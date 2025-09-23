Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 23 September 2025: मेष को मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट तो मीन को वाहन सुख, पढ़ें अपना भी राशिफल

विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 23 September 2025: आज मंगलवार के दिन के दिन चंद्रमा कन्या राशि में है, जिसके कारण मेष और मीन राशि को पूरे दिन शुभता और लाभ बना रहेगा तो वहीं मिथुन और मकर जैसी राशियों को कामकाज में सावधानी बरतनी होगी. पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 23 सितंबर 2025, मंगलवार का पूरा राशिफल.

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 23 September 2025: आज नवरात्रि के दूसरे दिन मंगलवार को चंद्रमा कन्या राशि में है, जिसके कारण मेष और मीन राशि के लोगों का भाग्य चमकता हुआ नजर आएगा. उन्हें पूरे दिन कामकाज और आम जीवन में शुभता बनी रहेगी तो वहीं मिथुन और मकर राशि के लोगों को कामकाज से जुड़ी मुश्किलें आ सकती है. उन्हें अपनी और स्वजनों की सेहत का ख्याल रखना होगा. करियर से लेकर कारोबार तक, घर से लेकर बात-व्यवहार आज आपको क्या कुछ ख्याल रखना चाहिए, जानने के लिए जरूर पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 23 सितंबर 2025, मंगल वार का राशिफल.

मेष (Aries)

23 सितंबर, 2025 मंगलवार को कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. दीर्घकालिक निवेश करने के लिए दिन अनुकूल है. आज का दिन आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक होगा. तन और मन से स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव करेंगे. मित्रों तथा स्वजनों से भेंट या सौगात मिलेगी. उनके साथ समय आनंद में गुजरेगा. किसी समारोह या पर्यटन में शामिल होने की संभावना है. परोपकारी कामों से आपको आंतरिक खुशी मिलेगी. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है.

वृषभ (Taurus)

23 सितंबर, 2025 मंगलवार को कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. आज आपकी वाणी का जादू किसी को अभिभूत करके आपको लाभ दिलाएगा. वाणी की सौम्यता नए संबंध स्थापित करने में मदद करेगी. शुभ काम करने की प्रेरणा मिलेगी. पठन तथा लेखन की प्रवृत्तियों में आपकी रुचि बढ़ेगी. परिश्रम का अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने पर भी हिम्मत और बुद्धिमानी से अपने काम में प्रगति करेंगे. विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे. प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है. पेट की तकलीफ परेशान करेगी.

मिथुन (Gemini)

23 सितंबर, 2025 मंगलवार को कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. अत्यधिक इमोशन आपके मन को विचलित रखेंगे. आपको महत्वपूर्ण डिसीजन लेने में दिक्कत होगी. माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. परिवार से जुड़े किसी महत्वपूर्ण मामलों में चर्चा होगी. संपत्ति और वाहन खरीदने या बेचने के लिए आज समय उचित नहीं है. पर्याप्त नींद नहीं मिलने से आप अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं. आपके लिए समय धैर्य रखने का है. जल्दबाजी में कोई काम नहीं करें.

कर्क (Cancer)

23 सितंबर, 2025 मंगलवार को कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आज भाइयों से लाभ होगा. दोस्तों से मुलाकात और स्वजनों से खुशी मिलेगी. किसी सुंदर स्थल पर प्रवास की संभावना है. आज आपको हर काम में सफलता प्राप्त होगी. विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी. संबंधों में भावनाओं की प्रधानता रहने से संबंध सुखदायी रहेंगे. भाग्य में वृद्धि होने के योग हैं. सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त होगा.

सिंह (Leo)

23 सितंबर, 2025 मंगलवार को कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. आपके दूर रहने वाले मित्र और स्नेहियों के साथ की गई बातचीत लाभप्रद रहेगी. सुख और शांति का वातावरण बना रहेगा. स्वादिष्ट भोजन से संतुष्टि मिलेगी. वाणी से किसी का मन जीत सकेंगे. आपको किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता नहीं मिलेगी. अत्यधिक विचार आपकी मानसिक उलझन में वृद्धि करेंगे. आपको मित्रों से मदद मिल सकती है. कार्यस्थल पर वातावरण आपके अनुकूल होगा.

