Varuthini Ekadashi 2025 Date : यहां जानिए वरूथिनी एकादशी तिथि, शुभ मुहूर्त, योग और पारण का समय

Varuthini Ekadashi 2025 tithi & shubh muhurat : हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरूथिनी एकादशी मनाई जाती है. हिन्दू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है. इस दिन लक्ष्मी नारायण (Lakshmi Narayan) जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं साथ ही, सभी कष्टों से मुक्ति भी मिलती है. यह भी कहा जाता है कि वरूथिनी एकादशी व्रत रखने से मृत्यु के बाद वैकुंठ में स्थान मिलता है. ऐसे में आइए जानते हैं इस साल वरूथिनी एकादशी की तिथि,शुभ मुहूर्त, योग, पारण का समय और मंत्र...

वरूथिनी एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त 2025 - Varuthini Ekadashi date and auspicious time 2025

पंचांग के अनुसार, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल को शाम 04:43 मिनट से होगी, जिसका समापन अगले दिन यानी 24 अप्रैल को दोपहर 02:32 मिनट पर होगा. उदयातिथि पड़ने के कारण यह व्रत 24 अप्रैल को रखा जाएगा.

वरूथिनी एकादशी शुभ योग - Varuthini Ekadashi Shubh Yoga

इस बार वरूथिनी एकादशी पर ब्रह्म और इन्द्र योग का संयोग बन रहा है साथ ही, शिववास योग भी बन रहा है. इसके अलावा वरूथिनी एकादशी पर शतभिषा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संयोग है. माना जाता है इन योगों में भगवान लक्ष्मीनारायण की पूजा करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है.

वरूथिनी एकादशी पारण समय - Varuthini Ekadashi Paran time

वरूथिनी एकादशी का पारण समय 25 अप्रैल को सुबह 05:46 मिनट से लेकर सुबह 08:23 मिनट तक है.

वरूथिनी एकादशी पर राशि अनुसार करें इन मंत्रों का जाप - Chant these mantras according to your zodiac sign on Varuthini Ekadashi

आप इस दिन राशि के अनुसार मंत्रों का जाप कर लेते हैं तो इस व्रत का फल दोगुना मिल सकता है...

मेष - ॐ वासुदेवाय स्वाहा वृषभ - ॐ देवाय स्वाहा मिथुन - ॐ राधिकेशाय स्वाहा कर्क - ॐ अजाय स्वाहा सिंह - ॐ प्रशान्ताय स्वाहा कन्या - ॐ सुखिने स्वाहा तुला - ॐ प्रतापिने स्वाहा वृश्चिक - ॐ यदवे स्वाहा धनु - ॐ विष्णवे स्वाहा मकर - ॐ शुभांगाय स्वाहा कुंभ - ॐ दयालवे स्वाहा मीन - ॐ गोपाय स्वाहा

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)