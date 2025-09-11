Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 11 September 2025: कुंभ को मिलेंगी खुशियां तो कन्या को होगी थोड़ी परेशानी, जानें कैसा रहेगा आपका दिन

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 11 September 2025: आज गुरुवार के दिन चंद्रमा मेष राशि में रहेगा. जिसके कारण आज का दिन कुछ राशियों के लिए शुभ तो कुछ राशियों के लिए चिंता भरा रह सकता है. आज कर्क और कुंभ जैसी राशियों को किस्मत का साथ मिलेगा तो वहीं वृषभ और कन्या जैसी राशियों को कामकाज के दौरान खूब सावधानी रखने की जरूरत रहेगी. करियर से लेकर कारोबार तक के लिए और परिवार से लेकर प्रेम-व्यवहार के लिए आज क्या सावधानी रखने की जरूरत है? आज किन चीजों की सावधानी रखते हुए आप अपना दिन शुभ बना सकते हैं, जानने के लिए पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 11 सितंबर 2025, गुरुवार का पूरा राशिफल.



मेष (Aries)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आज आपका दिन अनुकूलता से भरा रहेगा. सभी कामों में सफलता मिलने से आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी. आर्थिक क्षेत्र में आपका दिन लाभदायक साबित होगा. मित्रों और सगे-संबंधियों के साथ मुलाकात से घरेलू वातावरण आनंद और उल्लास से भरा रहेगा. उत्तम वस्त्र और भोजन मिलेगा. मित्र वर्ग तथा रिश्तेदारों से उपहार मिल सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा है.





वृषभ (Taurus)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आज आपको सावधानीपूर्वक रहने की जरूरत है. आपका मन अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा रहेगा. स्वास्थ्य भी नरम रहेगा. विशेष रूप से आंख में तकलीफ होगी. स्नेहीजनों और परिजनों के साथ मनमुटाव के अवसर खड़े होने से मन में ग्लानि का अनुभव होगा. कार्य अधूरे रह सकते हैं. किसी नए काम को शुरू करने की बजाय अधूरे पड़े काम को करने की कोशिश करें. खर्च की मात्रा बढ़ेगी. उचित पारिश्रमिक नहीं मिलने से मन में निराशा उत्पन्न होगी. बड़ों की सलाह के बिना कोई गलत निर्णय ले सकते हैं.

मिथुन (Gemini)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आपका आज का दिन विविध लाभों की प्राप्ति कराने वाला होगा. परिवार में पुत्र और पत्नी से लाभदायक समाचार मिलेंगे. मित्रों के साथ मुलाकात आपको आनंदित करेगी. व्यापारी वर्ग की आय में वृद्धि होगी. नौकरी में उच्च पदाधिकारियों की कृपा दृष्टि रहेगी. विवाहोत्सुक व्यक्तियों को जीवनसाथी मिलने का योग है. महिला मित्रों से लाभ होगा. आनंददायक प्रवास का आयोजन होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कर्क (Cancer)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. आज ऑफिस में उच्चाधिकारी आपसे खुश होकर आपका उत्साह बढ़ाएंगे. आपकी पदोन्नति या वेतनवृद्धि होने की संभावना है. परिवार के सदस्यों के साथ सम्बंध मजबूत होंगे. मान- सम्मान में वृद्धि होने से प्रसन्नता मिलेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सरकारी कामकाज भी अच्छी तरह पूरे होंगे. आज कोई अधूरा पड़ा काम भी पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे. आपके लिए समय लाभ का बना रहेगा. हालांकि पैसों का निवेश करने से पहले आपको बेहद ध्यान रखना होगा.



सिंह (Leo)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. स्वभाव में उग्रता और क्रोध रहने से आपका मन कहीं नहीं लगेगा. वाद-विवाद में अपने इगो के कारण किसी की नाराजगी झेलनी पड़ेगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. उतावलेपन में निर्णय लेने से नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी. नौकरी और व्यापार में किसी काम में अवरोध आने से निर्धारित काम पूरे नहीं कर सकेंगे. धार्मिक यात्रा का आयोजन होगा. प्रेम जीवन में सकारात्मक स्थिति के लिए आपको अपने प्रिय की भावनाओं को भी महत्व देना चाहिए.



