Weekly Horoscope 29 December 2025 to 04 January 2026: मिथुन को मिलेगा कारोबार में लाभ तो मीन को वाहन सुख, पढ़ें अपना भी साप्ताहिक राशिफल

Saptahik Rashifal 29 December 2025 to 04 January 2026: इस सप्ताह किन राशियों की किस्मत के सितारे चमकते हुए नजर आएंगे और किन राशियों को गुडलक पाने के लिए अभी और इंतजार करना होगा? मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों की आखिर कैसी रहेगी प्रोफेशनल और निजी लाइफ, जानने के लिए जरूर पढ़ें इस सप्ताह का पूरा राशिफल.

Weekly Horoscope 29 December 2025 to 04 January 2026 for 12 Zodiac Sign: नये साल की शुरुआत में अब कुछ दिन ही बाकी रह गये हैं. यदि बात करें इस सप्ताह की तो इसके तीन दिन जहां साल 2025 में बीतेंगे तो वहीं चार दिन नये साल की शुरुआत के होंगे. ऐसे में जाते हुए साल और आते हुए साल के ये सात दिन किन राशियों के सौभाग्य को संवारने का काम करेंगे और किन राशियों को अपने गुडलक के लिए अभी इंतजार करना होगा? क​रियर-कारोबार से लेकर घर-परिवार तक, प्रोफेशनल लाइफ से लेकर निजी लाइफ तक का पूरा हाल जानने के लिए पढ़ें पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मेष (Aries)

मेष राशि वाले इस सप्ताह खानपान में नियंत्रण बरतें अन्यथा आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है. बाहर के खाने पीने से परहेज करें. व्यवसाय और करियर को आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी होगी, तभी आपको अपनी इच्छा के अनुसार लाभ प्राप्त हो सकता है. नौकरीपेशा लोग कार्यक्षेत्र में ध्यान से कार्य करेंगे. यह सप्ताह आपके लिए बहुत अधिक बेहतर रहेगा. प्रेम संबंध में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं. आपका पुराना साथी आपके पास वापस आ सकता है. जीवनसाथी की ओर से आपको किसी सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती हैं. इस सप्ताह आपके धन और रूपए पैसे की बात करें तो आपके खर्चों में अधिकता के साथ-साथ आपके लाभ में कुछ देरी हो सकती है. घर की रिनोवेशन में आपका बहुत अधिक धन खर्च हो सकता है. विद्यार्थियों को इस सप्ताह पढ़ाई में बहुत अधिक ध्यान देना होगा. उनका पढ़ाई से मनभटक सकता है. यदि इस सप्ताह आपको किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए या नौकरी के इंटरव्यू पर जाना है तो आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है.

वृषभ (Taurus)

इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु खानपान का ख्याल न रखने से आपकी कोई पुरानी पेट से जुड़ी हुई समस्या फिर से उभर सकती है. सप्ताह के अंत में आपको किसी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इस सप्ताह प्रेम संबंध में रोमांस बना रहेगा. आप इस सप्ताह किसी नए साथी से मिल सकते हैं. वैवाहिक संबंधों की बात करें तो आप अपने संबंधों में किसी पुरानी बातों को ना उखड़े तो अच्छा रहेगा. इस सप्ताह आपको अपने व्यापार में बहुत अधिक मेहनत और संघर्ष करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति हो सकती है. नौकरी वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक सावधानी के साथ काम करना होगा. वाद-विवाद से बचें. इस सप्ताह आप कोई नया मकान खरीदने अथवा नया घर बनवाने में बहुत अधिक धन खर्च कर सकते हैं. आपका खर्चा किसी रॉयल वस्तु की खरीदारी पर हो सकता है. शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले जातकों को लाभ प्राप्त हो सकता है. यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं, तो आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है.

इस सप्ताह आपको अपनी सेहत को लेकर परेशानी झेलनी पड़ सकती है. आपका धन बीमारियों पर खर्च हो सकता है. बाहर का खाना खाने से इंफेक्शन हो सकता है. प्रेम संबंध में अपने पार्टनर के साथ गलतफहमी हो सकती है. जिससे आपके प्रेम जीवन में परेशानी भी आ सकती है. वैवाहिक जीवन में आप अपने पुराने मनमुटाव को दूर कर सकते हैं. बाहरी व्यक्ति की बातों पर अधिक ध्यान ना दे तो अच्छा रहेगा. आपके करियर और व्यवसाय की बात करें तो आप अपने नए-नए कांटेक्ट बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको आपके व्यापार में लाभ प्राप्त हो सकता है. नौकरी वाले जातकों को कामकाज के सिलसिले में इस सप्ताह में बहुत अधिक यात्राएं करनी पड़ सकती है. धन के मामले में इस सप्ताह आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. मार्केट में धन लगाने से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए सप्ताह बहुत अधिक परेशानी वाला रहेगा. यदि आप अपने विषय में किसी प्रकार का कोई बदलाव करना चाहते हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें.

