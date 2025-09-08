विज्ञापन
विशेष लिंक

Tilak Remedies: किस दिन कौन सा तिलक लगाने से बरसता है देवताओं का आशीर्वाद, जानें सिर्फ एक क्लिक में

Tilak ke upay: सनातन परंपरा में कई चीजों को मंगल प्रतीक और प्रसाद का स्वरूप माना गया है. माथे पर लगाए जाने वाले तिलक की बात करें तो इसे भी हिंदू धर्म में सुख-सौभाग्य का कारक माना गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि किस दिन कौन सा तिलक लगाने से बढ़ता है गुडलक? जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख.

Read Time: 3 mins
Share
Tilak Remedies: किस दिन कौन सा तिलक लगाने से बरसता है देवताओं का आशीर्वाद, जानें सिर्फ एक क्लिक में
Tilak lagane ke fayde: माथे पर तिलक लगाने के धार्मिक लाभ

Tilak Remedies: हिंदू धर्म में देवी-देवताओं की तमाम तरह से पूजा की जाती है. कोई जप करके तो कोई आरती गा करके तो कोई श्रृंगार करके अपने आराध्य को मनाता है. देवताओं की पूजा करते समय तिलक का विशेष प्रयोग किया जाता है. सनातन परंपरा में जहां हर देवता के लिए अलग-अलग प्रकार के तिलक का विधान है, वहीं ग्रह विशेष की शुभता को पाने के लिए दिन के हिसाब से तिलक लगाने की बात कही गई है. सप्ताह के सात दिनों में किस दिन कौन सा तिलक लगाने से सुख-सौभाग्य बढ़ता है, आइए इसे विस्तार से जानते हैं. 

सोमवार का तिलक 

हिंद मान्यता के अनुसार सोमवार का दिन महादेव और चंद्र देव को समर्पित है, जिनकी पूजा के लिए सफेद चंदन का तिलक शुभ माना जाता है. ऐसे मे इन दोनों देवताओं को यह तिलक लगाकर आप अपने माथे पर प्रसाद स्वरूप तिलक लगाएं. इस तिलक के शुभ प्रभाव से आपका मन शांति और स्थि​र रहेगा. 

मंगलवार का तिलक 

हिंदू मान्यता के अनुसार मंगलवार के दिन पवनपुत्र हनुमान और भूमिपुत्र मंगल देव की पूजा करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है. यह शुभता तब और बढ़ जाती है जब आप इन देवताओं को सिंदूर या फिर रोली का​ तिलक लगाते हैं. इस तिलक को प्रसाद के रूप में लगाने से तन और मन की ऊर्जा बढ़ती है. 

बुधवार का तिलक 

धार्मिक मान्यता के अनुसार बुधवार का दिन भगवान गणेश, देवी दुर्गा और चंद्र पुत्र बुध की पूजा के लिए समर्पित है. ज्योतिष के अनुसार इस दिन यदि गणपति को सिंदूर का तिलक लगाकर माथे पर लगाया जाए तो भगवान गणेश की कृपा से सारे दोष दूर होते हैं और सुख-सौभाग्य प्राप्त होता है. 

गुरुवार का तिलक 

हिंदू मान्यता के अनुसार गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा के लिए समर्पित है. मान्यता है कि यदि गुरुवार के दिन इन दोनों ही देवताओं को पीले चंदन, केसर या फिर हल्दी का तिलक लगाकर प्रसाद स्वरूप माथे पर धारण किया जाए तो व्यक्ति का सौभाग्य बढ़ता है. 

शुक्रवार का तिलक 

हिंदू मान्यता के अनुसार शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी और शुक्र देवता के लिए समर्पित है. ऐसे में इस दिन माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए व्यक्ति को लाल चंदन का तिलक अर्पित करना चाहिए. वहीं शुक्र देव को प्रसन्न करके उनकी कृपा पाने के लिए सफेद चंदन का तिलक लगाएं. 

शनिवार का तिलक 

हिंदू मान्यता के अनुसार शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव और भगवान भैरव को समर्पित है. ज्योतिष के अनुसार इस दिन व्यक्ति को अपने माथे पर भस्म या फिर लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए. इससे व्यक्ति तमाम बाधाओं से बचा रहता है और उसके सारे कार्य सफल होते हैं. 

रविवार का तिलक 

रविवार का दिन प्रत्यक्ष देवता माने जाने वाले भगवान सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है. ऐसे में इस दिन व्यक्ति को लाल चंदन या हरि चंदन का तिलक लगाना चाहिए. रविवार के दिन सूर्य देवता को रोली और अक्षत मिलाकर जल भी देना चाहिए. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tilak Ke Upay, Tilak Remedies, Day Wise Tilak, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com