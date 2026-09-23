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Virgo Tarot Card Rashifal: पुराने काम निपटाने में आ सकती है अड़चन, अधिकारियों से बातचीत से निकल सकता है रास्ता

Virgo Tarot Card Horoscope 23 September: The Chariot की ऊर्जा सही और गलत बातों को लेकर सही निर्णय लेने की स्थिति व्यावसायिक और निजी कार्यों में प्राथमिकता तय करने की आवश्यकता और काम पूरा करते समय छोटी-छोटी बातों की जांच पड़ताल करने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Virgo Tarot Card Rashifal: पुराने काम निपटाने में आ सकती है अड़चन, अधिकारियों से बातचीत से निकल सकता है रास्ता
Virgo Aaj Ka Rashifal 23 September 2026 | Kanya Tarot Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Virgo Tarot Card Horoscope 23 September 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: व्यावसायिक कार्यों की व्यस्तता के चलते निजी कार्यों को स्थगित करना पड़ सकता है. इस समय निजी कार्यों की प्राथमिकता तय करें. सही और गलत कार्यों का निर्णय अपनी सूझबूझ और समझदारी से करें. परिवार के सभी सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो सकती है. परिवार के किसी निर्णय को लेकर स्पष्ट फैसला लेने पड़ सकता है.कई जिम्मेदारियां के एक साथ सामने आने से परेशानी हो सकती है.सभी जिम्मेदारियां को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा कर सकते हैं.

व्यवसायिक/ Professional:

  कुछ पुराने कार्यों को पूरा करने में आ रही परेशानियों के चलते उच्च अधिकारी से बातचीत कर सकते हैं. इस समय कार्यशैली में बदलाव लाने की आवश्यकता महसूस करेंगे.कार्यों को पूरा करने के लिए अनैतिक साधनों का उपयोग न करें. जल्दबाजी में कार्य करते समय छोटी-छोटी डिटेल्स को चेक करना ना भूले.किसी प्रेजेंटेशन में तेजी से लिए गए सही फैसले से अधिकारियों को प्रभावित कर सकते है. कार्यों को सही दिशा में केन्द्रित करने से अच्छी सफलता हासिल हो सकेगी.

स्वास्थ्य/Health:

लंबे समय तक वाहन चलाने या बैठने के कारण कमर में खिंचाव हो सकता है. बीच-बीच में स्ट्रेचिंग करते रहे.पर्याप्त पानी पिए.

आर्थिक स्थिति/ Finance:

खर्चो को कंट्रोल करने के लिए बजट को सीमित करें. बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें उपहार दे सकते हैं. 

रिश्ते/ Relationship:

किसी भी रिश्ते में विश्वास और मजबूती रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है.
 

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