Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 17 September 2025: कन्या-कुंभ को शुभ तो मेष-मीन को रहेगी चिंता, जानें कैसा रहेगा आपका दिन

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 17 September 2025: आज बुधवार के दिन चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा. जिसके कारण कन्या और कुंभ राशि के लिए आज का दिन शुभ रहेगा तो वहीं मेष और मीन जैसी राशियों को मुश्किलें आएंगी. आज आपका दिन कैसा रहेगा, जानने के लिए जरूर पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 17 सितंबर 2025, बुधवार का पूरा राशिफल.

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 17 September 2025: मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 17 सितंबर 2025 का राशिफल.

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 16 September 2025: आज बुधवार के दिन चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा. जिसके कारण आज कुछ राशियों का पूरा दिन हंसी-खुशी शुभता के साथ बीतेगा तो कुछ राशियों को कामकाज से लेकर निजी जीवन में परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं. कर्क का चंद्रमा कन्या और कुंभ राशि के लिए शुभ रहेगा तो वहीं मेष और मीन जैसी राशियां आज कुछ प्रभावित हो सकती हैं. ऐसे में आज किन बातों का ख्याल रखते हुए अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं? जानने के लिए जरूर पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 17 सितंबर 2025, बुधवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 17 सितंबर, 2025 बुधवार को कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. आज आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. किसी बात को लेकर इमोशनल बने रहेंगे. किसी बात से आपका मन दु:खी हो सकता है. माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. विद्यार्थियों के लिए दिन मध्यम फलदायी है. संपत्ति से सम्बंधित कोई भी काम करने के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. लोगों से बातचीत में आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है. आज किसी बात का तनाव रहने से आपका मन काम में नहीं लगेगा. स्वास्थ्य सुख औसत रहेगा.

वृषभ (Taurus)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 17 सितंबर, 2025 बुधवार को कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. आज आपकी चिंता कम होगी और उत्साह बढ़ेगा. मन खुश रहेगा. आज आप अधिक संवेदनशीलता और भावुकता का अनुभव करेंगे. भाई-बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे. साहित्य में आपकी रुचि बढ़ेगी. आज आपको रुचिपूर्ण भोजन मिल सकता है. घर में परिजन विशेषकर माता के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा. किसी छोटे प्रवास का आयोजन हो सकता है. कुंटुंबजनों के साथ विवाद से बचें. आर्थिक मामलों पर अधिक ध्यान देंगे. 

मिथुन (Gemini)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 17 सितंबर, 2025 बुधवार को कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. निर्धारित काम पूरे हो जाने से आप खुशी का अनुभव कर सकेंगे. आर्थिक योजनाएं बना सकेंगे. कठिन काम भी आप सरलतापूर्वक पूरे कर सकेंगे. व्यवसाय या नौकरी में साथियों से मेल-जोल रहेगा. उनकी मदद मिलती रहेगी. आप मित्रों और स्नेहीजनों से मिलकर खुशी प्राप्त कर सकेंगे. आपके परिवार में भी खुशी का वातावरण होगा. किसी नए काम की शुरुआत के लिए अभी इंतजार करें.

कर्क (Cancer)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 17 सितंबर, 2025 बुधवार को कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आज का दिन मित्रों और परिजनों के साथ आनंद में व्यतीत कर सकेंगे. उनसे मिलने वाले उपहार से आपको खुशी महसूस होगी. घूमने- फिरने के साथ ही स्वादिष्ट भोजन मिलने का योग है. कोई अच्छा समाचार प्राप्त कर सकेंगे. वित्तीय लाभ प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध अधिक मजबूत बनेंगे. तन और मन में स्फूर्ति तथा ताजगी का अनुभव होगा. कार्यस्थल पर आपके काम करने के तरीकों की प्रशंसा हो सकती है.

सिंह (Leo)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 17 सितंबर, 2025 बुधवार को कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आज कानूनी मामलों में न पड़ना आपके हित में है. आप मानसिक चिंता और बेचैनी महसूस करेंगे. शरीर भी अस्वस्थ रहेगा. इसके चलते आज कार्यस्थल पर आपका मन काम में नहीं लगेगा. वाणी पर लगाम नहीं होगी, तो किसी के साथ मनमुटाव या संघर्ष हो सकता है. प्रेम की मात्रा अधिक रहेगी. किसी के साथ गलतफहमी होने से मतभेद हो सकता है. आप आज केवल अपने काम पर ध्यान दें. प्रिय पात्र के साथ मुलाकात हो सकती है.

