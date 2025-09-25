Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 25 September 2025: वृषभ के लिए खुशियों भरा तो मिथुन को होगा तनाव, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 24 September 2025: आज गुरुवार के दिन चंद्रमा तुला राशि में है, जिसके कारण वृष, सिंह और तुला जैसी राशियों के लिए दिन बेहद शुभ रहने वाला है. उनके जीवन में आज पूरा दिन सुख सौभाग्य बना रहेगा तो वहींं मिथुन और वृश्चिक जैसी राशियों को कुछ परेशानियां रह सकती हैं। आज आपको किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी रहेगा और किन चीजों को करने से दिन शुभ बन सकता है, जानने के लिए पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 25 सितंबर 2025, गुरुवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

25 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. आज परिजनों और मित्रों के साथ दिन आनंद में गुजरेगा. नए वस्त्र तथा आभूषणों की खरीदी कर सकेंगे. सामाजिक रूप से मान-सम्मान प्राप्त होगा. दोपहर के बाद आपको संयमित व्यवहार करना पड़ेगा. नए सम्बंध बनाने से पहले आप सोचकर कदम बढ़ाएं. खर्च अधिक होगा. आप नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से सावधान रहें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. बाहर खाने-पीने से आप बचें. वाणी और व्यवहार पर भी संयम रखें. लोगों से मिलने-जुलने में बेहद सावधानी रखें.





वृषभ (Taurus)

25 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. व्यापार के लिए आज का दिन बहुत लाभदायी है. पारिवारिक वातावरण भी सुख और शांति का बना रहेगा. विरोधियों पर आपको विजय प्राप्त होगी. परिवार के लोगों के साथ मिलकर आज कोई विशेष काम बना पाएंगे. दोपहर के बाद आप मनोरंजन में व्यस्त रहने वाले हैं. पर्यटन का आयोजन होगा. आज दोस्तों से मुलाकात होगी. आप बचपन की यादों में भी खो सकते हैं. दूर रह रहे रिश्तेदारों के साथ सोशल मीडिया पर बातचीत होगी. पार्टनरशिप के काम में आज संभलकर कार्य करना होगा.

मिथुन (Gemini)

25 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. आज आपको संतान और जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है. विवाद या चर्चा में न पड़ें. मित्रों पर धन खर्च हो सकता है. हालांकि आपको आय और व्यय में बैलेंस बनाकर रखना होगा. अनावश्यक बहस से बचें. दोपहर मेें थकान का अनुभव होगा. आज आपको खाने-पीने पर नियंत्रण रखना चाहिए. पेट में पीड़ा या तकलीफ हो सकती है. आज किसी तरह की नई शुरुआत ना करें. परिवार के साथ रहकर अपने संबंधों को और मजबूत करें. शाम में आपके लिए समय अच्छा रहेगा.

कर्क (Cancer)

25 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. आपको आज आलस्य और भय का अनुभव होगा. मन में हताशा छा जाएगी. सीने में कोई पीड़ा या तकलीफ हो सकती है. परिजनों और सगे संबंधियों के साथ चर्चा और विवाद हो सकता है. नींद नहीं आएगी. सार्वजनिक रूप में स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे, इसका ध्यान रखें. खर्च अधिक होगा. पर्यटन स्थल पर घूमने जाए तो सावधानी रखें. कार्यस्थल पर जल्दबाजी करने से नुकसान हो सकता है.



सिंह (Leo)

25 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ रह सकते हैं. भाइयों के साथ संबंध मजबूत बनेंगे. अपने मन के अनुसार काम कर सकेंगे. कार्यस्थल पर भी आपको रुचिकर काम आपको मिल सकता है. किसी मीटिंग या व्यापार बढ़ाने की योजना को फलीभूत करने के लिए कोई छोटी यात्रा हो सकती है. आज आपको कोई बड़ा अवसर मिल सकता है. विरोधियों को परास्त कर सकेंगे. प्रियजनों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे. आर्थिक लाभ भी हो सकता है.



