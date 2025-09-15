विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 15 September 2025: कर्क को कष्ट तो कन्या होगा लाभ, जानें कैसा रहेगा आज आपका दिन

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 15 September 2025: आज सोमवार के दिन चंद्रमा मिथुन राशि में है, जिसके कारण आज कर्क को कामकाज से जुड़ी मुश्किलें आ सकती हैं तो वहीं कन्या राशि के लिए आज का दिन शुभता और सौभाग्य लिए हुए है. आज किन चीजों का ध्यान रखकर आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं, जानने के लिए जरूर पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 15 सितंबर 2025, सोमवार का पूरा राशिफल.

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 15 September 2025: आज सोमवार के मिथुन राशि में चंद्रमा होने के कारण कुछ राशियों के लिए दिन शुभता लिए हुए और कुछ राशियों के लिए मुश्किलों भरा रह सकता है. आज कन्या राशि के लिए गुडलक लिए हुए तो कर्क राशि के लिए अड़चन भरा रहने वाला है सोमवार. ऐसे में कर्क राशि समेत किन राशियों को आज बेहद सावधानी रखते हुए अपने दिन को बेहतर बनाना चाहिए, जानने के लिए जरूर पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 15 सितंबर 2025, सोमवार का पूरा राशिफल.



मेष (Aries)

15 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन मिथुन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आज आप नए काम आसानी से शुरू कर सकेंगे, परंतु आपके विचारों में स्पष्टता न होने से उलझन बढ़ने की आशंका है. व्यापार में प्रतियोगी को पछाड़ना मुश्किल होगा. अच्छी और लाभदायक यात्रा की संभावना है. दोस्तों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और उनसे लाभ होगा. आज आप वाणी पर नियंत्रण रखें. जीवनसाथी के साथ कोई मतभेद हो सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन मध्यम फलदायक है.

वृषभ (Taurus)

15 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन मिथुन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. आपका मन उलझन में होने के कारण किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे. आप प्राप्त अवसर को खो देंगे. आपकी जिद के कारण किसी के साथ विवाद हो सकता है. कलाकार, लेखक और साहित्यकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे. आपकी वाणी के कारण आपके काम में प्रगति होगी और अन्य लोग उससे प्रभावित होंगे. नए काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है.

मिथुन (Gemini)

15 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन मिथुन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आज के दिन की शुरुआत में मन प्रफुल्लित और चित्त स्थिर होगा. आज मित्र या परिवार के सदस्यों के साथ भोजन का आनंद उठा सकते हैं. सुंदर वस्त्र धारण करेंगे. नौकरी और व्यवसाय में आज आप विरोधियों को पीछे छोड़ सकेंगे. आर्थिक दृष्टि से आपके लिए आज का दिन लाभदायी है. अधिक खर्च पर संयम रखें. आज मन से नकारात्मक विचारों को निकाल दें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है. आप किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर खुश रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कर्क (Cancer)

15 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन मिथुन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आज मन में किसी बात की उलझन रहेगी. नकारात्मक विचार आपको परेशान कर सकते हैं. व्यापार या कार्यस्थल पर भी किसी से विवाद होने की आशंका रहेगी. ऐसे में आपको बेहद ध्यान से बातचीत करनी होगी. परिजनों से मनमुटाव हो सकता है. पारिवारिक कामों के पीछे धन खर्च हो सकता है. वाणी पर संयम रखें. मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना हो, तो आज उसे दूर करें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. मानहानि एवं धनहानि हो सकती है. वाणी पर संयम रखें.

सिंह (Leo)

15 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन मिथुन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन रिश्तों को लेकर लाभदायी है. मित्रों से लाभ होने की संभावना है. किसी सुंदर स्थल पर घूमने जाने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ पुराने मतभेद दूर हो सकेंगे. हालांकि आज कार्यस्थल पर आप कन्फ्यूजन की स्थिति में रहेंगे. अति महत्वपूर्ण निर्णय आप टाल दें. अधिकतर समय किन्हीं विचारों में खोए रह सकते हैं. व्यापार में ज्यादा लाभ के लालच से नुकसान हो सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन बेहतर है.

