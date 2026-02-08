Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 9 February 2026: कन्या को मिलेगी शत्रुओं पर विजय तो धनु को होगा मित्रों से लाभ, पढ़ें अपना भी राशिफल

विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 9 February 2026: आज सोमवार को चंद्रमा तुला राशि में हैं, जिसके कारण आज मेष, वृषभ, कन्या और धनु राशि के लिए पूरा दिन अनुकूल रहने वाला है और इन्हें सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानने के लिए पढ़ें 09 फरवरी 2026, सोमवार का पूरा राशिफल.

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 09 February 2026: आज फाल्गुन मास के कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि पर चंद्रमा तुला राशि में हैं, जिसके कारण आज मेष, वृषभ, कन्या और धनु राशि के लिए पूरा दिन गुडलक लिए रहने वाला है. आज कन्या राशि वाले अपने विरोधियों पर ​विजय प्राप्त करेंगे तो वहीं धनु और मकर राशि वालों को धन लाभ की प्राप्ति होगी. आज का दिन तुला और कुंभ जैसी राशियों के लिए थोड़ा प्रतिकूल रहेगा. आज कुंभ राशि वालों वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी. आपकी राशि के लिए करियर-कारोबार से लेकर घर-परिवार तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानने के लिए पढ़ें 09 फरवरी 2026, सोमवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

09 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. आज आप समाज और आम लोगों से बहुत सम्मान प्राप्त कर सकेंगे. साथ ही आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है. परिवार और वैवाहिक जीवन सुख और संतोष से भरपूर रहेगा. वाहन सुख प्राप्त कर सकेंगे. प्रियजनों के साथ प्रेम के पल गुजार सकेंगे. दोपहर के बाद आपके विचार अधिक उग्र बनेंगे और आप दूसरों पर हावी होने की कोशिश करेंगे. आप बौद्धिक कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे, परंतु अभी आपको सरल व्यवहार अपनाना आवश्यक है. व्यापारी अपने व्यापार में लाभ प्राप्त कर सकेंगे.

वृषभ (Taurus)

09 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. आप अपना काम समय पर पूरा कर सकेंगे. आपको आर्थिक लाभ होगा. अस्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होगा. ननिहाल पक्ष से अच्छा समाचार मिलेगा. ऑफिस में सहकर्मी आपकी मदद करेंगे. अधूरे काम पूरे होंगे. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है. ज्यादा लाभ के लालच में ना आएं. दोपहर के बाद परिजनों के लिए समय अच्छा रहेगा.

मिथुन (Gemini)

09 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. आज का दिन मध्यम फलदायी है. नए काम का आरंभ ना करें. बौद्धिक चर्चाओं के लिए आज का दिन शुभ नहीं है. संतान संबंधी चिंता आपको बनी रहेगी. दोपहर के बाद घर का वातावरण सुख और शांतिवाला रहेगा. आज मन से आप खुश रहने वाले हैं. शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा. व्यापार में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा. आर्थिक रूप से लाभ होगा. काम में यश प्राप्त होगा. आज बाहर जाने और अनावश्यक यात्रा करने से आपको बचना चाहिए.

कर्क (Cancer)

09 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. सुबह किसी बात की चिंता से आप थोड़े उदास रहेंगे. इस कारण शारीरिक रूप से आप अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. प्रवास के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. जमीन और वाहनों से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है. दोपहर के बाद आप सुख और शांति का अनुभव करेंगे. मित्रों का साथ मिलेगा. शारीरिक ताजगी का अनुभव होगा. आज किसी बात को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच-विचार करेंगे. लोगों से मिलना-जुलना होगा. आज कोई उपहार भी आपको मिल सकता है.

सिंह (Leo)

09 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आज आप प्रयास शुरू कर सकते हैं. व्यापार में भागीदारी के काम से लाभ प्राप्त होगा. धन प्राप्ति का प्रबल योग है. ब्याज, दलाली आदि से इनकम में वृद्धि होने की संभावना है. आय होने से आर्थिक कष्ट दूर हो जाएगा. अच्छे वस्त्र और अच्छे खान-पान से मन खुश रहेगा. छोटे प्रवास या पर्यटन का योग है. मित्रों के साथ मुलाकात आनंददायी रहेगी.

