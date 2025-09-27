Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 27 September 2025: तुला और ​कुंभ दिन बेहद शुभ तो मेष और मीन होंगी मुश्किलें, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 27 September 2025: आज शनिवार के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, जिसके कारण आज तुला और कुंभ का पूरा दिन गुडलक लिए रहने वाला है. आज इन दोनों ही राशियों को घर और बाहर दोनों जगह सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा और चीजें अनुकूल रहेंगी लेकिन मेष और मीन जैसी राशियों के काम कठिनाई से बनेंगे. ऐसे में इन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए. करियर-कारोबार से लेकर बात व्यवहार को लेकर क्या सावधानी रखने की जरूरत है, जानने के लिए पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 27 सितंबर 2025, शनिवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

आज चंद्रमा की स्थिति 27 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आपका आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अनोखी अनुभूति कराने वाला साबित होगा. गूढ़ और रहस्यमय विद्याएं सीखने में आप विशेष रुचि लेंगे. किसी धार्मिक स्थान पर जाना भी हो सकता है. नए कार्य की शुरुआत के लिए समय शुभ नहीं है. प्रवास में आकस्मिक कठिनाई आ सकती है. ऐसे में आपको यात्रा टालने की सलाह दी जाती है. क्रोध और वाणी पर संयम रखें. कार्यस्थल पर छिपे शत्रु आपको हानि पहुंचा सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम है.





वृषभ (Taurus)

आज चंद्रमा की स्थिति 27 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. परिजनों के साथ सामाजिक काम में व्यस्त रह सकते हैं. मित्रों के साथ किसी पर्यटन स्थल पर घूमने का आनंद प्राप्त कर सकेंगे. व्यापारियों की आय में वृद्धि होने की संभावना है. व्यापार बढ़ाने को लेकर भी आज बातचीत हो सकती है. सामाजिक क्षेत्र में सफलता और कीर्ति प्राप्त होगी. नौकरीपेशा लोग समय पर काम पूरा करने के लिए प्रयासरत रहेंगे. आकस्मिक धन लाभ की भी संभावना अधिक है. गृहस्थ जीवन का सुख मध्यम रहेगा.

मिथुन (Gemini)

आज चंद्रमा की स्थिति 27 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी है. घर में शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा. आपके अधूरे काम पूरे होंगे. इससे आप को यश मिलेगा. आर्थिक लाभ भी मिलेगा. खर्च की मात्रा बढ़ सकती है, परंतु खर्च निरर्थक नहीं होगा. शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. स्वभाव में क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है. वाणी पर संयम रखें. कार्यक्षेत्र में आज केवल अपने काम से काम रखें.

कर्क (Cancer)

आज चंद्रमा की स्थिति 27 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आज आपका दिन चिंता और भय से भरा रहेगा. शारीरिक और मानसिक तकलीफ हो सकती है. नए काम के आरंभ के लिए दिन अनुकूल नहीं है. कार्यस्थल पर आपको ज्यादा काम करना पड़ सकता है. किसी से मन मुटाव भी हो सकता है. अचानक कोई खर्चा हो सकता है. प्रिय व्यक्ति के साथ मनमुटाव या विवाद हो सकता है. आपका रंगीन मिजाज आपकी मानहानि का कारण बन सकता है. आज यात्रा में कोई तकलीफ आ सकती है.



सिंह (Leo)

आज चंद्रमा की स्थिति 27 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. नकारात्मक विचार हताशा पैदा करेंगे. शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव होगा. घर में किसी से विवाद हो सकता है. माता-पिता के साथ मतभेद होगा. स्वास्थ्य खराब हो सकता है. जमीन, मकान तथा वाहन आदि दस्तावेजी कामों में सावधानी रखें. भावनात्मकता के प्रवाह में न बहें. प्रेम जीवन में जल्दबाजी करने से बचें. कार्यस्थल पर आज केवल अपने काम से काम रखें.



