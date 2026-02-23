Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 23 February 2026: मिथुन को मिलेगा मनचाहा लाभ तो कर्क की करियर में होगी तरक्की, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 23 February 2026: आज फाल्गुन मास के शुक्लपक्ष की षष्ठी ​तिथि पर चंद्रमा मेष राशि में हैं, जिसके कारण आज मेष, मिथुन और कर्क जैसी राशियों के लिए पूरा दिन गुडलक लिए रहने वाला है. आज इन राशियों के सोचे हुए काम समय पर मनचाहे तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे और इन्हें घर-बाहर दोनों जगह किस्मत का पूरा साथ मिलेगा. करियर-कारोबार से लेकर घर-परिवार तक आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, जानने के लिए पढ़ें 23 फरवरी 2026, सोमवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

23 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा. आप तन और मन से स्वस्थ होकर कई तरह के काम आसानी से पूरे कर पाएंगे. सफलता मिलने से आपके उत्साह में वृद्धि होगी. आज भाग्य आपका साथ देगा. इनकम बढ़ेगी. परिजनों के साथ आनंद एवं उल्लास से समय गुजरेगा. माता से लाभ होने के संकेत आपको मिल रहे हैं. मित्र और संबंधियों से घर का वातावरण अच्छा रहेगा. जीवनसाथी के साथ विचारों का मतभेद दूर होगा.

वृषभ (Taurus)

23 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आज किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से पहले सोच-विचारकर आगे बढ़ें. किसी के साथ गलतफहमी होने की संभावना है. खराब तबीयत के कारण आप उदास हो सकते हैं. परिवार में किसी के विरोध के कारण मतभेद होगा, जिससे आपको ग्लानि होगी. परिश्रम का उचित मुआवजा नहीं मिलने से आप निराशा महसूस करेंगे. आज का दिन खर्चीला होगा. कार्यस्थल पर आपके काम में विलंब हो सकता है.

मिथुन (Gemini)

23 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आपके परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी. व्यापार में लाभ हो सकेगा. आज लोग आपके काम की सराहना करेंगे. विवाह के इच्छुक लोगों का विवाह पक्का होने की संभावना है. मित्रों से लाभ प्राप्त कर सकेंगे. आपकी आय में वृद्धि होगी. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. संतान से अच्छे समाचार प्राप्त होंगे. घर के इंटीरियर को बदलने के लिए आज आप कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं.

कर्क (Cancer)

23 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. आज का दिन आपके व्यवसाय के लिए लाभदायी है. आप पर उच्च अधिकारियों की कृपा रहेगी. आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी. पदोन्नति की संभावना है. व्यापार में विरोधियों को आप पीछे छोड़ देंगे. आर्थिक लाभ से आपका दिन अच्छा बीतेगा. परिवार में आवश्यक विषयों पर चर्चा होगी. माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. धन, संपत्ति और मान सम्मान के अधिकारी बनेंगे. घर के इंटीरियर में फेरबदल कर सकते हैं. दोपहर के बाद कुछ थकान का अनुभव करेंगे. इस दौरान अनावश्यक चिंता से आपको बचना चाहिए.

सिंह (Leo)

23 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. आलस और थकान आपके कार्य करने की गति कम कर देंगे. पेट संबंधी शिकायत से अस्वस्थता का अनुभव होगा. नौकरी या व्यवसाय में विघ्न उत्पन्न हो सकता है. क्रोध को वश में रखना आवश्यक है. धार्मिक कामों में आज धन खर्च हो सकता है. किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर जाना हो सकता है. इससे मानसिक शांति मिलेगी. तनाव को दूर रखने के लिए आप ध्यान या मनपसंद संगीत सुन सकते हैं. शाम को घर-परिवार के साथ समय गुजारेंगे.

