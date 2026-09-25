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Virgo Tarot Card Rashifal: बदलाव की ओर बढ़ेंगे कदम, सीखने का अवसर खोल सकता है नए रास्ते

Virgo Tarot Card Horoscope 25 September: Queen of cups की ऊर्जा परिवार में नए बदलावों में महिलाओं का विशेष सहयोग, व्यवसाय में साझेदारी और वरिष्ठ जनों के साथ आवश्यक बदलाव पर विचार और कुछ लोगों के असली चेहरे सामने आने से चोट लगने की बात लेकर आ सकती है.आईए जानते हैं, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन रिश्तो,आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में

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Virgo Tarot Card Rashifal: बदलाव की ओर बढ़ेंगे कदम, सीखने का अवसर खोल सकता है नए रास्ते
Virgo Aaj Ka Rashifal 25 September 2026 | Kanya Tarot Card Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Virgo Tarot Card Horoscope 25 September 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: परिवार की व्यवस्था की नई शुरुआत पर बातचीत कर सकते है.परिवार की महिलाओं के सहयोग से कुछ जरूरी बदलाव किए जा सकते है. कुछ करीबी संबंधियों से पैसों के लेनदेन को लेकर संबंध बिगड़ सकते है.कुछ लोगों के असली चेहरे सामने आने खुद को ठगा महसूस कर सकते है. संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है. 

व्यवसायिक/ Professional

व्यवसाय में पुराने प्रोडक्ट्स में कुछ नए बदलाव ला सकते है. व्यवसाय में नए बदलावों को लेकर साझेदार और वरिष्ठ सहयोगियों के साथ सलाह मशवरा कर सकते है. इस समय गैर जरूरी खर्चों और व्यर्थ की योजनाओं पर पुनः विचार कर सकते है. कुछ नए कौशल सीखने और नए क्षेत्र को चुनने की तैयारी कर सकते है.जो कार्य या व्यवस्था फायदे नहीं दे रही है, उससे दूरी बना सकते है. कुछ नए बदलाव शुरू में असहज लग रहे है, उससे बाद में राहत मिल सकती है. 

स्वास्थ्य/Health

थकान और चिडचिडाहट से मन में भटकाव और अशांति हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और नियमित दिनचर्या रखें. 

आर्थिक स्थिति/Finance

ऐसे कार्यों या योजनाओं को रोक सकते है. जहां पैसों की व्यर्थ बर्बादी हो रही है. 

रिश्ते/Relationship

पिछले जीवन की तुलना वर्तमान जीवन से न करें. समय के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाएं.
 

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