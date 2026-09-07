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Vastu Tips: घर में इन 5 जगहों पर लगाएं ये पेंटिंग, वास्तु के अनुसार बढ़ सकती है पैसों की बरकत

Vastu Paintings for Wealth: वास्तु एक्सपर्ट डॉ. निधि जैन ने बताया कि घर की सही दिशा में खास पेंटिंग लगाने से सकारात्मक ऊर्जा, आर्थिक अवसर और धन-समृद्धि से जुड़े लाभ मिल सकते हैं. वास्तु मान्यताओं में पश्चिम दिशा को लाभ और प्राप्ति से जोड़ा जाता है. ऐसी तस्वीर को धन और बचत की सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.

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Vastu Tips: घर में इन 5 जगहों पर लगाएं ये पेंटिंग, वास्तु के अनुसार बढ़ सकती है पैसों की बरकत
वास्तु मान्यताओं में पश्चिम दिशा को लाभ और प्राप्ति से जोड़ा जाता है
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घर को सजाने के लिए लगाई गई पेंटिंग सिर्फ खूबसूरती नहीं बढ़ातीं, बल्कि वास्तु में इनके रंग, चित्र और दिशा को भी खास माना जाता है. वास्तु एक्सपर्ट डॉ. निधि जैन के अनुसार, सही दिशा में कुछ खास तरह की पेंटिंग लगाने से सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक समृद्धि से जुड़े लाभ मिल सकते हैं. हालांकि, इनका असर वास्तु मान्यताओं पर आधारित है.

नॉर्थ वॉल पर लगाएं सात घोड़ों की तस्वीर

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डॉ. निधि जैन ने इंस्टाग्राम @astrologernidhijain पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि घर की उत्तर दिशा में शांत पानी की पृष्ठभूमि वाली सात घोड़ों की पेंटिंग लगाई जा सकती है. वास्तु में उत्तर दिशा को अवसर और धन प्रवाह से जोड़कर देखा जाता है. ध्यान रखें कि घोड़ों का मुंह घर के अंदर की ओर आता हुआ हो.

साउथ ईस्ट में लगाएं हरे बांस की पेंटिंग

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उन्होंने बताया कि दक्षिण-पूर्व दिशा में हरे बांस के जंगल की पेंटिंग लगाना शुभ माना गया है. वास्तु के अनुसार, इस दिशा का संबंध अग्नि तत्व से है और हरे पौधे वृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं. इसे आर्थिक गतिविधियों और तरक्की से जोड़कर देखा जाता है.

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साउथ वॉल पर फीनिक्स या लाल घोड़े

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दक्षिण दिशा में उभरते हुए फीनिक्स या लाल घोड़ों की तस्वीर लगाई जा सकती है. एक्सपर्ट के मुताबिक, ऐसी तस्वीरें आत्मविश्वास, पहचान और सफलता की ऊर्जा को दर्शाती हैं. इसे कामकाज में तरक्की से जोड़कर देखा जाता है.

वेस्ट में लगाएं सोने से जुड़ी पेंटिंग

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पश्चिम दिशा में सोने के सिक्कों से भरा कलश या गोल्डन कामधेनु की पेंटिंग लगाने की सलाह दी जाती है. वास्तु मान्यताओं में पश्चिम दिशा को लाभ और प्राप्ति से जोड़ा जाता है. ऐसी तस्वीर को धन और बचत की सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.

ईशान कोण में शांत पानी की तस्वीर

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साथ ही कहा कि घर के उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण में शांत नीले पानी की पेंटिंग लगाई जा सकती है. वास्तु के अनुसार, यह दिशा मानसिक शांति, स्पष्टता और सकारात्मक सोच से जुड़ी मानी जाती है. एक्सपर्ट के मुताबिक, शांत वातावरण बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकता है.

दिशा का रखें खास ध्यान

वास्तु एक्सपर्ट के अनुसार, पेंटिंग लगाते समय सिर्फ तस्वीर का चुनना ही नहीं, बल्कि उसकी दिशा और स्थान भी महत्वपूर्ण माना जाता है. हालांकि, आर्थिक लाभ की कोई गारंटी नहीं है और धन से जुड़े फैसले हमेशा व्यावहारिक सोच के साथ लेने चाहिए.

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