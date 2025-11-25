Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी पर पूजा के इस उपाय से दूर होंगी सारी मुश्किलें और पूरी होगी मनोकामना

Vivah Panchami Ki Puja Ke Upay: पंचांग के अनुसार आज मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि है, जिसे सनातन परंपरा में विवाह पंचमी के महापर्व के रूप में जाना जाता है. आज के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान राम और सीता जी के विवाह की पूजा करने पर साधक को सुख, सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है. हिंदू मान्यता के अनुसार इसी पावन तिथि पर भगवान श्रीराम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था. इस दिन की गई पूजा देरी से विवाह, विवाह में बाधा, पति-पत्नी में कलह, या बार-बार रिश्ते टूटने जैसी समस्याओं को दूर करती है. आइए जानी मानी ज्योतिषाचार्य डॉ. नीति शर्मा से विवाह पंचमी की पूजा का उपाय जानते हैं.

इन उपायों से दूर होगी विवाह से जुड़ी बाधा

1. विवाह पंचमी की पूजा के लिए स्नान-ध्यान करके पीले या गुलाबी वस्त्र पहनें

2. पूजा स्थान पर छोटा विवाह मंडप तैयार कर श्रीराम-जानकी की प्रतिमा/चित्र स्थापित करें

3. रामचरितमानस बाल कांड का “विवाह प्रसंग” (दोहा–चौपाई) पाठ करें

4. 9 हल्दी की गांठें, 5 लौंग, गुलाब/कमल के पुष्प और पीले अक्षत अर्पित करें

5. विवाहित लोग पति-पत्नी हाथ में हाथ लेकर संकल्प लें, अविवाहित योग्य जीवनसाथी की प्रार्थना करें

6. अंत में यह मंत्र बोलें-

“हे सीता-राम, जैसे आपका दांपत्य धर्म, प्रेम और समर्पण पर आधारित रहा, वैसे ही हमारे जीवन में अटूट प्रेम, विश्वास और मंगलकारी संगति बनी रहे.”

​शीघ्र विवाह के अन्य विशेष उपाय

9 मंगलवार व्रत रखें

मंगलवार को पीपल के नीचे घी का दीपक जलाएँ

शुक्र ग्रह कमजोर हो तो शुक्रवार को “शुक्र बीज मंत्र” 108 बार जपें

13 शुक्रवार कन्याओं को सफेद मिठाई बांटें

घर की पूर्व या उत्तर दिशा में सीता-राम या शिव-पार्वती की तस्वीर लगाएँ

12 राशियों के लिए विवाह पंचमी पूजा का उपाय

मेष : शिव-पार्वती को 5 लाल फूल अर्पित करके पूजा एवं मसूर दाल का दान करें.

वृषभ : लक्ष्मी-नारायण की पूजा में गुलाबी रंग के पुष्प अर्पित करके चांदी का दान करें.

मिथुन : गणेश-गौरी की विधि-विधान से पूजा एवं “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 108 बार जप करें.

कर्क : भगवान राम और माता सीता की पूजा एवं आज के दिन चांदी धारण करें.

सिंह : आज आपके लिए सूर्यदेव एवं माता जानकी की ​पूजा विशेष फलदायी रहेगी. पूजा में “आदित्य हृदय स्तोत्र” पाठ करें.

कन्या : गणेश-लक्ष्मी की पूजा एवं श्री सूक्त का पाठ करें.

तुला : गौरी-शंकर की पूजा में सुहाग सामग्री अर्पित करके उसे दान करें. पूजा में चंदन एवं गुलाब भी अर्पित करें.

वृश्चिक : आज के दिन मंगल शांति का पाठ एवं राम-सीता विवाह प्रसंग का पाठ करें. जल में सिंदूर अर्पित करें.

धनु : विष्णु-लक्ष्मी अथवा सीता-राम की साधना पीले रंग के वस्त्र पहनकर करें.

मकर: शिव-पार्वती की पूजा एवं काले तिल का दान करें.

कुंभ : कृष्ण-रुक्मिणी की नीले पुष्प से पूजा करें.

मीन : गाय के घी का दीपक जलाकर माता सीता की विशेष पूजा एवं “विष्णु सहस्त्रनाम” का पाठ करें.

