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Sagittarius Aaj Ka Rashifal: नई रणनीति से रुका काम आगे बढ़ सकता है, सहकर्मी से मतभेद संभव

Sagittarius Horoscope Today 30 September 2026, Dhanu Rashifal: आर्थिक रूप से दोपहर बाद किसी भुगतान या दैनिक खर्च का दबाव बन सकता है. नौकरी में सुबह किसी प्रस्तुति या महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान आपकी बात को सराहा जा सकता है.

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Sagittarius Aaj Ka Rashifal: नई रणनीति से रुका काम आगे बढ़ सकता है, सहकर्मी से मतभेद संभव
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 30 September 2026 | Dhanu Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Sagittarius Horoscope Today 30 September 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज लेखन, अध्यापन, कला, सलाह या अपनी विशेषज्ञता से जुड़े काम में आपकी कल्पना उपयोगी साबित होगी. हालांकि किसी विचार को अच्छा लगना और उसका व्यावहारिक होना दो अलग बातें हैं. इसे ध्यान में रखें. 

नौकरी में सुबह किसी प्रस्तुति या महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान आपकी बात को सराहा जा सकता है. अपनी राय खुलकर रखें, लेकिन सहकर्मियों के सुझाव को तुरंत खारिज न करें. यदि कोई प्रोजेक्ट आपकी अपेक्षा के अनुसार आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसकी रणनीति में छोटा बदलाव बड़ा फर्क ला सकता है. 

विद्यार्थियों के लिए दिन का पहला हिस्सा अच्छा रहेगा. कठिन विषय को समझने के लिए अलग अध्ययन-पद्धति अपनाने से फायदा हो सकता है. हालांकि एक साथ कई विषयों पर ध्यान देने से एकाग्रता टूट सकती है. एक समय में एक लक्ष्य पूरा करना बेहतर होगा. 

दोपहर 1:13 बजे के बाद चंद्रमा षष्ठ भाव में आ जाएंगे. इसके साथ ही काम का दबाव, प्रतिस्पर्धा और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. किसी सहकर्मी की गलती सुधारते-सुधारते अपना समय न गंवाएं. विवाद की स्थिति में शांत भाषा का प्रयोग करें. 

दोपहर बाद स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा. अनियमित भोजन या लगातार बैठे रहने से शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है. काम के बीच छोटे विराम लेना लाभकारी रहेगा. 

आर्थिक रूप से दोपहर बाद किसी भुगतान या दैनिक खर्च का दबाव बन सकता है. उधार लेने या देने से पहले उसकी पूरी योजना बना लें. आज सुबह रचनात्मकता आपकी ताकत रहेगी, जबकि दोपहर बाद अनुशासन आपकी जरूरत बनेगा.

उपाय: किसी शिक्षक या गुरु समान व्यक्ति को पीले फल भेंट करें. सुबह घर की छत पर पक्षियों के लिए जौ के दाने रखें.
शुभ रंग: हल्दी पीला
 

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