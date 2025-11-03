Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 03 November 2025: मिथुन का मिलेगा मनचाहा पार्टनर तो मीन को मिलेगी मनचाही सफलता, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 03 November 2025: आज कार्तिक मास के शुक्लपक्ष की त्रयोदशी यानि प्रदोष व्रत वाले दिन मिथुन और मीन जैसी राशियों के लिए दिन बेहद शुभ रहने वाला है. आज उन्हें किस्मत का पूरा साथ मिलेगा. इन राशियों को कामकाज में अनुकूलता बनी रहेगी और मनचाहे फल और लाभ की प्राप्ति होगी. मिथुन राशि के जातकों को आज मनचाहा लाइफ या लव पार्टनर मिल सकता है, लेकिन मेष और सिंह जैसी राशियों को आज अपने काम बेहद सावधानी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी. आज इन राशियों को बात-व्यवहार और धन का लेनदेन करते समय अत्यधिक सतर्क रहना होगा. करियर से लेकर कारोबार तक के लिए आपका कैसा रहेगा दिन, आइए इसे जानने के लिए पढ़ते हैं 03 नवंबर 2025, सोमवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आज के दिन धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति में आपका समय व्यतीत होगा. किसी बात की उलझन के चलते कोई योग्य निर्णय नहीं ले सकेंगे. आज पैसे का लेन-देन टाल दें. मन में किसी बात का डर बना रहेगा. नौकरीपेशा लोग समय पर काम नहीं हो पाने से चिंतित रहेंगे. धार्मिक काम के पीछे पैसे खर्च होंगे. विदेश में बसने वाले सगे संबंधियों का समाचार प्राप्त कर सकेंगे. जीवनसाथी के साथ कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है. तनाव के कारण स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है.

वृषभ (Taurus)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आपके व्यापार और आय में वृद्धि होगी. आप नए संपर्क बना सकेंगे. ऑफिस में सहकर्मी आपको सहयोग देंगे. मित्रों के साथ मौज-मस्ती करने का समय है. प्रवास की भी संभावना है. नए लोगों से लाभ हो सकता है. आर्थिक मामलों को लेकर अति उत्साह में निर्णय लेने से बचना होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध अधिक मधुर बनेंगे. प्रेम संबंधों में अपने साथी की भावनाओं का आदर करें. भाइयों एवं घर के बुजुर्गों से लाभ होगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मिथुन (Gemini)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. आज का दिन आपके लिए बेहद लाभप्रद रहेगा. अविवाहितों को योग्य जीवनसाथी मिलने के योग हैं. धन प्राप्ति के लिए आज का दिन शुभ है. मित्रों से मुलाकात आनंददायक होगी और उनसे लाभ भी हो सकता है. पत्नी एवं पुत्र से भी लाभ होगा. उत्तम भोजन का सुख मिल सकता है. संतान की ओर से शुभ समाचार मिल सकता है. नौकरी एवं व्यापार में लाभ होने की संभावना है.

कर्क (Cancer)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. आज का दिन भाग्य वृद्धि का दिन है. विदेश या दूर किसी स्थान से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं. छोटा प्रवास या किसी धार्मिक यात्रा से मन की प्रसन्नता में वृद्धि होगी. शारीरिक और मानसिक रूप से भी आज स्वस्थ रहेंगे. प्रसन्नता का अनुभव होगा. मित्रों और परिजनों के साथ दिन आनंदप्रद रहेगा. व्यावसायिक क्षेत्र में भी लाभ प्राप्त होगा. आकस्मिक धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं. विदेश जाने के प्रयास और धार्मिक कामों में सफलता मिलेगी.

सिंह (Leo)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए. तबीयत खराब होने के कारण चिकित्सा पर आपका धन खर्च हो सकता है. स्वभाव उग्र बनेगा, ऐसे में वाणी पर संयम रखना आवश्यक है. आपको नकारात्मक विचार बहुत परेशान करेंगे. गलत काम में न फंस जाएं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा. धार्मिक मामलों में रुचि लेने से मानसिक शांति मिल सकती है.

