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Pisces Aaj Ka Rashifal: बातचीत से बिगड़ा मामला सुधर सकता है, छोटी पहल बड़ा अवसर दे सकती है

Pisces Horoscope Today 30 September 2026, Meen Rashifal: व्यक्तिगत स्तर पर आपका आत्मविश्वास धीरे-धीरे मजबूत होगा. कामकाज में आपको एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं.

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Pisces Aaj Ka Rashifal: बातचीत से बिगड़ा मामला सुधर सकता है, छोटी पहल बड़ा अवसर दे सकती है
Pisces Aaj Ka Rashifal 30 September 2026 | Meen Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Pisces Horoscope Today 30 September 2026, Meen Rashi ka Rashifal: आज आपकी वाणी किसी महत्वपूर्ण काम को आसान भी कर सकती है और कठोर शब्द स्थिति को उलझा भी सकते हैं. आर्थिक मामले में कोई पुराना हिसाब पूरा होने की संभावना है. परिवार में किसी सदस्य के साथ भविष्य से जुड़ी चर्चा हो सकती है, लेकिन अपनी राय थोपने के बजाय सामने वाले का पक्ष सुनना अधिक उपयोगी रहेगा. 

दोपहर 1:13 बजे के बाद चंद्रमा तीसरे भाव में पहुंच जाएगा. इसके बाद आपकी सक्रियता बढ़ेगी और छोटे-छोटे कामों को पूरा करने की गति तेज होगी. किसी सहकर्मी, मित्र या परिचित के साथ हुई बातचीत से नई जानकारी मिल सकती है. लंबे समय से टल रहा कोई फोन या संदेश आज करना लाभकारी हो सकता है. 

कामकाज में आपको एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं. शुरुआत में लग सकता है कि काम अपेक्षा से अधिक है, लेकिन क्रम बनाकर चलेंगे तो स्थिति नियंत्रण में रहेगी. कारोबारी लोगों को छोटी डील को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए; यही आगे किसी बड़े ग्राहक का रास्ता खोल सकती है. 

निवेश से संबंधित निर्णय लेते समय आकर्षक लाभ के वादों से प्रभावित न हों. भावनात्मक होकर किसी को उधार देने से भी बचें. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में ध्यान लगाने का अच्छा समय है, विशेषकर दोपहर के बाद अभ्यास और दोहराव से फायदा मिलेगा. 

व्यक्तिगत स्तर पर आपका आत्मविश्वास धीरे-धीरे मजबूत होगा. किसी करीबी व्यक्ति के साथ हुई खुली बातचीत पुरानी गलतफहमी कम कर सकती है. छोटी यात्रा, आसपास की जगह पर जाना या किसी रचनात्मक गतिविधि में समय लगाना मन को तरोताजा करेगा. बस अपनी ऊर्जा को अनावश्यक बहस में खर्च न करें.

उपाय: सुबह किसी मंदिर में सफेद तिल अर्पित करें. जरूरतमंद व्यक्ति को केले के बजाय मौसमी फल और सूखे मेवे की छोटी मात्रा दें.
शुभ रंग: मोती सफेद

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