कन्या (virgo)

09 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. वस्त्र या आभूषण की खरीदी आपके लिए रोमांचक और आनंददायी रहेगी. कला के प्रति आप की रुचि बढ़ेगी. व्यापार में कोई कठिन काम बन जाने से आपके मन में उल्लास छाया रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी. आज जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और मजबूत बनेंगे. प्रेम जीवन के लिए आज का दिन सकारात्मक है. विद्यार्थी स्पोर्ट्स या कला-साहित्य में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे.

तुला (Libra)

09 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी रहेगा. स्थायी संपत्ति के मामले में आपको बेहद ध्यान रखना होगा. माता के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है. परिवार में तकरार न हो, इसका ध्यान रखें. दोपहर के बाद आप स्वस्थ अनुभव करेंगे. आप में एनर्जी बनी रहेगी, इससे समय पर आप काम पूरा कर पाने की स्थिति में होंगे. आज आप अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है.

वृश्चिक (Scorpio)

09 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आज का दिन व्यापार के लिए अनुकूल है. गृहस्थजीवन में उलझे हुए प्रश्नों का निराकरण हो सकेगा. स्थायी संपत्ति से जुड़े काम में आपको सफलता मिल सकती है. भाई-बहनों के साथ संबंधों में प्रेम बना रहेगा. दोपहर के बाद काम में प्रतिकूलताओं में वृद्धि होगी. शारीरिक और मानसिक रूप से चिंता का अनुभव होगा. सामाजिक क्षेत्र में अपयश प्राप्त होगा. परिजनों के साथ मतभेद रह सकता है. धन हानि का योग हैं.

धनु (Sagittarius)

09 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आप रोमांस के सुखद पलों का आनंद उठा सकेंगे. आज का दिन आर्थिक, सामाजिक और परिवार से जुड़े कामों के लिए अच्छा है. पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का वातावरण बना रहेगा. मित्रों से लाभ होगा और यात्रा की संभावना भी है. आय के नए सोर्स बढ़ेंगे. व्यापार में वृद्धि और लाभ हो सकेगा. अविवाहितों का रिश्ता पक्का हो सकता है. शुभ प्रसंग में जाने का कार्यक्रम बनेगा. स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकेंगे. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा.

मकर (Capricorn)

09 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. व्यवसाय के क्षेत्र में धन, मान तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यापार के लिए भागदौड़ और वसूली के लिए यात्रा करेंगे. इसमें लाभ होने की संभावना रहेगी. सरकार, मित्र तथा संबंधियों से लाभ होगा. गृहस्थ जीवन में आनंद का अनुभव होगा. परिवार में लंबे समय से चल रहा विवाद दूर हो सकेगा. संतान की प्रगति आप में संतोष की भावना का अहसास कराएगी. आज आपकी आय और व्यय में बैलेंस नहीं रहेगा. आप परिवार की जरूरत पर धन खर्च कर सकते हैं. किसी नए आभूषण की भी खरीदारी कर सकते हैं.

कुंभ (Aquarius)

09 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. धार्मिक और सामाजिक काम के पीछे धन खर्च होगा. सम्बंधियों और मित्रों के साथ विवाद हो सकता है. वाहन चलाने या नया कोई इलाज शुरू करने में आपको सावधानी रखना होगी. दोपहर के बाद प्रत्येक काम सरलतापूर्वक संपन्न होंगे. दफ्तर में आप का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखेगा. अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे. मानसिक शांति छाई रहेगी. परिजनों के साथ समय सुखपूर्वक गुजरेगा.

09 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. आकस्मिक धन लाभ के योग हैं. व्यापारीवर्ग को रुके हुए पैसे मिलेंगे. आज आपको शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक परिश्रम करना पड़ेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. खर्च अधिक रहेगा. नियम विरुद्ध काम मुसीबत में डाल सकते हैं. आध्यात्मिक विचार और व्यवहार आपको कुमार्ग पर जाने से रोकेंगे. दोपहर के बाद स्थिति में परिवर्तन होगा. आपकी सकारात्मक सोच आपको सही काम करने के लिए प्रेरित करेगी.

