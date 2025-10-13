विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 13 October 2025: सिंह का दिन बेहद शुभ तो कन्या को होगा पिता से लाभ, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 13 October 2025: आज सोमवार के दिन चंद्रमा मिथुन राशि में है, जिसके कारण आज सिंह और कन्या राशि के लिए पूरा दिन अनुकूल रहने वाला है तो वहीं कर्क और कुंभ राशि को कुछेक दिक्कतों का करना पड़ेगा सामना. मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानने के लिए पढ़ें 13 अक्टूबर 2025, सोमवार का पूरा राशिफल.

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 13 October 2025: आज सोमवार के दिन चंद्रमा मिथुन राशि में है, जिसके कारण आज सिंह और कन्या राशि की किस्मत के सितारे उनका पूरा तरह से साथ देंगे और आज उनका दिन खुशियों भरा रहेगा. वहीं कर्क और कुंभ राशि के लिए आज का दिन थोड़ा प्रतिकूल होने के कारण उन्हें कामकाज से लेकर लोगों के बात-व्यवहार तक कुछेक दिक्कतों का करना पड़ेगा सामना. आज आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा दिन? करियर और कारोबार में आपको किन चीजों का रखना चाहिए ध्यान, जानने के लिए पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 13 अक्टूबर 2025, सोमवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

13 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन मिथुन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. विचारों में गतिशीलता से आज दुविधा का अनुभव होगा. जिससे किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच सकेंगे. आज का दिन आपके लिए व्यवसाय के क्षेत्र में प्रतियोगिता का रहेगा. आप प्रतियोगिता को जीतने की कोशिश में लगे रहेंगे. इसके बावजूद भी नए काम शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी और आप नए कार्य आरंभ भी कर सकेंगे. किसी मीटिंग के लिए कोई यात्रा भी होगी. लेखन कार्य के लिए दिन अच्छा है. परिवार के साथ समय अच्छा गुजरेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय लाभ का है.

वृषभ (Taurus)

13 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन मिथुन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. आज आपको मन को स्थिर बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए. मनोदशा कमजोर रहेगी. समझौतावादी प्रवृत्ति रखने से आपको नुकसान नहीं होगा. आज संभव हो, तो प्रवास टालें. कलाकारों एवं सलाहकारों के लिए दिन बहुत अनुकूल है. किसी नए काम की शुरुआत आज दोपहर के बाद बिल्कुल ना करें. गृहस्थजीवन में जीवनसाथी के साथ कोई मतभेद हो सकता है. कार्यस्थल पर भी अधीनस्थों का विशेष सहयोग नहीं मिलने से परेशान हो सकते हैं.

मिथुन (Gemini)

13 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन मिथुन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. तन-मन से ताजगी और प्रसन्नता का अनुभव होगा. घर में मित्रों, सगे- संबंधियों के आगमन से खुशी का वातावरण रहेगा. अच्छा भोजन और सुंदर वस्त्र आभूषण मिलने के योग हैं. आज का दिन आर्थिक लाभ का दिन है. मित्रों तथा सगे-संबंधियों से भेंट- उपहार मिलेगा. दांपत्यजीवन में सुख-शांति और निकटता अनुभव होगा. नेगेटिव विचारों को मन पर हावी नहीं होने दें. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा.

कर्क (Cancer)

13 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन मिथुन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आपको शारीरिक और मानसिक भय का अनुभव होगा. मन में उलझन के कारण निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाएगा. पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद होने से उदासी बढ़ेगी. माता के स्वास्थ्य के सम्बंध में चिंता हो सकती है. खर्च बढ़ सकता है. विवाद से दूर रहने की सलाह आपको दी जाती है. आर्थिक नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी.

सिंह (Leo)

