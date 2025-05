Today Horoscope 2025 : 7 मई का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? आइए जानते हैं...

7 may rashifal 2025 : आज 7 तारीख दिन बुधवार है. यह दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, किसका भाग्य चमकेगा तो किसको मिलेगा जीवनसाथी का साथ, आइए जानते हैं ज्योतिर्विद एवं वास्तु विशेषज्ञ राकेश चतुर्वेदी से ...

12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 7 मई का दिन - How will the day of May 7 be for the 12 zodiac signs

संबंधियों अथवा मित्रों के आने से घर में चहल-पहल और खुशी भरा वातावरण रहेगा. कुछ खर्चे ऐसे भी होंगे जिनपर कटौती करना नामुमकिन रहेगा. अध्ययनरत विद्यार्थी पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी आलस या लापरवाही ना करें. आपके कुछ मित्र ही आपको भ्रमित करने का प्रयास करेंगे. व्यवसायिक लोगों के साथ संपर्क बढ़ाना आपके लिए नए स्त्रोत खोल सकता है.

लव राशिफल - पति-पत्नी के बीच मधुर संबंध रहेंगे ‌तथा घर का वातावरण भी सुखद बना रहेगा. प्रेम संबंधों में कुछ पुरानी यादें एक नया रोमांच भर देंगी.

शुभ अंक- 3

शुभ रंग- हरा

आज का दिन आपके लिए व्यस्तता भरा रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपके कुछ नए विरोधी उत्पन्न होंगे, जिनसे आपको बचना होगा. सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है, जिससे उनकी छवि और निखर कर आएगी. पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है. किसी विशेष समस्या को सुलझाने में भी आप सक्षम रहेंगे.

लव राशिफल - परिवार और दोस्तों के साथ कुछ समय व्यतीत करने से मानसिक सुकून मिलेगा. विवाह योग्य व्यक्तियों के लिए उत्तम रिश्ता आने की संभावना है.

शुभ अंक- 1

शुभ रंग- केसरिया

नौकरी में कार्यरत लोगों को आज प्रमोशन मिल सकता है, जिससे आपको खुशी होगी और परिवार में आज किसी भजन कीर्तन व पूजा-पाठ आदि का आयोजन होने से परिजनों का आना जाना लगा रहेगा. छोटे बच्चे मौज मस्ती करते नजर आएंगे. आप परिवार के सभी सदस्यों को लेकर किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं. प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कार्य भी संपन्न होंगे.

लव राशिफल - किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होने से मन प्रफुल्लित रहेगा. परिवार के साथ कोई मनोरंजक प्रोग्राम भी बनेगा.

शुभ अंक- 2

शुभ रंग- नीला

वित्तीय मामलों से जुड़े फैसले सकारात्मक रहेंगे. रिश्तों में सुधार होगा. खुश रहेंगे. सरकारी काम रुका है, तो जल्दी पूरा हो जाएगा. भावनात्मक न हों. कभी-कभी आपका गुस्सा और बहुत अधिक अनुशासित होना दूसरों के लिए परेशानियों का कारण बन जाता है. पिछले कुछ समय से चल रही बाधाएं दूर होंगी. नया काम शुरू करने से पहले घर के सदस्यों की सलाह भी अवश्य दें. नौकरी प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों के शुभ परिणाम मिलने वाले हैं.

लव राशिफल - दोस्तों के साथ पारिवारिक गेट-टुगेदर होने से सभी को खुशी और आनंद महसूस होगा.आज प्यार में धोखा मिल सकता है किसी की मीठी बातों में न आएं.

शुभ अंक- 8

शुभ रंग- गुलाबी

खास काम को लेकर दौड़-धूप रहेगी. सफलता मिल सकती है. नई जानकारियां हासिल होंगी. पुरानी बातों को वर्तमान पर हावी न होने दें, इससे संबंध बिगड़ सकते हैं. बच्चों की समस्याओं का समाधान निकालने से सुरक्षा की भावना बढ़ेगी. कोर्ट केस संबंधी मामलों में बहुत सावधान रहने की जरूरत है.बिजनेस को गति देने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं बनेंगी.

लव राशिफल - पुरानी चली आ रही घरेलू समस्या सुलझ जाएगी.प्रेम सम्बन्ध विवाह में बदलने की अपनों से स्वीकृति मिल जाएगी.

शुभ अंक- 6

शुभ रंग- आसमानी

अनुभवी लोगों का सानिध्य मिलेगा. किसी पॉलिसी में निवेश करने की योजना है तो तुरंत फैसला लें. मन की दुविधा का समाधान मिलेगा. थोड़ा समय बच्चों के साथ बीताने से उनका मनोबल बढ़ेगा.बदन दर्द और थकान जैसी स्थिति रहेगी. थोड़ा समय कसरत और योगा के लिए जरूर निकालें.

लव राशिफल - पति-पत्नी के मामलों में बाहरी इंसान का दखल न होने दें. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी.

