Good Luck Gift: गिफ्ट भी बन सकता है गुडलक और बैडलक का कारण, किसी को देने से पहले जरूर जान लें ये नियम

Vastu Tips for Good Luck Gift: जीवन में हम सभी कभी न कभी किसी अवसर पर अपनों को गिफ्ट देते हैं. किसी को खुशी के मौके अथवा विशेष उपलब्धि पर उपहार देना हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है. कभी आपको अपने से बड़े तो कभी अपनों से छोटे से मिलने वाले गिफ्ट में एक मंगलकामना छिपी होती है, जो हमारी खुशियों को चौगुना करने का काम करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ गिफ्ट जहां आपके गुडलक को बढ़ाने का काम करते हैं तो वहीं कुछेक आपकी परेशानी से लेकर दुख-दुर्भाग्य का सबब बन सकते हैं. आइए जानते हैं कि किसी को कौन सा गिफ्ट देना और कौन सा गिफ्ट नहीं देना चाहिए.

गिफ्ट में क्या 5 चीजें देनी चाहिए

सनातन परंपरा में गणपति और हाथी दोनों ही मंगल प्रतीक माने गये हैं. ऐसे में किसी को गणपति या फिर सूंड ऊपर किए हुए हाथी को गिफ्ट में देना बेहद शुभ माना गया है.

हिंदू धर्म में चांदी की वस्तुओं को गिफ्ट में देना शुभ माना गया है. ऐसे में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार चांदी का सिक्का, बर्तन, या फिर हाथी, कछुआ आदि उपहार में दे सकते हैं. चांदी को जीवन में शुभता और सौभाग्य को बढ़ाने वाला माना जता है.

अगर आप किसी को उपहार (गिफ्ट) में कोई किताब देना चाहते हैं तो यह एक अच्छा माध्यम है. हिंदू धर्म में ​पुस्तकों को ज्ञान की देवी मां सरस्वती का प्रतीक माना जाता है. किताबें व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाने वाली होती हैं. हालांकि हिंदू मान्यता के अनुसार महाभारत की पुस्तक किसी को ​उपहार में नहीं देना चाहिए.

किताबों की तरह पेड़-पौधों को भी सनातन परंपरा में देवी-देवताओं के समान पूजनीय माना गया है. किसी को प्रकृति और परमात्मा से जुड़े पौधे को गिफ्ट में देना भी एक अच्छा उपाय माना गया है. ऐसे में आप अपनों को तुलसी, आंवला, आम, अशोक, मनी प्लांट आदि के पौधे दे सकते हैं. सनातन परंपरा में इन पौधों को सुख-समृद्धि और सौभाग्य के साथ समृद्धि बढ़ाने वाला माना गया है.

वास्तु के अनुसार दौड़ते हुए सात घोड़े की तस्वीर को गिफ्ट में देना बहुत शुभ माना गया है. वास्तु में इस फोटो को तेजी से प्रगति करने का प्रतीक माना जाता है.

हिंदू मान्यता के अनुसार आप किसी शुभचिंतक को गिफ्ट में श्रीयंत्र या शंख दे सकते हैं. सनातन परंपरा में इसे श्री की वृद्धि करने और सुख-सौभाग्य बढ़ाने वाला माना गया है.

भूलकर भी नहीं देना चाहिए ये गिफ्ट

हिंदू मान्यता के अनुसार किसी को गिफ्ट में नुकीली चीजें जैसे चाकू, कैंची आदि गिफ्ट में नहीं देना चाहिए. वास्तु के अनुसार ऐसा गिफ्ट नकारात्मक उर्जा को फैलाता है. इसी प्रकार किसी को उपहार में रुमाल, तौलिया, घड़ी, जूते, काले रंग के कपड़े, हिंसक जानवरों की मूर्ति या तस्वीर, आदि चीजें नहीं देनी चाहिए.

