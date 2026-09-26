हर बड़े भाई को अपनी बहन के लिए जरूर करनी चाहिए ये 3 चीजें, रिश्ता रहेगा हमेशा मजबूत

भाई-बहन का रिश्ता बहुत खास होता है. बचपन में दोनों के बीच खूब लड़ाई होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर भाई-बहन एक-दूसरे के साथ हमेशा खड़े भी रहते हैं. खासकर बड़े भाई का साथ छोटी बहन के लिए बहुत मायने रखता है. एंटरप्रेन्योर और कंटेंट क्रिएटर अंकुर वारिकू ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें उन्होंने तीन ऐसे काम बताए हैं, जो हर बड़े भाई को अपनी बहन के लिए जरूर करने चाहिए. एंटरप्रेन्योर कहते हैं कि इससे उनका रिश्ता और मजबूत हो सकता है और दोनों के बीच प्यार और बढ़ सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

नंबर 1- माता-पिता के सामने बहन का साथ दें

अंकुर वारिकू कहते हैं, बड़े भाई को अपनी बहन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए. खासकर माता-पिता के सामने अपनी बहन के साथ हमेशा खड़े रहें. अगर बहन कोई बड़ा फैसला लेना चाहती है, तो उसकी बात को सुनें. इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी बहन की हर बात में हां में हां मिलानी है. अगर आपको लगता है कि फैसला सही नहीं है, तो बहन को प्यार से अपनी बात समझाएं. लेकिन उसे कभी अकेला न महसूस होने दें. अपनी बहन को एहसास दिलाएं कि आप उसके सबसे बड़े सपोर्टर हैं और उसके साथ हमेशा खड़े हैं.

एंटरप्रेन्योर कहते हैं, अपनी बहन के साथ ऐसा रिश्ता बनाएं कि वो आपसे बिना किसी डर या झिझक के सारी बातें कह सके. किसी परेशानी में होने पर आपसे खुलकर मदद मांग सके. कई बार बहन को कोई परेशानी होती है, लेकिन डांट या न समझे जाने के डर से वो अपनी बात को खुलकर बता नहीं पाती है. अपनी बहन को ये डर महसूस न होने दें. हमेशा उसकी बातों को ध्यान से सुनें. पढ़ाई, नौकरी, पैसे, रिश्ते या जिंदगी के किसी बड़े फैसले से जुड़ी परेशानी हो, पहले उसकी बात समझें. तुरंत गुस्सा करने या उसे गलत बताने के बजाय शांत होकर बात करें.

इन सब से अलग अपनी बहन को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें. इसके लिए आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है. अगर बहन कोई अच्छा काम करे, तो आप उसकी तारीफ कर सकते हैं. आप कह सकते हैं कि आपको उसपर गर्व है. बिना किसी खास वजह के कोई प्यार भरा मैसेज कर दें या समय-समय पर पूछते रहें कि वो ठीक है या उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है. अंकुर कहते हैं, इस तरह कि छोटी-छोटी बातें भी बहुत मायने रखती हैं. आपका एक प्यार भरा मैसेज भी आपकी बहन को खुश रखने के लिए काफी है. इससे बहन को ये महसूस होता है कि उसका भाई उसे याद करता है और उसकी जिंदगी में उसकी अहमियत है.

अंकूर कहते हैं, बड़े भाई की यही छोटी-छोटी कोशिशें बहन को जिंदगी भर याद रहती हैं और इस तरह उनके रिश्ते में प्यार और भरोसा हमेशा बना रहेगा.

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