कर्क (Cancer)

इस सप्ताह आपको त्वचा से संबंधित रोग या कष्ट हो सकता है. प्रेम संबंध को लेकर आपके भीतर बहुत अधिक जोश बना रहेगा. आप अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं. वैवाहिक संबंधों की बात करें तो इस सप्ताह आपकी जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर लड़ाई हो सकती है. इस सप्ताह आपका बहुत अधिक धन यात्राओं में खर्च हो सकता है. व्यापार में धन निवेश करने पर लाभ की प्राप्ति संभव है. नौकरी करने वाले जातक अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स से बचें. यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो अपने दिल से यह ख्याल बिलकुल निकाल दें. अभी यह फैसला उचित नहीं रहेगा. पढ़ाई में मनचाही सफलता के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी होगी.

सिंह (Leo)

यदि बीते कुछ समय से आपका स्वास्थ्य खराब चल कहा था तो आपको उसमें आराम मिल सकता है. आपको कमर अथवा पैर दर्द की समस्या हो सकती है. प्रेम और संबंध में मुश्किलें आ सकती हैं. लव पार्टनर के साथ में किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है. वैवाहिक संबंध सुखद रहेंगे. जीवनसाथी के साथ बहुत अच्छा समय बताएंगे. व्यवसाय करने वाले जातकों की बात करें वे इस सप्ताह नए व्यापार को खोलने के लिए बहुत अधिक धन खर्च कर सकते हैं. आप रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यवसाय में आपको बहुत अधिक संघर्ष और मेहनत वाला समय बिताना होगा.नौकरीपेशा लोगों को पुराने संस्थान से बुलावा आ सकता है, लेकिन आप इस बारे में सोच-समझ कर निर्णय लें.

कन्या (virgo)

इस सप्ताह आपकी सेहत सामान्य रहेगी. प्रेम संबंधों की बात करें तो इस सप्ताह आपको बहुत अधिक संभाल कर चलने की आवश्यकता रहेगी. लव पार्टनर के साथ रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने घमंड को दूर रखें. वैवाहिक संबंधों में भी कन्फ्यूजन के साथ बहुत अधिक परेशानियां हो सकती हैं. माता-पिता की सलाह को मानने पर स्थितियां अनुकूल रहेंगी. आपको अपने जीवनसाथी के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा. यदि आप अपना कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए समय ठीक नहीं रहेगा. नुकसान की आशंका बनी रहेगी. नौकरी वाले जातकों के लिए भी यह सप्ताह कुछ परेशानी वाला रहेगा. आप अपने बॉस के साथ में किसी प्रकार की बहसबाज़ी ना करें. छात्रों और युवा वर्ग को ​वाद-विवाद से बचते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करना होगा. इस हफ्ते आपका मन पढ़ाई से भटक सकता है. आप लोगों के साथ बहुत अधिक जानकारी शेयर ना करें, अन्यथा आपकी बात लीक हो सकती है

तुला (Libra)

इस सप्ताह आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. यदि आप बहुत समय से बीमार चल रहे थे आपका रोग आपको कष्ट दे सकता है. यदि आप इस हफ्ते कहीं बाहर घूमने फिरने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. इस सप्ताह आप अपने पार्टनर के साथ में अच्छा समय नहीं बता पाएंगे. आपके मन में उत्साह कुछ कम रहेगा. वैवाहिक संबंधों में भी घमंड के कारण विवाद हो सकता है और रिश्ता टूटने की कगार पर आ सकता है. आपको मनचाहा प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकता है, हालांकि उसे पूरा करने में आपको बहुत अधिक मेहनत करनी होगी. रोजगार की तलाश में जुटे लोगों को मनचाही नौकरी मिल सकती है. किसी योजना में धन सोच-समझ कर लगाएं. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें. शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले जातकों को लाभ प्राप्त हो सकता है. यदि आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एडमिशन मिल सकता है

वृश्चिक (Scorpio)

