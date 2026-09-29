Pisces Tarot Card Rashifal: धैर्य और मेहनत दिलाएंगे राहत, नौकरी में बढ़ेगा आत्मविश्वास

Pisces Tarot Card Horoscope 29 September 2026 Meen Tarot Card Rashifal: जीवन में आगे बढ़ते समय आपके कार्यों में रुकावट डालने वाले कई लोग सामने आ सकते हैं. बार-बार ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है.जो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य करें. इस समय आत्म मंथन और कार्यों पर विचार कर सकते हैं.कामकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियां के बीच तालमेल बैठने में थोड़ी परेशानी अनुभव हो सकती है. स्थिति चाहे जैसी भी हो, हिम्मत ना हारे.अपनी काबिलियत और कार्य क्षमता पर भरोसा कर आगे बढ़े. अपरिचित लोगों पर अति विश्वास ना करें, अन्यथा किसी परेशानी में पड़ सकते हैं.

व्यवसायिक/ Professional

अपनी ज्यादातर कार्यों को समय पर पूरा करें. महत्वपूर्ण फैसले भावनाओं की जगह व्यवहारिक सोच के अनुरूप लें .व्यवसाय में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप कर्मचारियों के बीच मतभेद उत्पन्न कर सकता है.इस स्थिति से बचने का प्रयास करें. अपने कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ व्यवहार में लचीलापन बनाए रखें. नौकरी में समय पर टारगेट पूरा होने से राहत मिल सकती है.अपने कार्यों को करते समय व्यर्थ के लोगों को रुकावट न बनने दे. दूसरों की निजी बातों में रुचि ना लें.

स्वास्थ्य/Health

देर रात तक जागकर काम करने की आदत में परिवर्तन लाएं. दिनचर्या को व्यवस्थित करने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति/Finance

बैठे-बैठे मोबाइल से ऑनलाइन खरीदारी न करें.इससे काफी पैसा खर्च हो सकता है.

रिश्ते/Relationship

ज्यादा लोगों के साथ मित्रता को सीमित करें आलोचना करने वाले लोगों से दूर रहे.

