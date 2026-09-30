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Scorpio Aaj Ka Rashifal: कार्यक्षेत्र की चुनौती बढ़ सकती है, आर्थिक जोखिम लेने से बचना बेहतर होगा

Scorpio Horoscope Today 30 September 2026, Vrishchik Rashifal: तनाव में अधिक चाय-कॉफी लेने की आदत बेचैनी बढ़ा सकती है. व्यापार में बकाया वसूली और दैनिक संचालन से जुड़े विषय महत्वपूर्ण रहेंगे.

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Scorpio Aaj Ka Rashifal: कार्यक्षेत्र की चुनौती बढ़ सकती है, आर्थिक जोखिम लेने से बचना बेहतर होगा
Scorpio Aaj Ka Rashifal 30 September 2026 | Vrishchik Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Scorpio Horoscope Today 30 September 2026, Vrishchik Rashi ka Rashifal: आज नौकरी में प्रतिस्पर्धा का माहौल रहेगा. कोई सहकर्मी आपकी कार्यशैली पर सवाल उठा सकता है या अपनी जिम्मेदारी का दबाव आप पर डाल सकता है. बिना जांचे किसी बात का जवाब देने के बजाय अपने काम के प्रमाण संभालकर रखें. वरिष्ठों के सामने शिकायत करने से पहले समस्या का व्यावहारिक समाधान तलाशना अधिक प्रभावी रहेगा. 

व्यापार में बकाया वसूली और दैनिक संचालन से जुड़े विषय महत्वपूर्ण रहेंगे. किसी ग्राहक से भुगतान के लिए दोबारा संपर्क करना पड़ सकता है. कर्मचारियों की लापरवाही से छोटा नुकसान संभव है, इसलिए जरूरी काम की निगरानी खुद करें. हालांकि हर जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने से आपका समय बिखर सकता है. 

दोपहर 1:13 बजे के बाद चंद्रमा सप्तम भाव में आ जाएंगे. इसके बाद ग्राहक, साझेदार या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ बातचीत से नई दिशा मिल सकती है. कारोबार में आमने-सामने बैठकर चर्चा करना फायदेमंद रहेगा. फिर भी सामने वाले के उत्साह को देखकर तुरंत कोई बड़ी प्रतिबद्धता न करें. 

दांपत्य और व्यक्तिगत संबंधों में बातचीत का असर गहरा रहेगा.  धन के मामले में सुबह देनदारी या खर्च का दबाव महसूस हो सकता है. दोपहर बाद किसी सहयोगी से आर्थिक अवसर की चर्चा होगी, मगर साझे निवेश में नियम स्पष्ट किए बिना पैसा न लगाएं. 

स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या को बहुत अनियमित न होने दें. तनाव में अधिक चाय-कॉफी लेने की आदत बेचैनी बढ़ा सकती है. काम के बीच कुछ मिनट का विराम लेना उपयोगी रहेगा. आज आपके लिए सफलता का रास्ता टकराव बढ़ाने में नहीं, बल्कि सही व्यक्ति के साथ सही समय पर स्पष्ट समझौता करने में है.

उपायः लाल चंदन का छोटा टुकड़ा मंदिर में अर्पित करें.
शुभ रंग: मरून

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