कन्या (virgo)

25 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. आज आपके परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी और परिजनों के साथ आनंद मना सकेंगे. आज आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे. यात्रा की भी संभावना है. मिठाई का आनंद पा सकेंगे. आयात-निर्यात के व्यवसाय में लाभ होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उग्र विवाद या चर्चा से दूर रहें. कार्यस्थल पर अधिकारी से विवाद ना करें. आज दोपहर के बाद आप केवल अपने काम पर ध्यान दें. प्रेम जीवन में प्रेमी की बातों को भी महत्व दें.

तुला (Libra)

25 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आज आपकी रचनात्मक क्षमताएं उच्च स्तर पर होगी. आप कुछ नया सृजन करने की ओर रुचि लेंगे. वैचारिक दृढ़ता के कारण सभी काम में आप सफल हो सकेंगे. आप वस्त्र आभूषण, मौज-शौक के साधन तथा मनोरंजन के पीछे धन खर्च करेंगे. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. जीवनसाथी और प्रिय व्यक्ति के साथ खुशी के पल का आनंद ले सकेंगे. कार्यक्षेत्र में आपको लाभ होगा. व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है.

वृश्चिक (Scorpio)

25 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. स्वभाव में उग्रता और वाणी पर संयम रखने की जरूरत है. शारीरिक शिथिलता और मानसिक चिंता से आपका मन व्यथित रहेगा. वाहन चलाते समय दुर्घटना हो सकती है. संभव हो तो ऑपरेशन या नई चिकित्सा को आज टाल दें. स्नेहीजनों और परिजनों के साथ वाद-विवाद होने की आशंका है. कोर्ट-कचहरी के कार्यों में सावधानी बरतें, अन्यथा टाल दें. आनंद-प्रमोद के पीछे धन खर्च होने की संभावना हैं. दोपहर के बाद समय में परिवर्तन होगा.

धनु (Sagittarius)

25 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए लाभदायक हो सकेगा. पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी. प्रिय व्यक्ति की मुलाकात बहुत यादगार साबित होगी. मित्रों के साथ घूमने जा सकेंगे. स्वादिष्ट भोजन मिलने से मन खुश रहेगा. धन लाभ हो सकता है. बिजनेस में फायदे के योग बन रहे हैं. कार्यस्थल पर आपके काम का उचित फल आपको मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए भी समय लाभ का है. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.



मकर (Capricorn)

25 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. आज का दिन वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा. परिजनों के साथ खुशी का वातावरण बना रहेगा. व्यवसाय में उन्नति के योग हैं. समय आपके अनुकूल है. दोपहर के बाद मित्रों से भेंट होगी. किसी पर्यटन स्थल पर जाने की संभावना बनेगी. आय में वृद्धि का योग है. विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में नहीं लगेगा. आज नए वस्त्र, आभूषण के साथ स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं. सोशल मीडिया पर दूर रह रहे रिश्तेदारों से बातचीत करने में व्यस्त भी रह सकते हैं.

कुंभ (Aquarius)

25 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. आज आप शारीरिक अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. शरीर में ताजगी का अभाव होने से काम करने में उत्साह नहीं रहेगा. अधिकारियों से मनमुटाव होने की संभावना है. मौज-मस्ती या घूमने के पीछे धन खर्च हो सकता है. लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकेंगे. विदेश से अच्छे समाचार मिलेंगे. संतान की समस्या के सम्बंध में चिंता का अनुभव होगा. विरोधियों के साथ अधिक विवाद या चर्चा में नहीं पड़ना चाहिए.

मीन (Pisces)

25 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. आज आपको वाणी पर संयम रखने की सलाह दी जाती है. गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिन अच्छा है. विदेश में रहने वाले मित्र तथा स्नेहीजनों के अच्छे समाचार आपको मिलेंगे. भागीदारी के व्यापार में विशेष फायदा मिलेगा. किसी के साथ वाद-विवाद में ना पड़ें. आज बाहर जाने और खाने-पीने से आपको बचना चाहिए. पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए भी दिन मध्यम है. परिजनों के साथ सामंजस्य बनाकर चलें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)