कन्या (virgo)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 17 सितंबर, 2025 बुधवार को कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आप अनेक क्षेत्र में प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे. आपको महिला मित्रों से लाभ होगा. मित्रों और बुजुर्गों के कारण आपका समय खुशी से व्यतीत होगा. आप घूमने जाने के बारे में विचार कर सकते हैं. संतान और पत्नी से भी खुशी मिलेगी. आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा. प्रेम जीवन में सफलता आपके उत्साह को और बढ़ाएगी. संतान से अच्छे समाचार मिलेंगे. प्रिय व्यक्तियों से मिल सकेंगे. व्यापार में आर्थिक लाभ मिल सकता है. 

तुला (Libra)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 17 सितंबर, 2025 बुधवार को कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. आज घर और ऑफिस में अच्छा वातावरण मिलने के कारण आप खुश होंगे. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. नौकरी करने वाले लोग उच्च पद प्राप्त कर सकेंगे. अधिकारी आपके काम की कद्र करेंगे. व्यापारी भी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करेंगे. आपके परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. माता से लाभ हो सकता है. सरकारी कामकाज में सफलता प्राप्त कर सकेंगे. प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी.

वृश्चिक (Scorpio)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 17 सितंबर, 2025 बुधवार को कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. आज शरीर में सुस्ती के कारण उत्साह का अभाव रहेगा. इसका प्रभाव आपके काम पर भी पड़ेगा. आपके लिए समस्याएं बढ़ेंगी. अधिकारी आपके लिए अनुकूल नहीं होंगे. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है. प्रतियोगियों से डर बना रहेगा. संतान के साथ अनबन हो सकती है. महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है. आज प्रेम जीवन में भी नकारात्मकता छायी रहेगी. बेहतर है आज का दिन आप शांति और धैर्य के साथ गुजारें.

धनु (Sagittarius)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 17 सितंबर, 2025 बुधवार को कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. कुछ खराब प्रसंग, बीमारी या उग्र स्वभाव के कारण आप मानसिक अस्वस्थता अनुभव करेंगे. आपको क्रोध पर नियंत्रण में रखने की सलाह दी जाती हैं. आज कार्यस्थल पर आपको किसी से भी बहस से बचना चाहिए. किसी नए संबंध के कारण आपकी परेशानी बढ़ सकती है. प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने की जल्दबाजी से आपको नुकसान हो सकता है. आज किसी अनावश्यक जगह पर पैसा खर्च हो सकता है. आपका किसी के साथ विवाद हो सकता है.

मकर (Capricorn)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 17 सितंबर, 2025 बुधवार को कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आज आप दैनिक कामों को किनारे रखकर मनोरंजन तथा लोगों से मिलने- जुलने में समय व्यतीत करेंगे. आप स्वादिष्ट भोजन और प्रवास से खुशी महसूस करेंगे. आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है. व्यापार में प्रगति कर सकेंगे. भागीदारी से भी लाभ होगा. आय के विविध सोर्स से आर्थिक प्रवाह बनेगा. समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी. काम में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. हालांकि बाहर खाने-पीने से आपको बचना चाहिए.

कुंभ (Aquarius)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 17 सितंबर, 2025 बुधवार को कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. आज का दिन काम में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा है. आपके काम की कद्र होगी. अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे. परिवार में शांति और मेल-जोल बना रहेगा. आपके तन-मन में ताजगी महसूस होगी. नौकरी और कामकाज में सहकर्मियों की मदद आपको मिलती रहेगी. ननिहाल से शुभ समाचार मिलेगा. आपके खर्च में वृद्धि हो सकती है. बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आएगा. अपने प्रिय के साथ संबंध बहुत अच्छे बने रहेंगे.

मीन (Pisces)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 17 सितंबर, 2025 बुधवार को कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आपकी सृजनशक्ति में वृद्धि होने के कारण आप कला और साहित्य में रुचि लेंगे. आप अत्यधिक इमोशनल बने रहेंगे. स्नेहीजनों के साथ संबंध मजबूत बनेंगे. काफी मस्ती के मूड में रहेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. कार्यस्थल पर भी आप सकारात्मक रहेंगे. नए काम शुरू कर सकते हैं. पढ़ाई में अच्छा परिणाम मिलेगा. आपको मन और वाणी को नियंत्रण में रखने की सलाह दी जाती है. अपने प्रिय के साथ मुलाकात आपके उत्साह को बढ़ाएगी. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Aaj Ka Rashifal, Today Horoscope 2025, Horosocpe Today
