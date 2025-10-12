Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 12 October 2025: कन्या को होगा कारोबार में लाभ, धनु को मिलेगा मान-सम्मान, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 12 October 2025: आज रविवार के दिन चंद्रमा मिथुन राशि में है, जिसके कारण आज कन्या और धनु राशि का पूरा दिन शुभता लिए रहेगा. जिसके कारण आज उन्हें घर और बाहर दोनों जगह अनुकूलता बनी रहेगी. कारोबार में मनचाहा लाभ होगा, लेकिन कर्क और सिंह राशि को कामकाज आदि को लेकर कुछेक दिक्कतें हो सकती हैं. ऐसे में इन राशियों को कामकाज से लेकर बात-व्यवहार करते समय सतर्क रहना होगा. आज आपके लिए कैसा रहेगा दिन? किन राशियों के लिए शुभ और किन राशियों के लिए मिलाजुला रहेगा आज का दिन, जानने के लिए पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 12 अक्टूबर 2025, रविवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

आज चंद्रमा की स्थिति 12 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज आपका दिन शुभ फलदायी होगा. विचारों में अतिशीघ्र परिवर्तन से महत्वपूर्ण डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत होगी. व्यापार या नौकरी के लिए किसी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं. हालांकि कार्यस्थल पर आपके काम की प्रशंसा होगी. लेखनकार्य के लिए आज का दिन अच्छा है. किसी भी व्यक्ति के साथ विवाद में न उतरें. परिजनों के साथ शाम का समय अच्छा गुजर सकता है. जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय लाभप्रद है.



वृषभ (Taurus)

आज चंद्रमा की स्थिति 12 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. हाथ में आया हुआ अवसर कन्फ्यूजन के कारण आज आप गंवा सकते हैं और उसका लाभ नहीं ले पाएंगे. आज बहुत से विचार आपको परेशान करेंगे. जल्दबाजी में आपका काम बिगड़ सकता है. आज कोई भी नया काम शुरू करना आपके हित में नहीं है. वाद-विवाद या चर्चा में आप जिद्दी बने रहेंगे. इससे आप नुकसान में जा सकते हैं. भाई-बहनों में प्रेम बना रहेगा. हालांकि दोपहर के बाद का समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन आज पूरे दिन किसी भी तरह के नए काम में हाथ नहीं डालें



मिथुन (Gemini)

आज चंद्रमा की स्थिति 12 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज आपको लाभ होने की उम्मीद है. दिन आरंभ होते ही आपको स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव होगा. मित्रों और सगे-सम्बंधियों के साथ स्वादिष्ट भोजन कर सकेंगे. आज आर्थिक लाभ के साथ आपको उपहार भी मिल सकता है. वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा. आज कोई पुरानी चिंता दूर होने से आप खुशी महसूस करेंगे. कार्यस्थल पर आपके काम आसानी से पूरे हो सकेंगे.

कर्क (Cancer)

आज चंद्रमा की स्थिति 12 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. परिवार में लोगों के साथ मतभेद हो सकता है. किसी उलझन के कारण महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने की सलाह दी जाती है. किसी के साथ संघर्ष या विवाद होने की संभावना है. स्वास्थ्य के प्रति सजग ना रहने से दिक्कत बढ़ सकती है. कानूनी मामलों में सजगता के साथ आगे की ओर बढ़ें. आपकी प्रतिष्ठा को कलंक लगने या आर्थिक नुकसान होने की संभावना है, इसलिए धैर्य रखें और ज्यादा लापरवाहीपूर्ण काम ना करें. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम है.



सिंह (Leo)

आज चंद्रमा की स्थिति 12 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन मिथुन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आज आपको विविध लाभ मिल सकते हैं. आपकी दुविधापूर्ण मानसिकता के कारण किसी लाभ से वंचित रह सकते हैं. आपको मित्रों और बुजुर्गों से लाभ होगा. नौकरी या बिजनेस में पदोन्नति तथा आय में वृद्धि हो सकती है. आप अपने जीवनसाथी के साथ निकटता का अनुभव कर सकेंगे, पारिवारिक सदस्यों से भी लाभ हो सकेगा.

