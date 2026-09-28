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Virgo Aaj Ka Rashifal: सुबह रिश्तों में तालमेल जरूरी, दोपहर बाद आर्थिक मामलों में बढ़ेगी सावधानी

Virgo Horoscope Today 28 September 2028, Kanya Rashifal: व्यापार में बातचीत का परिणाम आपके व्यवहार पर काफी निर्भर करेगा. संयुक्त धन, ऋण, निवेश या परिवार से जुड़े किसी आर्थिक मामले में अतिरिक्त सावधानी रखें.

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Virgo Aaj Ka Rashifal: सुबह रिश्तों में तालमेल जरूरी, दोपहर बाद आर्थिक मामलों में बढ़ेगी सावधानी
Virgo Aaj Ka Rashifal 28 September 2028 | Kanya Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Virgo Horoscope Today 28 September 2028, Kanya Rashi ka Rashifal: कन्या राशि वालों के लिए आज दिन संबंधों से जुड़े निर्णयों और परिस्थितियों में अचानक बदलाव का संकेत दे रहा है. सुबह 10:15 बजे तक चंद्रमा आपके सातवें भाव में रहेंगे और उसके बाद आठवें भाव में चले जाएंगे. इसलिए दिन का पहला हिस्सा बातचीत, सहयोग और साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण होगा, जबकि बाद का समय वित्तीय या भावनात्मक रूप से गहरे विषयों की ओर ध्यान खींच सकता है. 

सुबह किसी ग्राहक, जीवनसाथी या कारोबारी सहयोगी के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. सामने वाले की अपेक्षाएं आपकी योजना से अलग हो सकती हैं. ऐसी स्थिति में अपनी बात मनवाने के बजाय दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य रास्ता निकालने का प्रयास करें. साझेदारी के किसी प्रस्ताव में आकर्षक शर्त देखकर तुरंत सहमति न दें. 

व्यापार में बातचीत का परिणाम आपके व्यवहार पर काफी निर्भर करेगा. ग्राहक को अत्यधिक आश्वासन देने से बचें. जितना संभव हो उतना ही वादा करें. 10:15 बजे के बाद चंद्रमा आठवें भाव में पहुंचेंगे. इसके बाद परिस्थितियां कुछ अधिक संवेदनशील हो सकती हैं. 

संयुक्त धन, ऋण, निवेश या परिवार से जुड़े किसी आर्थिक मामले में अतिरिक्त सावधानी रखें. कोई पुराना भुगतान या वित्तीय कागज सामने आ सकता है. रकम और तारीख की पुष्टि किए बिना कोई स्वीकृति न दें. दोपहर बाद आपका मन किसी व्यक्ति की बात के पीछे छिपे अर्थ को खोजने में लग सकता है. 

हर बात में संदेह करना भी सही नहीं होगा. तथ्य उपलब्ध न हों तो अनुमान लगाने से बचें. खासकर डिजिटल संदेश या छोटी बातचीत को लेकर मन में गलत धारणा बन सकती है.

उपाय: सुबह घर में तुलसी के पौधे के पास साफ जल अर्पित करके घी का छोटा दीपक जलाएं. किसी कन्या को अपनी श्रद्धानुसार हरे फल या हरी सब्जी भेंट करें.
शुभ रंग: हल्का बैंगनी
 

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