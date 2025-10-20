Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 20 October 2025: कन्या और मकर के लिए बेहद शुभ रहेगा दिवाली का दिन, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 20 October 2025: आज कार्तिक मास की अमावस्या पर दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है. आज चंद्रमा कन्या राशि में है, जिसके कारण आज आज कन्या के साथ सिंह, और मकर राशियों की किस्मत के सितारे पूरी तरह से इनका साथ देवते नजर आएंगे. जिसके कारण आज इन राशियों को पूरे दिन अनुकूलता बनी रहेगी और मनचाहा लाभ भी प्राप्त होगा, लेकिन वृषभ, कर्क और तुला जैसी राशियों को आज सावधानी के साथ बात-व्यवहार और कार्य करने की आवश्यकता रहेगी. आपके लिए कैसा रहने वाला है दिवाली का दिन, जानने के लिए पढ़ें 20 अक्टूबर 2025, सोमवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

चंद्रमा आज 20 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टि से आज का दिन बहुत अच्छा है. कार्यस्थल पर आपके सभी काम आसानी से पूरे होंगे. आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे. बहुत लंबे समय के लिए निवेश की योजना बनाएंगे. आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मित्रों और परिजनों के साथ समय अच्छा गुजरेगा. नए लोगों के साथ आपका संपर्क बढ़ेगा. व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करेंगे. दान-धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी.

वृषभ (Taurus)

चंद्रमा आज 20 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आप मीठी वाणी से लोगों को आकर्षित और प्रभावित कर सकेंगे. लोगों के साथ मेल-जोल बढ़ेगा. चर्चा या विवाद में आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे. लेखन कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी. दोपहर के बाद आपके परिश्रम के अनुपात में फल कम मिलेगा. पाचन क्रिया में गड़बड़ होने से स्वास्थ्य खराब होने की आशंका बनी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को काम बहुत अधिक रहेगा. व्यवसाय के लिए दिन सामान्य रहेगा.

मिथुन (Gemini)

चंद्रमा आज 20 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. आज आपको जमीन, मकान या वाहन आदि के कामकाज में बहुत सावधानी बरतना होगी. परिजनों के साथ बिना कारण के विवाद हो सकता है. संतान के विषय में आपको चिंता होगी. विद्यार्थियों को विद्याभ्यास में बाधा आएगी. आकस्मिक धन खर्च की आशंका है. मित्रों से उपहार मिल सकते हैं. त्योहारी सीजन में आपको बार-बार बाहर जाने से बचना चाहिए. हालांकि आज आप किसी खास वस्तु की खरीदारी भी कर सकते हैं. दोपहर के बाद परिजनों के साथ स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद लेंगे.

कर्क (Cancer)

चंद्रमा आज 20 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. आज का दिन आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए अच्छा है. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखेगा. आज आप कुछ अधिक ही संवेदनशीलता का अनुभव करेंगे. दोपहर के बाद किसी बात की चिंता आपको हो सकती है. एनर्जी का अभाव रहेगा. परिजनों के साथ मतभेद रहेगा. धन का खर्च होगा. आज परिजनों की जरूरत पर धन खर्च करेंगे. नए वस्त्र या आभूषण खरीदने की योजना भी बना सकते हैं.

सिंह (Leo)

चंद्रमा आज 20 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. परिवार के सदस्यों के साथ सुख और शांति में दिन व्यतीत होगा. नए काम में आपको सभी का सहयोग मिलेगा. दूर बसनेवाले मित्रों और परिजनों के साथ संपर्क या संदेश आपके लिए लाभदायक साबित होंगे. अपनी प्रभावकारी वाणी से अन्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे. आय की अपेक्षा व्यय की मात्रा अधिक रहेगी. उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी. निर्धारित कार्यों में सफलता मिलने में आपको देर लगेगी.

