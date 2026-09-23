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Leo Tarot Card Rashifal: भविष्य से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी पड़ सकती है भारी, सोच-समझकर कदम बढ़ाएं

Leo Tarot Card Horoscope 23 September: Two of wands की ऊर्जा लापरवाही और जल्दबाजी से बचने का प्रयास, लोन और उधार से बचने की कोशिश और फैसले लेते समय और समझदारी का प्रयोग की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं,सिंह राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Leo Tarot Card Rashifal: भविष्य से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी पड़ सकती है भारी, सोच-समझकर कदम बढ़ाएं
Leo Aaj Ka Rashifal 23 September 2026 | Singh Tarot Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Leo Tarot Card Horoscope 23 September 2026 Singh Tarot Card Rashifal: समय अनुकूल है. जिस कार्य को पूरा करने की मन में ठान चुके हैं. उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे. भविष्य से जुड़े फैसले लेते समय सोच समझकर निर्णय लें. लापरवाही की वजह से वरिष्ठ लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. इस समय उधार या लोन लेने से बचें.अपने कार्यों को समय पर पूरा करें. बच्चों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. उनके व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए उनकी रुचियां को जागृत कर सकते हैं.

 व्यावसायिक/ Professional:

प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों को नजर अंदाज न करें. व्यवसाय में इस समय लाभ प्राप्ति के अवसर न मिलने से निरुत्साहित हो सकते है. मौजूदा स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना बेहतर रहेगा. विदेश यात्रा की तरह ही कर रहे लोगों कोई अच्छी खबर मिल सकती है. कार्य स्थल के अस्त-व्यस्त माहौल को व्यवस्थित करने का प्रयास करें. कार्य से संबंधित फाइलों और दस्तावेजों को संभाल कर रखें. जरूरत पड़ने पर न मिलने से परेशानी हो सकती है. किसी सहयोगी की गलत बात का समर्थन न करें. 

स्वास्थ्य/Health:

वाहन चलाते समय अपनी गति को नियंत्रित रखें. स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में वाहन चलाने से बचे. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

उधार और बड़े लेनदेन से बचकर रहे.व्यर्थ को  खरीदारी पर रोक लगाएं. 


रिश्ते/Relationship:

घर में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने में सभी का सहयोग माहौल को खुशनुमा रखेगा. 
 

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