शुभ अंक- 7

शुभ रंग- लाल

आपके खर्चे बढ़ने से आप परेशान रहेंगे. आप एक से अधिक स्त्रोतों से आय प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहेंगे. परिवार में लोग आपकी बातों का पूरा मान रखेंगे. यदि आप किसी को सलाह देंगे, तो वह उस पर अमल अवश्य करेंगे. संतान से आपकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है.

लव राशिफल - पति-पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर विवाद हो सकता है. युवाओं के लिए प्रेम प्रसंग के मौके बनेंगे.

शुभ अंक- 3

शुभ रंग- नीला

आलस्य में काम टालने की कोशिश न करें. बहसबाजी से संबंधों में कड़वाहट आ सकती है. लापरवाही और लेटलतीफी से बचें. फैसलों पर तुरंत काम करने की कोशिश करें.आपके किसी पुराने लिए गए निर्णय को लेकर आपको पछतावा होगा. आपका कोई लेनदेन से संबंधित मामला सुलझेगा.

लव राशिफल - पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा. युवा लोग भी प्रेम संबंधों के प्रति मर्यादित और गंभीर रहेंगे.

शुभ अंक- 5

शुभ रंग- हरा

परिवार की किसी समस्या का समाधान मिलने से मन को शांति मिलेगी.जल्दबाजी की बजाए सहज तरीके से सोच-समझकर ही अपने कार्यों को अंजाम दें. कभी-कभी आपका विचलित स्वभाव दूसरों को परेशान कर सकता है. अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें. मौजूदा बिजनेस में फायदेमंद स्थितियां बन रही हैं. आपके द्वारा किया गया कोई नया प्रयोग सफल रहेगा तथा जल्दी ही उसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे.

लव राशिफल -परिवार के साथ खुशनुमा शाम व्यतीत होगी. प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से विवाह संबंधी योजनाएं भी बनेगी.

शुभ अंक- 8

शुभ रंग- पीला

शक और वहम जैसी स्थिति संबंधों को खराब कर सकती हैं, अपनी सोच और व्यवहार सकारात्मक बनाए रखें. पुरानी जायदाद संबंधी समस्याएं फिर से उठेगी. नौकरी और बिजनेस के महत्वपूर्ण फैसले लेना फायदेमंद रहेगा. नए कामों की भूमिका बनेगी. नौकरी में स्थायित्व रहेगा.गले में इंफेक्शन और बुखार जैसी स्थिति रह सकती है.

लव राशिफल - जीवनसाथी अथवा किसी पारिवारिक सदस्य के साथ अनबन जैसी स्थिति ना बनने दें. प्रेमी-प्रेमिका के लिए डेटिंग के अवसर सुलभ होंगे.

शुभ अंक- 2

शुभ रंग- आसमानी

धन प्राप्ति की दिशा में किए गए प्लान में सफलता हासिल करेंगे. भाइयों के साथ भी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श होगा और कोई नतीजा भी मिलेगा.आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें. लेनदेन के कार्यों में सावधानी बरतें. मांसपेशियों में दर्द और थकान की वजह से कार्य करने में दिक्कत आएगी. नौकरी पेशा व्यक्ति अतिरिक्त आय के लिए किसी भी प्रकार का रिस्क ना ले.

लव राशिफल - प्रेमी जीवन जी रहे लोग साथी को घुमाने फिराने लेकर जा सकते हैं, जिसमें उन्हें अपने पार्टनर को जानने का मौका मिलेगा.जीवनसाथी तथा परिवारजनों का सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा.

शुभ अंक- 3

शुभ रंग- हरा

कार्यक्षेत्र में भी आप अपनी रुकी हुई डीलों को फाइनल करेंगे, जो भविष्य में आपको अच्छा लाभ अवश्य देंगी. आपका कोई मित्र आपके घर मेल मुलाकात करने आ सकता है. माता-पिता से चल रही अनबन बातचीत के जरिए समाप्त होगी. आप अपने अंदर छिपे अहंकार की भावना ना रखें, नहीं तो इससे आपको समस्या हो सकती है.सरकारी कामों में रुकावटें रहेंगी. अनुभवी इंसान से मार्गदर्शन लेना जरूरी है.

लव राशिफल - पति-पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे. प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें अन्यथा दूरियां बढ़ सकती हैं.

शुभ अंक- 1

शुभ रंग -पीला

पंचांग मई 7, 2025, बुधवार

बैशाख शुक्ल पक्ष दशमी, विक्रम संवत 2082, दशमी तिथि 10:20 AM तक उपरांत एकादशी | नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी 06:17 PM तक उपरांत उत्तर फाल्गुनी | व्याघात योग 01:04 AM तक, उसके बाद हर्षण योग | करण गर 10:20 AM तक, बाद वणिज 11:22 PM तक, बाद विष्टि |

मई 07 बुधवार को राहुकाल 12:17 PM से 01:57 PM तक है | 12:57 AM तक चन्द्रमा सिंह उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगा |