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Aries Tarot Card Rashifal: परिवार के बुजुर्गों पर रहेगा ध्यान, बिजनेस में बदलाव से बनेंगे काम आसान

Aries Tarot Card Horoscope 24 September: Knight of cups की ऊर्जा गतिविधियों को अनदेखा न करे, जरूरी अनुबंधों को स्वयं पूरा करने की बात और व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, मेष राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Aries Tarot Card Rashifal: परिवार के बुजुर्गों पर रहेगा ध्यान, बिजनेस में बदलाव से बनेंगे काम आसान
Aries Aaj Ka Rashifal 24 September 2026 | Mesh Tarot Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Aries Tarot Card Horoscope 24 September 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों को देखभाल की जरूरत हो सकती है. उनके स्वास्थ्य को अनदेखा न करें. ईगो और अतिआत्मविश्वास के चलते किसी मित्र से मतभेद हो सकते है. व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास करें.समय अनुकूल है. मेहनत के अच्छे नतीजे प्राप्त हो सकते है.इस समय किसी भी फैसले को लेते समय अच्छे से सोच विचार करें. विद्यार्थियों को किसी विषय में खास परेशानी हो सकती है.

व्यवसायिक/ Professional

कार्यक्षेत्र की किसी भी गतिविधि को अनदेखा न करें.किसी कर्मचारी को नकारात्मक विचारों को लेकर चिंतित हो सकते है.व्यवसाय में नए बदलाव लाकर कार्यों को व्यवस्थित कर सकते है.जरूरी अनुबंधों को अपनी निगरानी या देखभाल में पूरे करवाएं.तकनीकी कार्यों में आ रही परेशानी को किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से सुधार सकते है.

स्वास्थ्य/Health

खांसी-जुकाम या इन्फेक्शन हो सकता है.खानपान और घरेलू देखभाल पर ध्यान दे.

आर्थिक स्थिति/Finance

किसी निवेश में जल्दबाजी न करें.व्यय की अधिकता रहेगी.

रिश्ते/Relationship

परिवार में चल रही गलतफहमी दूर होगी.प्रिय को छोटा सा उपहार दे सकते है.
 

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