कन्या (virgo)

23 सितंबर, 2025 मंगलवार को कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. अपने समृद्ध विचार और बोली से आज आपको लाभ होगा. कोई नया संबंध बन सकता है. आज का दिन व्यापार की दृष्टि से लाभदायक रहने की संभावना है. आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रियजन के साथ मुलाकात होगी. खुशी तथा आनंद प्राप्त कर सकेंगे. आर्थिक लाभ और प्रवास की भी संभावना अधिक है. भाग्य आपका साथ देगा. जीवनसाथी के साथ चल रहा तनाव दूर होगा.

तुला (Libra)

23 सितंबर, 2025 मंगलवार को कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. अपनी वाणी और व्यवहार में संयम रखें. अन्य व्यक्तियों या परिजनों के साथ विवाद होने की आशंका है. आय की अपेक्षा खर्च की मात्रा बढ़ेगी. अनावश्यक जगह पर धन खर्च होने से आप थोड़े दु:खी भी हो सकते हैं. तबीयत का ध्यान रखें. दुविधाएं और समस्याएं मन की शांति हर लेगी. आध्यात्मिकता और ईश्वर का स्मरण मन को शांति देगा. जीवनसाथी के साथ मतभेद हो सकता है. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा.

वृश्चिक (Scorpio)

23 सितंबर, 2025 मंगलवार को कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आज आपको बिजनेस में लाभ हो सकता हैं. समय आपके साथ है. मित्रों और सगे-सम्बंधियों और बुजुर्गों से लाभ प्राप्त हो सकता है. लोगों से मेल-जोल बढ़ेगा. यात्रा का अवसर मिल सकता है. आपका शरीर और मन आनंद से भरपूर रहेगा. आय के सोर्स में वृद्धि होगी. अविवाहितों को विवाह के प्रस्ताव मिलने की संभावना है. मैरीड कपल के बीच रोमांस बना रहेगा.

धनु (Sagittarius)

23 सितंबर, 2025 मंगलवार को कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. काम में सफलता का दिन है. नए काम की शुरुआत कर सकेंगे. व्यापारी अपने बिजनेस का आयोजन और विस्तार अच्छी तरह कर सकेंगे. नौकरी में अधिकारी आपकी पदोन्नति पर विचार-विमर्श कर सकते हैं. गृहस्थ जीवन में आनंद और संतोष रहेगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना रहेगा. आर्थिक लाभ होगा. सार्वजनिक जीवन में मान-सम्मान बढ़ेगा. प्रेम जीवन में चल रही नकारात्मकता दूर होगी. आप अपने प्रिय के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकेंगे.

मकर (Capricorn)

23 सितंबर, 2025 मंगलवार को कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. आपका आज का दिन मिश्रित फल देने वाला होगा. आप अपने व्यवसाय और काम में नए विचार अमल में लाएंगे. आज आप साहित्य में रुचि लेंगे. आपको मानसिक अस्वस्थता का अनुभव भी हो सकता है. शारीरिक स्फूर्ति का अभाव होगा. संतान की चिंता रहेगी. ऑफिस में अधिकारियों के साथ किसी चर्चा या विवाद में ना पड़ें. हालांकि दोपहर के बाद स्थिति में परिवर्तन आएगा. आपको लोगों का सहयोग मिलेगा.

कुंभ (Aquarius)

23 सितंबर, 2025 मंगलवार को कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. आज आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए. ज्यादा सोचने-विचारने से आप परेशान रहेंगे. ज्यादा काम करने के चलते आपको मानसिक थकान का अनुभव होगा. ज्यादा गुस्से से नुकसान हो सकता है. नियम विरुद्ध कामों से दूरी बनाए रखें. परिजनों के साथ विवाद हो सकता है. ध्यान और आध्यात्मिकता आपके मन को शांति प्रदान करेंगे. प्रेम जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होगा.

मीन (Pisces)

23 सितंबर, 2025 मंगलवार को कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. व्यापारियों को आगे बढ़ने के बहुत से अवसर मिलेंगे. पार्टनरशिप के काम के लिए समय अच्छा है. आज आर्थिक लाभ होने से निवेश संबंधी कोई योजना बना सकेंगे. कलाकार और साहित्यकार कुछ अच्छी रचना करने के काबिल रहेंगे. बड़े लोगों से सम्मान प्राप्त कर सकेंगे. नए वस्त्र और वाहन खरीदने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय मध्यम फलदायी है.

