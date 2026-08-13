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Vastu Tips: सिंक के नीचे डस्टबिन रखकर तो नहीं कर रहे ये गलती, वास्तु में बताया गया है बड़ा नुकसान

Vastu Tips for Kitchen: वास्तु मान्यताओं के अनुसार, सिंक के नीचे डस्टबिन रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है. इससे आर्थिक परेशानी और तनाव की आशंका बताई जाती है. ढक्कन वाला डस्टबिन रखें और नियमित सफाई करें.

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Vastu Tips: सिंक के नीचे डस्टबिन रखकर तो नहीं कर रहे ये गलती, वास्तु में बताया गया है बड़ा नुकसान
सिंक और डस्टबिन को एक साथ रखने से घर की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है
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किचन में सिंक के नीचे डस्टबिन रखना आजकल ज्यादातर घरों में आम बात है. मेरे घर में भी अगर जगह बचाने के लिए ऐसा किया जाए तो शायद यह बिल्कुल सामान्य लगे, लेकिन वास्तु की मान्यताओं के मुताबिक यही छोटी-सी आदत परेशानी की वजह बन सकती है. आचार्य मदन मोहन के अनुसार, सिंक और डस्टबिन को एक साथ रखने से घर की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है. अगर आपके किचन में भी डस्टबिन सिंक के नीचे रखा है, तो आगे की बातें जरूर जान लें.

सिंक के नीचे डस्टबिन रखना सही या गलत

आचार्य मदन मोहन के अनुसार, सिंक को जल तत्व से और डस्टबिन को राहु तत्व से जोड़ा जाता है. ऐसी मान्यता है कि दोनों को एक साथ रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है. इससे घर की सुख-शांति, सेहत और आर्थिक स्थिति प्रभावित होने की बात कही जाती है.

पैसों और रिश्तों पर पड़ सकता है असर

उन्होंने बताया कि सिंक के नीचे डस्टबिन रखने से धन का प्रवाह रुक सकता है और फिजूलखर्ची बढ़ सकती है. परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और मनमुटाव की स्थिति भी बनने की मान्यता है.

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जगह नहीं है तो ये उपाय करें

आचार्य मदन मोहन ने बताया कि अगर किचन में डस्टबिन रखने के लिए दूसरी जगह नहीं है, तो सिंक के नीचे कांच के बाउल में सेंधा नमक रख सकते हैं. इसे हर सप्ताह बदलने की सलाह दी जाती है.

ढक्कन वाला डस्टबिन रखें

डस्टबिन को खुला रखने के बजाय हमेशा ढक्कन वाला इस्तेमाल करें. कपूर की गोलियां रखने और समय-समय पर सफाई करने से दुर्गंध और गंदगी से बचा जा सकता है.

सूर्यास्त से पहले खाली करें

वास्तु मान्यता के अनुसार, डस्टबिन को लंबे समय तक भरा नहीं रखना चाहिए. संभव हो तो सूर्यास्त से पहले कचरा बाहर कर दें और डस्टबिन को साफ रखें.

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