कन्या (virgo)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. सामाजिक तथा अन्य क्षेत्रों में ख्याति या सम्मान प्राप्त होगा. नए कपड़े और आभूषण खरीदने में आपकी रुचि हो सकती है. वाहन सुख प्राप्त होगा. भागीदारों के साथ संबंध अच्छे बनेंगे. पति-पत्नी के बीच घनिष्ठता बढ़ेगी. संतान से अच्छे संबंध बनेंगे. नौकरीपेशा लोगों को लाभ हो सकता है. व्यापारियों को आर्थिक लाभ होने की संभावना है. आज विरोधियों को काफी पीछे छोड़ सकेंगे.

तुला (Libra)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. आज घर में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा, इससे आपकी प्रसन्नता में वृद्घि होगी. काम में सहकर्मियों का साथ मिलेगा. कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होने से आपको यश मिलेगा. माता-पिता की ओर से कोई अच्छे समाचार मिल सकते हैं.. विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी. प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी. अविवाहित जातकों का रिश्ता आज पक्का होने की संभावना रहेगी. निवेश में सफलता मिलेगी. विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है.

वृश्चिक (Scorpio)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आपका दिन मध्यम फलदायी हैं. विद्यार्थियों को अभ्यास में सफलता मिल सकती है. नए काम की शुरुआत आज ना करें. आर्थिक आयोजन के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. परिश्रम फलदायी सिद्ध होगा. फिर भी शेयर बाजार के निवेश से आज दूर रहें. यात्रा को टालना बेहतर है. आज परिजनों के साथ किसी छोटी बात पर भी विवाद हो सकता है. आज समय पर कार्य पूरे करने की कोशिश करें अन्यथा पेंडिंग काम बढ़ सकता है.

धनु (Sagittarius)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. आज आप थोड़ी थकावट महसूस करेंगे. इस कारण कार्यस्थल पर आप पूरी ऊर्जा से काम नहीं कर पाएंगे. बहुत से काम अधूरे ही रह सकते हैं. परिवार में तनावपूर्ण वातावरण रहेगा. इससे आपको मानसिक भय का अनुभव होगा. पिता या भाई से विवाद हो सकता है. अनिद्रा की समस्या भी होगी. माता के स्वास्थ्य की चिंता होगी. समाज में मान भंग होने की भी आशंका रहेगी. आर्थिक हानि हो सकती है. आज हो सके तो आप ध्यान या योग करके मन को स्थिर रखने का प्रयास करें.

मकर (Capricorn)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. आज आपका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर रहेगा. मन में किसी बात की चिंता हो सकती है. परिवार में झगड़े के वातावरण से उदासी होगी. शरीर में ताजगी और स्फूर्ति का अभाव होगा. रिश्तेदारों से मनमुटाव हो सकता है. छाती में दर्द या कोई विकार हो सकता है. नींद नहीं आने की परेशानी रहेगी. मानहानि की आशंका बनी रहेगी. वाणी पर संयम रखें. विपरित परिस्थिति बनी रहेगी.

कुंभ (Aquarius)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. आज आप मानसिक रूप से अपने आपको बहुत कमजोर महसूस करेंगे. मन में छाए हुए चिंता के बादल दूर हो जाने से उत्साह में वृद्घि होगी. घर में भाई-बहनों के साथ मिलकर कोई नया काम करेंगे. उनके साथ दिन आनंदपूर्वक गुजरेगा. मित्रों एवं स्वजनों से मुलाकात होगी. छोटे प्रवास का आयोजन भी हो सकता है. भाग्यवृद्धि होगी और विरोधियों के समक्ष विजय मिल सकती है.

मीन (Pisces)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 नवंबर, 2025 सोमवार के दिन मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आज आपको शारीरिक और मानसिक ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव होगा. उत्साह बढ़ेगा. नए काम की शुरुआत करेंगे, तो उसमें सफलता मिलेगी. धार्मिक उद्देश्य से प्रवास होगा. यदि कोई निर्णय लेने में दुविधा का अनुभव हो तो अभी इसे टालें. कुटुंब के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकेंगे. प्रवास और पारिवारिक जीवन में आनंद का अनुभव होगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मजबूत बनेंगे.