कन्या (virgo)

चंद्रमा आज 20 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आज का आपका दिन शुभ फलदायी है. अपनी वाणी से आप लाभदायी और प्रेम भरे सम्बंध स्थापित कर सकेंगे. आपकी वैचारिक समृद्धि अन्य जनों को प्रभावित कर सकेगी. व्यापार के लिए आज का दिन लाभदायी होगा. मन आनंदित रहेगा. आर्थिक लाभ होने की संभावना है. परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा. वाद-विवाद ना करें. प्रेम जीवन में आपको विशेष सफलता मिलेगी. घर पर जरूरत का सामान खरीद सकते हैं.

तुला (Libra)

चंद्रमा आज 20 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आज का दिन आपके लिए प्रतिकूल रह सकता है. आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. मानसिक रूप से भी आप अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. आपकी वाणी से किसी का दिल दु:ख सकता है. अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें. आज आय की अपेक्षा व्यय अधिक हो सकता है. किसी कारण से कार्यस्थल का काम अधूरा रह सकता है. आज आपको किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता होगी.

वृश्चिक (Scorpio)

चंद्रमा आज 20 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आपको अनेक क्षेत्र में लाभ और यश प्राप्त होगा. धन प्राप्ति के लिए योग अच्छा है. मित्रों के पीछे धन खर्च होगा. परिजनों या दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने का अवसर मिलेगा. शाम में आप शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ रह सकते हैं. दरअसल इसे आप त्योहार के दिनों की थकान मान सकते हैं. पर्याप्त आराम पर ध्यान दें. किसी के साथ इगो ना रखें, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा. आज अपने लिए कोई विशेष वस्तु खरीद सकते हैं.

धनु (Sagittarius)

चंद्रमा आज 20 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. आर्थिक योजना तथा व्यापार के लिए आज का दिन अच्छा है. आपका काम सरलतापूर्वक पूरा होगा और सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोग भी आज खुश रहेंगे. सीनियर्स का मार्गदर्शन मिलेगा. आपके भीतर लोकहित की भावना होगी. आपका दिन खुशी में व्यतीत होगा. समाज में आपको मान-सम्मान मिलेगा. आपके परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. प्रेम जीवन में सफलता से आप उत्साहित रहेंगे.

मकर (Capricorn)

चंद्रमा आज 20 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. आज का दिन पूरी तरह से शुभ फलदायी है. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट का काम करने वाले लोगों को फायदा होगा. किसी दोस्त या रिश्तेदार से मिले अच्छे समाचार से आपका मन खुश होगा. धार्मिक यात्रा की संभावना है. आज आपकी कोई पुरानी कार्य योजना पूरी होगी. व्यापार में लाभ होगा. आगे किसी बड़े निवेश की योजना भी बना सकते हैं. संतान की खुशी के लिए धन खर्च करेंगे. कोई विशेष उपहार भी आप अपनों के लिए खरीद सकते हैं.

कुंभ (Aquarius)

चंद्रमा आज 20 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. आज साधारण सी बातों पर दांपत्यजीवन में विवाद हो सकता है. सांसारिक बातों में आपका मन नहीं लगेगा. अदालती कामकाज में संभलकर रहें. सामाजिक कार्यक्रम में किसी से विवाद हो सकता है. नए काम की शुरुआत ना करें. शारीरिक रूप से ताजगी का अभाव रहेगा. मानसिक चिंता हो सकती है. आध्यात्मिकता से आपको मानसिक शांति मिलेगी. आज किसी भी तरह का कोई नया काम शुरू ना करें.

मीन (Pisces)

चंद्रमा आज 20 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन कन्या राशि में उपस्थित होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आपका मन आज किसी चिंता में रहेगा. काम की सफलता में आपको विघ्न आएंगे. ऑफिस में साथियों की मदद नहीं मिलेगी. मैरीड कपल के बीच विवाद हो सकता है. परिवार में शांति बनाए रखें. व्यवसाय में भागीदारी के काम में संभलकर रहें. वाहन आदि ध्यान से चलाएं. नौकरी और व्यापार की मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ सकता है. यात्रा में बेहद सावधानी रहें. दोपहर के बाद खुद को नकारात्मकता से बचाए रखें.