कन्या (virgo)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. आपको खान-पान में विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है. आप में आवेश और क्रोध की अधिकता रहेगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. ज्यादा काम के कारण आज आप चिड़चिड़े हो सकते हैं. वाणी पर भी संयम बरतने की जरूरत है. अनैतिक कामों से दूर रहें. नियम विरोधी किसी काम के कारण परेशानी खड़ी ना हो इसका ध्यान रखिएगा. खर्च की अधिकता रहेगी. आज प्रेेम जीवन में भी असंतुष्टि रहेगी. जीवनसाथी से किसी पुराने मतभेद पर फिर बहस हो सकती है.

तुला (Libra)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आपका आज का दिन सफलता और आमोद- प्रमोद से भरा होगा, जिससे पूरे दिन मन में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे. सार्वजनिक जीवन में सफलता और सिद्धि प्राप्त करेंगे. दोस्तों के मौज-मस्ती पर धन खर्च होगा. नए वस्त्राभूषण की खरीदारी होगी तथा उसे पहनने का अवसर मिलेगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. उत्तम भोजन और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी. प्रेम-प्रसंग के लिए दिन शुभ होगा.

वृश्चिक (Scorpio)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा. आज किसी नए व्यक्ति से मित्रता हो सकती है. शारीरिक और मानसिक स्वस्थता बनी रहेगी. खर्च पर नियंत्रण होगा. बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ प्रतीत होगा. विरोधियों और दुश्मनों को पराजित कर सकेंगे. ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. मित्रों के साथ मुलाकात होगी. आर्थिक लाभ की संभावना है. अधूरे पड़े काम पूरे होंगे. अति उत्साह में आकर काम बिगाड़े नहीं. धैर्य और समझदारी के साथ काम करें.

धनु (Sagittarius)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आज आपको यात्रा ना करने की सलाह दी जाती है. संतान के स्वास्थ्य और पढ़ाई के संबंध में चिंता रह सकती है. मेहनत करने पर भी आज काम में सफलता नहीं मिलेगी. क्रोध पर संयम रखें. दोपहर के बाद साहित्य एवं कला में आपकी रुचि रहेगी. मन में कल्पना की तरंगे उठेंगी. बौद्धिक चर्चाओं से दूर रहने की कोशिश करें. रोमांस के लिए समय अच्छा है. प्रियपात्र के साथ रोमांस के पलों का आनंद ले पाएंगे

मकर (Capricorn)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. आपका आज का दिन प्रतिकूलताओं से भरा रहेगा, जिससे मन में चिंता का अनुभव होगा. शरीर में स्फूर्ति और ताजगी का अभाव रहेगा. सार्वजनिक जीवन में मानहानि होने की आशंका रहेगी. सीने में दर्द रहने की शिकायत हो सकती है. अधीनस्थों के साथ काम लेने में खुद के व्यवहार को नियंत्रण में रखें. परिजनों के साथ आप विवाद करने से बचें. विद्यार्थियों का मन भटकेगा और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा.

कुंभ (Aquarius)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. चिंताओं के बादल हटने से आप हल्कापन महसूस करेंगे. मन में उत्साह का संचार होगा, जिस वजह से दिनभर का समय आनंदपूर्वक गुजरेगा. भाई-बंधुओं एवं स्नेहीजनों से मेल-जोल बढ़ेगा. आज कोई महत्वपूर्ण योजना भी बना सकते हैं. किसी छोटी यात्रा का आयोजन हो सकता है. परिजनों के साथ त्योहारी खरीदारी के लिए बाहर जाना हो सकता है. आज खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा बाद में आपको दु:ख होगा.

मीन (Pisces)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. आर्थिक आयोजन करने के लिए आज शुभ दिन है. निर्धारित काम पूरे होंगे. आय बढ़ेगी. आज निवेश के लिए भी योजना बना सकेंगे. घर, जमीन या वाहन के दस्तावेजी काम के लिए भी आज किस्मत आपका साथ देगी. परिवार में सुख और शांति का वातावरण बना रहेगा. सुरुचिपूर्ण भोजन प्राप्त होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तथा मन की स्वस्थता आप बनाए रख सकेंगे. हालांकि किसी भी काम को जल्दबाजी में करने से नुकसान हो सकता है. संतान संबंधी चिंता दूर होगी.

