे का पर्याप्त समय मिलेगा. पंचांग के अनुसार इस साल नवरात्रि व्रत का पारण 02 अक्टूबर 2025, बृहस्पतिवार को प्रात:काल 06:15 के बाद किया जा सकेगा.

नवरात्रि 2025 कैलेंडर

प्रति​पदा (22 सितंबर 2025, सोमवार) - नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ माता शैलपुत्री की पूजा होगी.

द्वितीया (23 सितंबर 2025, मंगलवार) - नवरात्रि के दूसरे दिन चंद्र दर्शन के साथ मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की होगी.

तृतीया (24 सितंबर 2025, बुधवार) - नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की पूजा के लिए सुनिश्चित है.

तृतीया (25 सितंबर 2025, गुरुवार) - नवरात्रि के चौथे दिन विनायक चतुर्थी का व्रत रहेगा.

चतुर्थी (26 सितंबर 2025, शुक्रवार) - नवरात्रि के पांचवे दिन मां कूष्मांडा की पूजा होगी.

पंचमी (27 सितंबर 2025, शनिवार) - नवरात्रि के छठे दिन मां स्कंदमाता की पूजा होगी.

षष्ठी (28 सितंबर 2025, रविवार) - नवरात्रि के सातवें दिन माता कात्यायनी की पूजा होगी.

सप्तमी (29 सितंबर 2025, सोमवार) - नवरात्रि का आठवां दिन मां कालरात्रि की पूजा के लिए सुनिश्चित है.

अष्टमी (30 सितंबर 2025, मंगलवार) - नवरात्रि का नौंवा दिन मां महागौरी की पूजा के लिए समर्पित है.

नवमी (01 अक्टूबर 2025, बुधवार) - नवरात्रि के दसवें दिन मां सिद्धिदात्री और आयुध पूजा के साथ नवमी का हवन होगा.

नवमी (02 अक्टूबर 2025, गुरुवार) - नवरात्रि के ग्यारहवें दिन इस व्रत का पारण और दुर्गा विसर्जन होगा.