कन्या (virgo)

आज चंद्रमा की स्थिति 27 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. किसी भी काम में सोच समझकर आगे बढ़ें. भाई-बहनों के साथ प्यार भरा संबंध बना रहेगा. मित्रों और स्वजनों के साथ मुलाकात होगी. प्रत्येक काम में सफलता मिलने की संभावना है. आर्थिक लाभ भी हो सकता है. समाज में मान-सम्मान मिलेगा.कार्यस्थल पर आपको कोई नया काम भी मिल सकता है. व्यापारियों की मेहनत सफल होगी. स्वास्थ्य लाभ मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम है.

तुला (Libra)

आज चंद्रमा की स्थिति 27 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज आप परिजनों के साथ मौज-मस्ती में दिन व्यतीत करेंगे. आप शारीरिक और मानसिक रूप से आनंदित रहेंगे. प्रियजनों के साथ मिलकर आपको आनंद का अनुभव होगा. कोई अच्छा समाचार मिलने की संभावना है. मित्र या स्नेहियों से आपको उपहार मिलेगा, इससे आपको खुशी मिलेगी. प्रवास अच्छा रहेगा. वैवाहिक जीवन सुखमय होगा. आपका दिन आनंदपूर्वक व्यतीत होगा.

वृश्चिक (Scorpio)

धनु (Sagittarius)

आज चंद्रमा की स्थिति 27 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आज कुटुंबजनों के साथ मतभेद हो सकता है. वाणी पर नियंत्रण रखें. जल्दबाजी में कोई भी काम करने से बचें. दुर्घटना की आशंका बनी रहेगी. स्वास्थ्य खराब होने के कारण दवाइयों पर पैसा खर्च होगा. कानूनी कामकाज में संभलकर आगे बढ़ें. आपके प्रयास गलत दिशा में हो सकते हैं, इस कारण कार्यस्थल पर काम अधूरा रह सकता है. विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में काम करने से सफलता मिलेगी. विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है.



मकर (Capricorn)

आज चंद्रमा की स्थिति 27 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आज के लाभदायक दिन में घर में किसी शुभ प्रसंग के आयोजन की संभावना है. किसी वस्तु की खरीदारी के लिए आज का दिन शुभ है. शेयर बाजार में निवेश से धन लाभ होगा. मित्रों और संबंधियों के साथ की गई मुलाकात आनंदित करेगी. सामाजिक क्षेत्र में आपको सम्मान मिलेगा. नौकरी और व्यवसाय में लाभ मिलेगा. जीवनसाथी के साथ चल रहा मतभेद दूर हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है.

कुंभ (Aquarius)

आज चंद्रमा की स्थिति 27 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज आप पर अधिकारी और बुजुर्ग की भी कृपादृष्टि रहेगी. आपके सभी काम सरलता से पूरे होंगे. नौकरी और व्यवसाय में परिस्थितियां अनुकूल रहेगी. आप मानसिक रूप से राहत महसूस करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मान और सम्मान में बढ़ोतरी होगी. गृहस्थ जीवन में आनंद की अनुभूति होगी. आपके लिए समय लाभ का बना रहेगा. व्यापारियों की नई योजना फलीभूत होगी. प्रेम जीवन के लिए आज का दिन सकारात्मक है.

मीन (Pisces)

आज चंद्रमा की स्थिति 27 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज आप तन-मन से थकान तथा बेचैनी का अनुभव करेंगे. संतान की समस्या आपको चिंतित करेगी. नौकरी में उच्च पदाधिकारियों के साथ वाद-विवाद होने से नाराजगी झेलनी पड़ेगी. विरोधी सिर उठाएंगे, नकारात्मक विचारों से मन घिरा रहेगा. सरकार की तरफ से कोई परेशानी खड़ी होगी. पुत्र के साथ मतभेद हो सकता है. आज हो सके तो ज्यादातर समय आप मौन रहें और घर पर ही आराम करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)