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Sagittarius Tarot Card Rashifal: सही रणनीति बनेगी सबसे बड़ी ताकत, जमा पूंजी का करें समझदारी से उपयोग

Sagittarius Tarot Card Horoscope 27 September: The Star की ऊर्जा जीवन में चारों तरफ से सफलता प्राप्ति की उम्मीद, लोगों से मदद को ज्यादा उम्मीद ना रखने का प्रयास और प्राप्त संसाधनों को लेकर कार्यों को पूरा करने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, धनु राशि वाले जातकों के जीवन,रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Sagittarius Tarot Card Rashifal: सही रणनीति बनेगी सबसे बड़ी ताकत, जमा पूंजी का करें समझदारी से उपयोग
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 27 September 2026 | Dhanu Tarot Card Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Sagittarius Tarot Card Horoscope 27 September 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: सही योजना और अनुशासन के साथ कामों को पूरा करने में सफलता मिलेगी.इस उपलब्धि की वजह से समाज और  अन्य लोगों के सामने सम्मान बढ़ सकता है. राजनीति में प्रवेश के लिए पुराने राजनीतिक संपर्क से फायदा मिलेगा.किसी नई जिम्मेदारी के मिलने से परेशान हो सकते हैं. बच्चों के खर्चों और संगति पर ध्यान दें समय-समय पर उनके स्कूल जाकर उनकी रिपोर्ट ले सकते हैं, 

व्यवसायिक/ Professional

अपनी जमा पूंजी को व्यवसाय के विस्तार में लगा सकते हैं. मेहनत अधिक करें . इसके अच्छे प्रतिफल जल्द ही प्राप्त हो सकेंगे. कार्य के सिलसिले में किसी संपत्ति खरीदने पर विचार कर सकते हैं,संपत्ति के ऊपर किसी तरह का विवाद ना हो. इस बात का ध्यान रखें. अपने कार्यों में किसी तरह की अनैतिकता ना लाएं.प्राप्त संसाधनों में कार्य को पूरा करने का प्रयास करें.बार-बार लोगों से मदद की उम्मीद ना करें.

स्वास्थ्य/Health

अपने स्वास्थ्य में सुधार लाएं. स्वास्थ्य बेहतर होने पर कार्यों में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance

परिवार की आर्थिक मामलों में जीवनसाथी की राय ले सकते हैं.छोटी-छोटी बचत कर अच्छी खासी की जमा पूंजी एकत्र की जा सकती है.

रिश्ते/Relationship

ऐसे रिश्तेदारों से जो वक्त भी वक्त आपका फायदा उठाते हैं.उनसे दूर रहे.
 

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