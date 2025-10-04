Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 04 October 2025: आज मेष को होगा धन लाभ तो मिथुन को रहेगी चिंता, जानें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 04 October 2025: आज शनिवार के दिन के दिन चंद्रमा कुंभ राशि में है, जिसके कारण आज मेष, वृषभ, कन्या राशियों के लिए आज का दिन गुडलक लिए रहने वाला है. आज इन राशियों को पूरे दिन कामकाज आदि को लेकर अनुकूलता बनी रहेगी, लेकिन मिथुन, कर्क और वृश्चिक राशियों को आज कुछेक परेशानियों से जूझना पड़ सकता है. ऐसे में उन्हें आज किन बातों का ध्यान रखते हुए दिन बिताना चाहिए? आज आपकी राशि के लिए क्या शुभ और क्या अशुभ है? कैसा रहेगा आपके लिए आज का पूरा दिन, जानने के लिए पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 04 अक्टूबर 2025, शनिवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

चंद्रमा आज 04 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन आप सामाजिक काम और मित्रों के साथ भागदौड़ में व्यतीत करेंगे. नए लोगों से आपका परिचय होगा. बुजुर्गों की तरफ से लाभ होगा और उनका सहयोग मिलेगा. आकस्मिक धन लाभ से मन में प्रसन्नता होगी. दूर रहने वाली संतान या रिश्तेदारों का समाचार मिलेगा. कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य है. व्यवसाय में लाभ की उम्मीद कर सकते हैं. प्रेम जीवन सकारात्मक रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अच्छा है.



वृषभ (Taurus)

चंद्रमा आज 04 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. जो लोग नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं या उसकी योजना बनाना चाहते हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है. आज आप नौकरी या व्यवसाय में लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे. पदोन्नति होगी. व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे, सरकार से भी लाभ हो सकता है. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. विलंब से हो रहे काम पूरे हो सकेंगे. दांपत्यजीवन अधिक सुखमय रहेगा. आज का दिन आप उल्लास से गुजारेंगे. प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी.

मिथुन (Gemini)

चंद्रमा आज 04 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. आज आपको थोड़ी-सी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा. शरीर में ताजगी का अभाव रहेगा. परिणामस्वरूप निर्धारित काम पूरे नहीं होंगे. मानसिक चिंता से थकान का अनुभव होगा. नौकरी और व्यवसाय के स्थान पर सहकर्मियों का साथ नहीं मिलने से आप हतोत्साहित होंगे. अधिकारियों के साथ वाद- विवाद में न पड़ें और विरोधियों से सचेत रहें. विद्यार्थियों को अतिरिक्त मेहनत करना होगी.

कर्क (Cancer)

चंद्रमा आज 04 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आप का दिन प्रतिकूलताओं से भरा हो सकता है. आज किसी नए काम का आरंभ ना करें. किसी बीमारी के इलाज की शुरुआत ना ही करें. क्रोध से दूर रहें. काम और चोरी जैसे अनैतिक विचारों से आपकी मानहानि हो सकती है. सरकारी कामों में विघ्न आएंगे. परिवार में झगड़े-फसाद न हों, इसके लिए आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.



सिंह (Leo)

चंद्रमा आज 04 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. पति-पत्नी के बीच मामूली कारणों से विवाद उत्पन्न होने से मनमुटाव होगा. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. सांसारिक विषयों के बारे में उदासीन रहेंगे. सार्वजनिक जीवन में अपयश या स्वाभिमान भंग होने का योग है. भागीदारों के साथ मतभेद होगा. नए दोस्तों के साथ मुलाकात विशेष आनंददायक नहीं रहेगी. कोर्ट- कचहरी के काम में दिक्कत होगी. प्रेम प्रसंगों के लिए आज समय धैर्य रखने का रहेगा.



कन्या (virgo)

चंद्रमा आज 04 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. आज परिस्थिति आपके अनुकूल रहेगी. आपके घर और परिवार में सुख- शांति बनी रहेगी. इस कारण मानसिक प्रसन्नता का अनुभव करेंगे. आपके जीवन में कुछ सुखद प्रसंग आ सकते हैं. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. बीमार लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा. वित्तीय लाभ होने की संभावना है. काम में सभी का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे. अपने विरोधियों का पूरी क्षमता के साथ सामना कर सकेंगे. भाग्य आपके साथ है.

तुला (Libra)

चंद्रमा आज 04 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. आज आपका दिन सुखपूर्वक गुजरेगा. बौद्धिक चर्चाओं में दिन गुजरने की संभावना है. आज कल्पनाशक्ति से कोई बड़ा काम आसानी से कर पाएंगे. संतान से शुभ समाचार मिलेंगे. आपकी प्रगति होगी और मित्रों का सहयोग मिलेगा. शारीरिक ताजगी का आभास होगा, लेकिन मन में आने वाले नकारात्मक विचार आपको प्रभावित करेंगे. जीवनसाथी के साथ किसी छोटी बात पर भी बहस हो सकती है.

वृश्चिक (Scorpio)

चंद्रमा आज 04 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. मानसिक और शारीरिक अस्वस्थता का अनुभव होगा. बुजुर्गों के साथ मतभेद आपके मन को व्यथित करेगा. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आर्थिक नुकसान होने का भय लगा रहेगा. सार्वजनिक जीवन में मानहानि होगी. जमीन वाहन आदि के सौदे या उसके दस्तावेजी कामों से बचें. नौकरीपेशा लोगों को कोई नया अरुचिकर काम मिल सकता है.