कन्या (virgo)

15 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन मिथुन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. आज का दिन शुभ फलदायी है. नए काम की अच्छी शुरुआत कर पाएंगे. व्यापार एवं नौकरीपेशा लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है. कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ होगी. व्यापार में लाभ एवं नौकरी में पदोन्नति के योग हैं. पिता से लाभ होने की संभावना है. परिवार में आनंद का वातावरण बना रहेगा. प्रेम जीवन में आप अपने प्रिय की बातों को भी महत्व देंगे. अपने प्रिय के साथ ज्यादा समय गुजार सकेंगे. विद्यार्थियों के लिए भी समय लाभ का है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

तुला (Libra)

15 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन मिथुन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. आज आप बौद्धिक तथा लेखन के कामों में सक्रिय रहेंगे. नए काम की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है. लंबे प्रवास या धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बन सकती है. नौकरी में लाभ का अवसर मिलेगा. विदेश में रहने वाले मित्रों या स्नेहीजनों के समाचार मिलेंगे. हालांकि व्यवसाय या नौकरी में सहकर्मियों का साथ कम मिलेगा. स्वास्थ्य के मामले में संभलकर रहें. विरोधियों के साथ किसी चर्चा में ना उतरें. जीवनसाथी की बातों को भी महत्व दें.

वृश्चिक (Scorpio)

15 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन मिथुन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. आज का दिन शांतिपूर्वक और सावधानीपूर्वक गुजारने की सलाह आपको दी जाती है. नए काम में असफलता के योग हैं, इसलिए कोई नया काम शुरू ना करें. कार्यस्थल पर आपको काम आज बोझ लगेगा. इस दौरान आपको धैर्य से काम लेना चाहिए. क्रोध पर संयम रखें. नियम विरुद्ध एक्टिविटी से दूर रहें. खर्च के बढ़ जाने से आर्थिक संकट भी खड़ा हो सकता है. घर-परिवार के सदस्यों के साथ समय अच्छा रहेगा. हालांकि नकारात्मक विचारों से आज आप दूर रहें.

धनु (Sagittarius)

15 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन मिथुन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. आज का दिन आनंदपूर्वक गुजरेगा. मनोरंजन में आपका ध्यान ज्यादा रहेगा. नए मित्र के मिलने से आपको आनंद मिलेगा. मित्रों के साथ कहीं जाने का कार्यक्रम बन सकता है, लेकिन आपको बाहर जाने में सावधानी रखनी चाहिए. साझेदारी से लाभ होगा. घर-परिवार में वातावरण अच्छा बना रहेगा. गृहस्थ जीवन में चल रहा पुराना विवाद दूर हो सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम है, इसलिए आपको बेहद ध्यान रखना पड़ सकता है.

मकर (Capricorn)

15 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन मिथुन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. व्यापार में विकास के लिए आज का दिन बहुत लाभकारी रहेगा. नए लोगों से संपर्क बनेंगे. धन के लेन-देन में भी सफलता मिलेगी. नौकरी में अपने काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे. सहकर्मियों का सहयोग भी मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. घर में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा. हालांकि दोपहर के बाद अचानक किसी बात की चिंता आपको हो सकती है. इस कारण तनाव बढ़ सकता है.

कुंभ (Aquarius)

15 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन मिथुन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. मानसिक अशांति और चिंता से भरा दिन है. तेजी से बदलते विचारों के कारण अनिर्णय की स्थिति रहेगी, इसलिए ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे. संतान की चिंता आपको परेशानी में डाल सकती है. पेट की बीमारी से पीड़ित होने की आशंका है. कार्य में असफलता आपको हताशा देगी. आकस्मिक धन खर्च होगा. साहित्य लेखन के लिए अनुकूल दिन है. तनाव दूर करने के लिए योग या मेडिटेशन का सहारा लें. परिजनों के विचारों का भी सम्मान करें.

15 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन मिथुन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. आपको आज के दिन सावधानी रखने की सलाह दी जाती है. पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद पैदा होगा. विवाद से बचने के लिए आपको ज्यादातर समय मौन रहना होगा. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. किसी चिंता के साथ ही धन और मानहानि हो सकती है. नौकरी में समस्याएं खड़ी हो सकती है. आप अपने काम को ईमानदारी से करने की कोशिश करें. स्थायी संपत्ति के दस्तावेज बनवाने में ध्यान रखें. स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है.

