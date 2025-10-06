Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 06 October 2025: मिथुन के लिए बेहद शुभ तो मेष को आज हो सकती है परेशानी, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 06 October 2025: आज सोमवार के दिन चंद्रमा मीन राशि में है, जिसके कारण आज वृषभ, मिथुन और मीन राशि समेत कुछ राशियों के लिए पूरा दिन बेहद शुभ रहने वाला है. आज पूरे दिन उन्हें किस्मत का साथ मिलेगा तो वहीं मेष और सिंह राशि के लोगों को कामकाज से जुड़ी मुश्किलें आ सकती हैं. ऐसे में आज उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? किन बातों का ख्याल रखकर वे परेशानियों से बचते हुए अपना दिन शुभ बना सकते हैं? करियर से लेकर कारोबार तक का हाल जानने के लिए आइए पढ़ते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 06 अक्टूबर 2025, सोमवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

आज चंद्रमा की स्थिति 06 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. बुखार, सर्दी या कफ जैसी समस्याएं हो सकती है, इसलिए बाहर जाने से बचें. मन में नकारात्मक विचारों के कारण आपका ध्यान किसी काम में नहीं लगेगा. अधिक खर्च की संभावना रहेगी. आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कहीं गलत प्रलोभनों में न फंस जाएं. जमीन और मकान से संबंधित दस्तावेज के काम आज ना ही करें. मां के स्वास्थ्य की में चिंता रहेगी. सही निर्णय नहीं ले पाएंगे. दोपहर के बाद स्थिति आपके अनुकूल होने लगेगी. हालांकि इस दौरान जल्दबाजी में कोई काम नहीं करें.



वृषभ (Taurus)

आज चंद्रमा की स्थिति 06 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. व्यापार में वृद्धि होने के साथ सौदे लाभदायक साबित होंगे. आय के साधनों में वृद्धि होगी. नौकरीपेशा लोगों के काम या प्रोजेक्ट में बदलाव हो सकता है. बुजुर्गों तथा मित्र मंडल से लाभ और सुखद क्षणों का अनुभव होगा. दांपत्यजीवन में संतोष और आनंद रहेगा. पर्यटन का आयोजन होगा. महिला वर्ग से लाभ और मान-सम्मान प्राप्त होगा. संतान से शुभ समाचार मिलेगा. आज का दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है. हालांकि लापरवाही से आपको नुकसान हो सकता है.

मिथुन (Gemini)

आज चंद्रमा की स्थिति 06 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज तन-मन से स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे. पूरे दिन अपना काम समय पर करने की कोशिश करेंगे. ऑफिस में लोग आपके काम की प्रशंसा करेंगे. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. आपकी पदोन्नति हो सकती है. लोगों के बीच आपका वर्चस्व बढ़ेगा. सरकारी कामकाज में सफलता प्राप्त कर सकेंगे. व्यापार बढ़ाने की योजना पर आज काम शुरू कर सकते हैं. पारिवारिक जीवन मौज-मस्ती से भरपूर रहेगा. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय गुजार सकेंगे. आज वित्तीय लाभ होने की संभावना है.

कर्क (Cancer)

आज चंद्रमा की स्थिति 06 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज का दिन आप धर्म, ध्यान तथा देवदर्शन में व्यतीत करेंगे. किसी तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं. शारीरिक और मानसिक रूप से खुश रहेंगे. भाग्यवृद्धि के अवसर मिलेंगे. किसी नए कॅरियर की तलाश में है, तो आज से आप प्रयास शुरू कर सकते हैं. परिवार में भाई-बहनों के साथ आनंदपूर्वक समय गुजरेगा. विदेश यात्रा के लिए अनुकूल संयोग निर्मित होंगे. नौकरी करने वालों को लाभ मिलेगा. परिजनों के साथ समय अच्छा गुजरेगा.



सिंह (Leo)

आज चंद्रमा की स्थिति 06 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज का दिन थोड़ी सी प्रतिकूलताओं से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आप अपना टारगेट पूरा कर पाने में असमर्थ रहेंगे. व्यापार में भी नुकसान की आशंका बनी रहेगी. स्वास्थ्य के मामले में आपको विशेष ध्यान रखना होगा. बाहर खाने-पीने से बचें. बीमारी के पीछे धन खर्च होगा. नकारात्मक विचार मन पर हावी होंगे. परिवार के सदस्यों के साथ सावधानीपूर्वक व्यवहार करें. ध्यान और चिंतन से मन खुश रहेगा. नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी नहीं होने दें.



कन्या (virgo)

आज चंद्रमा की स्थिति 06 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आप समाज में यश, प्रतिष्ठा और ख्याति प्राप्त कर सकेंगे. किसी खास व्यक्ति से लाभ हो सकता है. सामाजिक जीवन में आनंद की अनुभूति होगी. नए परिधान तथा अलंकार खरीद सकेंगे. मित्रों से मिलना होगा और मन प्रसन्न रहेगा. उनके साथ संबंध बेहतर होंगे. यह समय भागीदारी के इच्छुक लोगों के लिए भी अच्छा है. मीटिंग के सिलसिले में बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. जीवनसाथी के साथ रिश्ता और मजबूत होगा. किसी विशेष काम में जीवनसाथी का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

तुला (Libra)

आज चंद्रमा की स्थिति 06 अक्टूबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आज नौकरी में लाभ तथा प्रगति का योग है. समय पर कार्य पूरा कर पाने के कारण अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे. सहकर्मी आपकी मदद करेंगे. पारिवारिक वातावरण सुख- शांति से भरपूर रहेगा. प्रेम जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होगा. विरोधियों को पराजित कर सकेंगे. ननिहाल से शुभ समाचार मिलेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आपको मानसिक खुशी का अनुभव होगा. हालांकि किसी भी काम को अति उत्साह या जल्दबाजी से ना करें. मित्रों से मिलने का कार्यक्रम बन सकता है.