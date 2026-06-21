Vat Saptami Vrat 2026: वट सप्तमी व्रत आज, जान लें शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि

Vat Saptami Vrat 2026: आज यानी 21 जून को वट सप्तमी का व्रत रखा जा रहा है. इस दिन वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करना लाभदायक माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सप्तमी पर पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और परिवार में सुख-समृद्धि के लिए सुहागिन महिलाओं को वट वृक्ष की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करनी चाहिए. वट सप्तमी व्रत को बड़ साते के नाम से भी जाना जाता है. आइए जानते हैं इसकी तिथि, पूजा मुहूर्त और पूजा विधि.

वट सप्तमी 2026 तिथि

हिन्दू पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि शाम 3 बजकर 20 मिनट तक रहेगी. इसके बाद से अष्टमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी. ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए आज ही वट सप्तमी का व्रत रखा जा रहा है.

क्या है शुभ मुहूर्त?

सुबह का समय: सुबह 05:30 बजे से 09:45 बजे तक.

सुबह 05:30 बजे से 09:45 बजे तक. अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:50 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक.

वट सप्तमी व्रत महत्व

वट वक्ष लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है. मान्यताओं के अनुसार इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से घर और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है. साथ ही पॉजिटिविटी का वास होता है. इसके अलावा परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है.

पूजा विधि

सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े धारण करें.

पूजा का संकल्प लें और नजदीक मौजूद वट वृक्ष के पास जाएं.

अब पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें.

फिर विधि-विधान से पूजा-अर्चना करें.

इसके बाद वट वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेटते हुए परिक्रमा करें.

सुख-शांति, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करें.

पूजा संपन्न होने के बाद प्रसाद बांटें और अपने अनुसार जरूरतमंदों को दान करें.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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