Taurus Aaj Ka Rashifal: अटका हुआ काम आगे बढ़ सकता है, अनचाहे खर्च बिगाड़ सकते हैं बजट

Taurus Horoscope Today 30 September 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: आज दोपहर 1:13 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेंगे, जबकि इसके बाद आपकी राशि के प्रथम भाव में आ जाएंगे. इसलिए पहले हिस्से में खर्च, मानसिक थकान और पर्दे के पीछे चल रहे कार्य महत्वपूर्ण होंगे तथा दोपहर बाद आत्मविश्वास और सक्रियता बढ़ेगी. सुबह किसी ऐसी जिम्मेदारी पर समय देना पड़ सकता है जिसका परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देगा. हालांकि मन में यह विचार आ सकता है कि आपकी मेहनत का उचित परिणाम नहीं मिल रहा. इसी भावना में काम छोड़ने या दिशा बदलने का फैसला न करें.

नौकरी में किसी दूरस्थ व्यक्ति या स्थान से जुड़े काम के कारण अतिरिक्त समन्वय करना पड़ सकता है. ईमेल, दस्तावेज और समय-सीमा की दोबारा जांच करें.

व्यापारियों को सुबह अनावश्यक खर्च रोकने की आवश्यकता होगी. किसी पुराने भुगतान या रखरखाव संबंधी खर्च से बजट प्रभावित हो सकता है. दोपहर बाद नए ग्राहक या कारोबार की दिशा में पहल करने का मन बनेगा, लेकिन उसी दिन बड़ा निवेश करने की जल्दबाजी न करें. दोपहर के बाद व्यक्तित्व में अधिक आकर्षण आएगा.

लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार रहेंगे. इस समय किसी महत्वपूर्ण मुलाकात, प्रस्तुति या व्यक्तिगत योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है. फिर भी अपनी बात मनवाने के लिए कठोर रवैया अपनाना उचित नहीं होगा. परिवार में सुबह आपका ध्यान कम रह सकता है क्योंकि मन किसी अन्य चिंता में उलझा रहेगा. शाम तक स्थिति बदल सकती है और आप घर के लोगों के साथ सहज महसूस करेंगे. किसी करीबी की शिकायत को तुरंत खारिज करने की बजाय उसकी बात पूरी सुनें.

धन संबंधी मामले में दिन के पहले हिस्से में बचत की भावना रखें और बाद के समय में भी अचानक खरीदारी से बचें. विशेष रूप से ऑनलाइन या सुविधा आधारित खर्च बढ़ सकते हैं.

उपाय: सुबह किसी गौशाला में हरी सब्जियां या चारा अपनी क्षमता के अनुसार दें.

शुभ रंग: हल्का फिरोजी

