Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 09 October 2025: मेष को होगा आर्थिक लाभ तो मिथुन का बढ़ेगा सम्मान, पढ़ें अपना भी राशिफल
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 09 October 2025: मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 09 अक्टूबर 2025 का राशिफल.
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 09 October 2025: आज गुरुवार के दिन चंद्रमा मेष राशि में है, जिसके कारण आज मेष और मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन बेहद शुभ रहने वाला है. आज उन्हें करियर और कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी और धन लाभ के साथ मान-सम्मान हासिल होगा लेकिन यदि बात करें वृषभ और सिंह जैसी राशियों की तो इन्हें आज अपने कामकाज और बात-व्यवहार को लेकर अधिक सावधानी बरतनी होगी. आपके ​करियर-कारोबार और घर-परिवार को लेकर क्या स्थिति रहने वाली है, जानने के लिए पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 09 अक्टूबर 2025, गुरुवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

चंद्रमा 09 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. अनुकूलता से भरपूर आज के दिन आप सभी काम तन-मन की स्थिरता के साथ करेंगे. इस कारण काम करने में उत्साह बना रहेगा. आपको नया काम भी मिल सकता है. व्यापार को बढ़ाने की योजना भी आगे बढ़ेगी. आर्थिक लाभ होगा. परिवार में आनंद और उल्लास का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ पुराना मतभेद दूर होगा. घर में मित्रों और सगे-संबंधियों के आगमन से खुशी का वातावरण रहेगा. माता से लाभ होगा. दिनभर स्फूर्ति और ताजगी बनी रहेगी.

वृषभ (Taurus)

चंद्रमा 09 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आज का दिन आप के लिए मध्यम फलदायी है. अनेक प्रकार की चिंता आपको हो सकती है. शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा. हो सकें तो आज आराम करें. स्वजनों और स्नेहीजनों के साथ विवाद हो सकता है. आपके कई काम अधूरे रह सकते हैं. जल्दबाजी में नुकसान या दुर्घटना की आशंका बनी रहेगी. किसी कारणवश खर्च भी अधिक होगा. आज परिश्रम का अधिक फल नहीं मिलेगा. किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा.

मिथुन (Gemini)

चंद्रमा 09 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. सामाजिक, आर्थिक तथा पारिवारिक क्षेत्र में लाभ होने की संभावना है. समाजिक मान- प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. मित्रों से लाभ होगा और उनके पीछे पैसे भी खर्च करेंगे. सुंदर जगह पर पर्यटन का आयोजन पूरे दिन को हर्षोल्लास से भर देगा. अविवाहित लोगों के लिए जीवनसाथी की तलाश पूरी हो सकती है. पत्नी तथा पुत्र के साथ अधिक संबंध और मजबूत होंगे.

कर्क (Cancer)

चंद्रमा 09 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में उच्च पदाधिकारियों के प्रोत्साहन से आपका उत्साह दोगुना होगा. वेतन वृद्धि या पदोन्नति की सूचना भी आपको मिल सकती है. माता तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अधिक निकटता रहेगी. मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होने से आप खुश रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सरकारी काम में अनुकूलता रहेगी. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे. विद्यार्थियों के लिए भी समय लाभ का है.

सिंह (Leo)

चंद्रमा 09 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज आपका दिन मध्यम फलदायी रहेगा. पहले से निर्धारित काम के लिए आपका प्रयास ज्यादा रहेगा. आपका व्यवहार न्यायपूर्ण रहेगा. आज आपके धार्मिक एवं मांगलिक कामों में व्यस्त रहने की संभावना ज्यादा रहेगी. आपमें आज क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी, इसलिए आप सावधान ही रहें. विदेश में रहने वाले स्वजनों के समाचार मिलेंगे. संतान एवं व्यापार की परेशानियों के कारण आपका मन अशांत रहेगा.

कन्या (virgo)

चंद्रमा 09 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज के दिन किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा है. हेल्थ का ध्यान रखने और खासकर बाहर के खाने-पीने से परहेज करने की सलाह आपको दी जाती है. आज आपमें क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी. लोगों के साथ बातचीत में बेहद ध्यान रखें. वाणी में गुस्सा ना रखें. परिजनों से उग्र चर्चा के कारण मनमुटाव न हो, इसका खास ध्यान रखें. पानी वाली जगहों से दूर रहें. आज धन खर्च अधिक होगा. नियम विरुद्ध कामों से दूर रहें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.