इस सप्ताह आपको नेत्र से संबंधित कष्ट हो सकता है. अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मॉर्निंग वॉक और योगासन अवश्य करें.आप अपने व्यापार में बड़े धन का निवेश बहुत अधिक सोच समझकर ही करें. इस सप्ताह आप कोई बड़ी कारोबारी डील कर सकते हैं. इस सप्ताह आपके नए कांटेक्ट भी बन सकते हैं. नौकरी वाले जातकों के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा. प्रेम संबंध सुखमय बना रहेगा. अपने पार्टनर के साथ आप बहुत अधिक खुश नजर आएंगे. वैवाहिक संबंधों की बात करें तो इस सप्ताह आप अपने जीवनसाथी के साथ बहुत अधिक प्रेम और लगाव से भरे हुए रहेंगे. अपने परिवार के किसी उत्सव में शामिल होने का अवसर मिलेगा. कोई पुराना लोन उतारने के लिए आप अपनी बचत का पैसा खर्च कर सकते हैं. इस सप्ताह की शिक्षा और ज्ञान की बातें करें तो कन्फ्यूजन के कारण पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा.

धनु (Sagittarius)

यह सप्ताह धनु राशि की सेहत के लिए सामान्य रहेगा. हालांकि एसिडिटी की समस्या आपको परेशान कर सकती है. ऐसे में खान-पान सही रखें. आपके करियर और व्यवसाय के लिए यह हफ्ता बहुत अधिक बेहतर रहेगा. आपके व्यापार में लाभ प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा. इस सप्ताह आप अपने प्रेमी की किसी बात को लेकर शक कर सकते हैं. आपके रिश्ते की कमजोर कड़ी सबके सामने नजर आ सकती है. वैवाहिक संबंधों की बात करें तो आपसी तनाव के कारण रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है. विद्यार्थियों की बात करें तो उनका मन पढ़ाई से भटक सकता है. किसी नई रिसर्च का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए समय थोड़ा चुनौती भरा रहेगा.

मकर (Capricorn)

मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा. इस सप्ताह आपको बीपी या थायराइड पर विशेष ध्यान देना होगा. नेत्र कष्ट की आशंका बनी रहेगी. इस सप्ताह आप अपने व्यापार में कोई नया बदलाव करने के बारे में सोच सकते हैं. आपके जीवन में किसी कन्फ्यूजन के कारण तनाव बना रहेगा. नौकरीपेशा जातक अपनी नौकरी में बदलाव कर सकते हैं. आपके लिए समय अच्छा रहेगा. आपके प्रेम और संबंध की बात करें तो इस हफ्ते आप अपने लव पार्टनर के साथ पूरे जोश और उत्साह के साथ रिश्ता निभाने का प्रयास करेंगे. आप अपने घमंड की भावना को दूर रखें अन्यथा रिश्ता बिगड़ सकता है. दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. जीवनसाथी के साथ बड़ा ही अच्छा समय व्यतीत करेंगे. बेवजह के खर्चों के चलते बचत करना मुश्किल रहेगा. यदि आप रियल स्टेट में अपना धन लगाना चाहते हैं तो आपको सही समय का इंतजार करना चाहिए.

कुंभ (Aquarius)

इस सप्ताह आपकी सेहत बहुत अधिक फिट रहेगी. आपको किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं रहेगा. आपके अंदर फुर्ती और जोशी भी बनी रहेगी, लेकिन आपको यात्रा करते समय थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी. व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत अधिक मेहनत वाला रहेगा. नौकरीपेशा जातकों की नौकरी में बदलाव की कामना पूरी हो कसती है. आपका अपने प्रेमी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, जिसके कारण आप एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं. आप अपने वैवाहिक संबंधों को अच्छा बनाए रखने की कोशिश करेंगे. आप अपने जीवनसाथी के साथ मिलकर कोई नया कार्य खोल सकते हैं, जिसमें आपको लाभ प्राप्त होगा. आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत अधिक खर्चीला रहेगा. आपकी शिक्षा की बात करें तो आपका मन पढ़ाई में लगा रहेगा, लेकिन आप सोशल मीडिया और अपने गलत दोस्तों की संगत से दूर रहें.

इस सप्ताह आपको हड्डी से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं. सेहत को लेकर आप किसी प्रकार की लापरवाही बरतें. अधिक तला भुना खाने से परहेज करें. प्रेम संबंध मजबूत होगा. यदि आप किसी के सामने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो आपको यह अवसर प्राप्त हो सकता है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखने की कोशिश करें. यह सप्ताह काफी खर्चीला रह सकता है. इस सप्ताह आप नया वाहन या घर खरीदने की योजना बना सकते हैं. व्यापार करने वाले जातक अपने धन का निवेश सही समय और सही स्थान पर करें तो अच्छा रहेगा. नौकरी वाले जातक यदि अपनी नौकरी में किसी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं, तो समय बेहतर रहेगा. आप अपनी पढ़ाई को लापरवाही न बरतें. इस सप्ताह आपका मन गलत संगत में भटक सकता है.

