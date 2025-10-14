विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 14 October 2025: मिथुन को मिलेंगी खुशियां तो मकर का बढ़ेगा मान-सम्मान, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 14 October 2025: आज मंगलवार के दिन चंद्रमा बुध की राशि मिथुन में है, जिसके कारण आज मिथुन, मकर समेत कुछ राशियों का दिन बेहद शुभ और कामकाज की दृष्टि से अनुकूल रहेगा. मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, जानने के लिए पढ़ें 14 अक्टूबर 2025, मंगलवार का पूरा राशिफल.

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 14 October 2025: आज मंगलवार के दिन चंद्रमा बुध की राशि मिथुन में है, जिसके कारण आज मिथुन और मकर समेत कुछ राशियों के लिए दिन गुडलक लिए रहने वाला है. आज उन्हें सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन यदि बात करें कर्क और कन्या राशि की तो उनके लिए परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल रह सकती हैं। कर्क को कुछेक चीजों को लेकर चिंता बनी रहेगी तो वहीं कन्या की सेहत नरम रह सकती है। करियर-कारोबार से लेकर बात-व्यवहार में आज आप किन चीजों पर ध्यान देकर अपने दिन को शुभ बना सकते हैं, जानने के लिए पढ़ें 14 अक्टूबर 2025, मंगलवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

चंद्रमा 14 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को मिथुन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज आपका मन बेचैन रहेगा. किसी बात को लेकर कुछ ज्यादा ही इमोशनल रहेंगे. आज किसी के साथ वाद-विवाद में ना उतरें. स्वजनों और दोस्तों के साथ विवाद हो सकता है. आपका मानभंग होने का प्रसंग ना बनें, इसका ध्यान रखें. नए काम की शुरुआत आज ना ही करें. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है. मित्रों से हानि हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को किसी का सहयोग नहीं मिलने से मन दु:खी हो सकता है.

वृषभ (Taurus)

चंद्रमा 14 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को मिथुन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आर्थिक कामों में आज कोई अड़चन आ सकती है. मित्रों और रिश्तेदारों के मिलने से मन खुश रहेगा. व्यापार में भागीदारी के काम में आपको लाभ मिलेगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. पूंजी निवेश करने वालों को चाहिए कि वे सावधानीपूर्वक पूंजी निवेश करें. नए कार्यों का प्रारंभ कर सकेंगे. माता-पिता का विशेष आशीर्वाद आपको मिलेगा. आज जीवनसाथी के साथ चल रहा कोई मतभेद दूर होने से मन को प्रसन्नता मिलेगी.

मिथुन (Gemini)

चंद्रमा 14 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को मिथुन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आपके दिन का आरंभ आज हंसी-खुशी से होगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आप खुश रहेंगे. परिजनों और मित्रों के साथ आनंदपूर्वक समय गुजारेंगे. आज खर्च अधिक न हो, इस पर नियंत्रण रखें. आर्थिक लाभ होगा. हालांकि दोपहर बाद किसी निवेश में ध्यान से पैसा लगाएं. नौकरीपेशा लोगों को साथी कर्मचारियों का साथ मिलेगा. प्रेम जीवन के लिए आज का दिन विशेष लाभदायी है.

कर्क (Cancer)

चंद्रमा 14 अक्टूबर, 2025 मंगलवार को मिथुन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आज आय के मुकाबले खर्च अधिक रहेगा. आंखों में दर्द की समस्या आ सकती है. मानसिक चिंता बनी रहेगी. लोगों से सादगीपूर्ण व्यवहार करें. किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, इसका ध्यान रखें. दोपहर के बाद समस्या में परिवर्तन आएगा. आर्थिक दृष्टिकोण से दिन लाभदायी रहेगा. पारिवारिक वातावरण भी अच्छा रहेगा. मन से नकारात्मक भावनाएं दूर रखें. आपको किसी विशेष काम में सफलता के लिए आज वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है.

सिंह (Leo)

