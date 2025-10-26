Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 26 October 2025: तुला की चमकेगी​ किस्मत तो धनु का क्रोध बिगाड़ेगा काम, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 26 October 2025: आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, जिसके कारण आज तुला, मिथुन, कुंभ और मीन जैसी राशियों के जीवन में पूरे दिन शुभता और सौभाग्य का साथ दिखाई देगा. वहीं मेष, वृषभ, धनु जैसी राशियों के लिए आज का दिन थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है. जिसके कारण आज इन्हें किसी के साथ बात-व्यवहार करते समय सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी. साथ ही साथ इन्हें अपनी सेहत पर ध्यान रखते हुए वाहन सावधानी के साथ चलाने की भी जरूरत रहेगी. आज किन बातों को ध्यान में रखकर आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं, जानने के लिए पढ़ें 26 अक्टूबर 2025, रविवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

26 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. आज आप सभी काम सावधानी से करें. सरकार विरोधी काम से दूर रहें. दुर्घटना हो सकती है, इसलिए वाहन आदि का उपयोग ध्यान से करें. बाहर के खान-पान की आदत के कारण स्वास्थ्य बिगड़ने की आशंका रहेगी. काम समय पर पूरे नहीं होंगे. व्यापार में भी संभलकर काम करें. नौकरीपेशा लोगों के अधिकारी उनसे खुश नहीं रहेंगे. संतान के साथ मतभेद हो सकता है. महत्वपूर्ण निर्णय आज टालें. परिजनों के साथ भी किसी विवाद को टालने के लिए मौन रहें.

वृषभ (Taurus)

26 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. आपको अपने प्रिय दोस्तों और स्वजनों के साथ घूमने-फिरने का आनंद प्राप्त होगा. सुंदर वस्त्र-आभूषण और भोजन का अवसर आपको मिलेगा. दोपहर के बाद स्थिति आपके नियंत्रण से हट सकती है. वाहन आदि धीमे चलाएं. घर-परिवार में किसी से विवाद हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कोई नया काम मिल सकता है. काम को बोझ समझ कर करेंगे, तो उसमें गलती होने की आशंका बनी रहेगी. व्यापार-व्यवसाय के लिए आज दिन सामान्य है. किसी तरह का बड़ा निर्णय आज ना लें.

मिथुन (Gemini)

26 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. आज का आपका दिन मनोरंजन और आनंद लूटने का है. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. कार्यालय में सहयोगपूर्ण वातावरण रहेगा. मित्रों के साथ पर्यटन स्थल पर जाने का कार्यक्रम बनेगा. सुरुचिपूर्ण भोजन करने का अवसर मिलेगा. परिवारजनों के साथ हंसी-खुशी का माहौल रहेगा. हालांकि आज आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए. दोपहर के बाद नकारात्मक विचार आपको परेशान कर सकते हैं.

कर्क (Cancer)

26 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. आज समय थोड़ा कठिन बना रहेगा, लेकिन आपके परिश्रम में कमी नहीं रहेगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. पेट दर्द की शिकायत हो सकती है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी, परंतु दोपहर के बाद परिस्थिति अधिक अनुकूल बनेगी. स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है. दोपहर के बाद कोई चिंता दूर होगी. कोई अधूरा काम पूरा हो सकता है. विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी. आज परिवार के सदस्यों के साथ पुराना विवाद दूर होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बनेंगे.

सिंह (Leo)

26 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. आज हर काम सावधानीपूर्वक करें. मानसिकरूप से तनाव रहेगा. इस कारण कार्यस्थल पर आपका मन नकारात्मक विचारों से घिरा रह सकता है. समय पर काम पूरा नहीं होने से भी आप दु:खी होंगे. कुछ अस्वस्थता का अनुभव कर सकते हैं. परिजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है. ऐसे समय में संयम बरतना ही हितकर होगा. आज धन और यश की हानि हो सकती है. संतान के विषय में चिंता रहेगी. बौद्धिक और राजनीतिक चर्चा से दूर रहें. निवेश सावधानी से करें.

