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Vastu Tips for Navratri: नवरात्रि में भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, आचार्य से जानें घर में सुख-समृद्धि के वास्तु उपाय

Vastu Tips for Navratri: नवरात्रि में घर की सुख-समृद्धि और सकारात्मक माहौल के लिए वास्तु की कुछ बातों का ध्यान रखें. आचार्य मदनमोहन ने बताया कि पूजा स्थल की दिशा, साफ-सफाई, टूटी चीजों, दीपक और मुख्य दरवाजे से जुड़ी पांच गलतियों से बचना चाहिए.

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Vastu Tips for Navratri: नवरात्रि में भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, आचार्य से जानें घर में सुख-समृद्धि के वास्तु उपाय
घर में पूजा स्थल के लिए उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को शुभ माना जाता है
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शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा के साथ घर की साफ-सफाई और पूजा स्थल की व्यवस्था का भी विशेष महत्व माना जाता है. धार्मिक और वास्तु मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान घर का वातावरण सकारात्मक बनाए रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. आचार्य मदनमोहन ने बताया कि पूजा स्थल की दिशा से लेकर मुख्य दरवाजे की सफाई तक, छोटी-छोटी चीजें भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं. आइए जानते हैं नवरात्रि में किन पांच आम गलतियों से बचना चाहिए.

पूजा स्थल की दिशा का रखें ध्यान

आचार्य मदनमोहन ने बताया कि घर में पूजा स्थल के लिए उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को शुभ माना जाता है. हालांकि, हर घर में इस दिशा में पूजा स्थान बनाना संभव नहीं होता है. ऐसे में साफ-सुथरी और शांत जगह पर पूजा की व्यवस्था की जा सकती है. वास्तु परंपरा में सही दिशा को सकारात्मक वातावरण से जोड़कर देखा जाता है.

घर में गंदगी और बिखराव न रखें

नवरात्रि के दौरान घर की सफाई पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है. पूजा स्थल, रसोई और मुख्य दरवाजे के आसपास गंदगी या अनावश्यक सामान जमा न होने दें. धार्मिक मान्यता के अनुसार, साफ और व्यवस्थित घर में शांति और सकारात्मकता का वातावरण बनाा रहता है.

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टूटी-फूटी चीजों का इस्तेमाल न करें

पूजा के दौरान टूटी मूर्तियों, खराब दीपक या फटे पूजा वस्त्रों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. आचार्य के अनुसार, पूजा सामग्री साफ और व्यवस्थित होनी चााहिए. यदि कोई वस्तु टूट गई है, तो उसे सम्मानपूर्वक हटाकर उचित तरीके से विसर्जित या अलग कियाा जा सकता है.

रंग और दीपक का रखें ध्यान

साथ ही नवरात्रि में घर सजाने के लिए पीला, सफेद और हल्का नारंगी जैसे रंग इस्तेमाल किए जा सकते हैं. पूजा स्थल पर दीपक सुरक्षित जगह रखें और उसे पर्दों, कागज या ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रखें. दीपक जलाते समय बच्चों और पालतू जानवरों की सुरक्षा का भी ध्याान रखें.

मुख्य दरवाजे पर न रखें रुकावट

वास्तु मान्यताओं में मुख्य दरवाजे को घर में ऊर्जा के प्रवेश का स्थान माना जाता है. इसलिए दरवाजे के सामने जूते, कूड़ा या भारी सामान जमा न करें. दरवाजे को साफ रखें और पूजा या सजावट करते समय आने-जाने का रास्ताा खुला छोड़ें. ये आदतें घर को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाए रखने में मदद करती हैं.

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