कन्या (virgo)

23 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. आज नए काम हाथ में लेना हितकर नहीं है. जो काम अभी आप कर रहे हैं, उसे ही पूरा करने की कोशिश करें. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है. बाहर के खाद्य पदार्थों से तबीयत खराब होने की आशंका रहेगी. क्रोध को नियंत्रण में रखने के लिए मौन रहना सही साबित होगा. धन खर्च अधिक होगा. गुप्त शत्रु आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे. सरकार विरोधी या नियम विरोधी कामों से दूर रहें. जीवनसाथी के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है.

तुला (Libra)

23 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. आज का दिन रोमांस, मनोरंजन और मौज-मस्ती से भरपूर है. सार्वजनिक जीवन में आप सम्मान प्राप्त करेंगे. यश और कीर्ति में वृद्धि होगी. व्यापार में उन्नति का दिन है. भागीदारों से लाभ की बात होगी. आज किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं. सुंदर वस्त्र या आभूषणों की खरीदारी होगी. दांपत्यसुख और वाहनसुख उत्तम रहेगा. तंदुरुस्ती और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. मित्रों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है.

वृश्चिक (Scorpio)

23 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. आज आप के घर में सुख शांति और आनंद का माहौल रहेगा. आपका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जरूरी कामों पर धन खर्च होगा. बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा. शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी. दफ्तर में सहकर्मियों का अच्छा साथ मिलेगा. मित्रों से मुलाकात होगी. महिलाओं के मायके से अच्छे समाचार आने के योग हैं. धन लाभ होगा और अधूरे काम पूरे हो सकते हैं.

धनु (Sagittarius)

23 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. आज आपको क्रोध पर संयम बरतने की जरूरत है. पेट से संबंधित बीमारियों में परेशानी होगी. किसी भी काम में सफलता नहीं मिलने से निराशा हो सकती है. साहित्य या अन्य किसी रचनात्मक काम के प्रति रुचि बनी रहेगी. संतान के प्रति चिंता रहने से आप परेशान रह सकते हैं. कहीं जाने की योजना को हर संभव टालें. नौकरीपेशा लोग आज केवल अपने काम से काम रखें.

मकर (Capricorn)

23 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. आज आपको शारीरिक अस्वस्थता और मानसिक बेचैनी का अनुभव होगा. थकान और तनाव के चलते आप समय पर काम पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे. पारिवारिक वातावरण क्लेशमय रहने से मन उदास रहेगा. स्फूर्ति और ताजगी का अभाव रहेगा. स्वजनों के साथ मनमुटाव हो सकता है. सीने में दर्द हो सकता है. इस दौरान आपको चिकित्सकीय सलाह लेने की जरूरत पड़ सकती है. सार्वजनिक रूप से अपमानित होने की आशंका है. वाद-विवाद से बचना ही बेहतर है.

कुंभ (Aquarius)

23 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आपके मन पर छाए हुए चिंता के बादल दूर होने से आप मानसिक राहत अनुभव करेंगे. धीरे-धीरे काम करने में आपको उत्साह आने लगेगा. आप अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे. भाई-बंधुओं के साथ घरेलू मामलों पर चर्चा करेंगे और आनंदपूर्वक समय व्यतीत करेंगे. आपका मन प्रसन्न रहेगा. मित्रों, स्नेहीजनों का आगमन आपके आनंद में वृद्धि करेगा. विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी. भाग्य वृद्धि होगी. प्रिय व्यक्तियों के साथ से आनंद मिलेगा. स्वास्थ्य लाभ मिलेगा. आज आप काफी समय परिवार में देंगे.

23 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. आज का दिन आर्थिक योजना बनाने के लिए बहुत अच्छा है. आप जो काम पूरा करने का निश्चय करेंगे, उसे पूरा कर सकेंगे. व्यापार में वृद्धि होगी. आपकी आय भी बढ़ेगी. किसी मीटिंग के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. नए लोगों से मित्रता होगी. उनसे लाभ और मान-सम्मान प्राप्त कर सकेंगे. संतान और पत्नी की तरफ से अच्छे समाचार मिलने से आनंद अनुभव करेंगे. वैवाहिक जीवन में आनंद रहेगा. विद्यार्थियों के लिए भी शुभ समय है. एकाग्रता से पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे.