कन्या (virgo)

26 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आपको लाभ होगा. भाग्यवृद्धि के योग दिख रहे हैं. संबंधों में प्रेम और सम्मान की प्रधानता रहेगी. दोपहर के बाद किसी बात को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं. इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. निजी संबंधों में कोई विवाद आपको परेशान कर सकता है. माता-पिता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. कार्यस्थल पर आपके विचार सकारात्मक बने रहेंगे. व्यापार बढ़ाने के लिए भी आप कोई नई योजना बना सकते हैं.

तुला (Libra)

26 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. आज सुबह की शुरुआत कुछ सुस्त होगी. किसी बात की ग्लानि आपके मन में रह सकती है. परिजनों के साथ बातचीत में आज मर्यादा ना त्यागें. धर्म कार्य पर खर्च होने की संभावना है. दोपहर के बाद आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे. आर्थिक रूप से लाभ होगा. भाग्य साथ देगा. कार्य में सफलता प्राप्त होगी. छोटे प्रवास की संभावना भी है. दोस्तों के साथ सम्बंध अच्छे रहेंगे. जीवनसाथी की बातों को महत्व दें. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

वृश्चिक (Scorpio)

26 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आज अच्छा बना रहेगा. इस कारण कार्यस्थल पर आपका मन काम में लगेगा. परिवार का वातावरण प्रसन्नता से भरा रहेगा. क्रोध आने पर भी आज क्रोध ना करें. दोपहर के बाद नेगेटिव विचार आपको परेशान कर सकते हैं. आपकी वाणी से किसी को दु:ख पहुंच सकता है. इससे उस व्यक्ति और आप दोनों के मन में ग्लानि का भाव उत्पन्न हो सकता है. धार्मिक काम के पीछे खर्च होगा. विद्यार्थियों को विद्या प्राप्ति में कुछ अड़चन आ सकती है.

धनु (Sagittarius)

26 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आज वाणी पर संयम रखें और क्रोध ना करें. परिजनों के साथ संबंधों में कुछ कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है. शारीरिक और मानसिक रूप से आप अस्वस्थ रहेंगे. ऑपरेशन जैसे काम को आज टालें. दोपहर के बाद काम में सफलता मिलेगी. परिवार का वातावरण आनंदप्रद रहेगा. दोस्तों और स्नेहीजनों से मिलने का अवसर मिलेगा. इसका लाभ आप अवश्य लें. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मकर (Capricorn)

26 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. सामाजिक रूप से ख्याति प्राप्त होने के साथ ही व्यावसायिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से भी आज का दिन लाभदायी है. दोपहर के बाद सावधानीपूर्वक काम करें. स्वास्थ्य को संभालें. वाहन चलाते समय सावधानी रखें. मानसिक रूप से भी कुछ अस्वस्थता का अनुभव होगा. मनोरंजन और आनंद के पीछे धन खर्च होगा. सम्बंधियों के साथ मनमुटाव न हो इसका ध्यान रखें. कोर्ट-कचहरी के काम में संभलकर चलें.

कुंभ (Aquarius)

26 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और धन लाभ होने के संकेत मिलेंगे. प्रत्येक कार्य सरलतापूर्वक संपन्न होंगे. कार्यालय में अधिकारियों को आपके काम से संतोष रहेगा. पदोन्नति के योग हैं. मित्रों के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है. व्यवसाय में लाभ भी होगा. भागीदारी के काम में सफलता मिल सकती है. आय में वृद्धि होने की संभावना है. आज स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका समय अच्छा है. हालांकि बाहर खाने-पीने में लापरवाही ना करें.

मीन (Pisces)

26 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. व्यापार में नए सौदों के लिए आज का समय अनुकूल नहीं है. अधिकारियों और विरोधियों के साथ व्यर्थ चर्चा ना करें. यात्रा हो सकती है. दोपहर के बाद कार्यालय का वातावरण अनुकूल रहेगा. अधूरे काम पूरे होंगे. बिजनेस या नौकरीपेशा लोग किसी यात्रा पर जा सकते हैं. संतान की प्रगति से संतोष होगा. स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. प्रेम जीवन में संतुष्टि का अहसास होगा. हालांकि आज आप सकारात्मक विचार रखकर अपने दिन को श्रेष्ठ बना सकेंगे.

