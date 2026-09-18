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Leo Tarot Card Rashifal: बनते कामों में आ सकती है रुकावट, सतर्क रहना रहेगा जरूरी

Leo Tarot Card Horoscope 18 September: The Hanged Man की ऊर्जा निजी और व्यक्तिगत कार्यों की प्राथमिकता बनाए रखने,किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से रुके हुए कार्यों को पूरा करने और अपने प्रयासों में तेजी लाकर उच्च अधिकारियों को वरिष्ठ जनों का सहयोग प्राप्त करने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, सिंह राशि वाले जातकों के जीवन,रिश्तों,आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Leo Tarot Card Rashifal: बनते कामों में आ सकती है रुकावट, सतर्क रहना रहेगा जरूरी
Leo Aaj Ka Rashifal 18 September 2026 | Singh Tarot card horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Leo Tarot Card Horoscope 18 September 2026 Singh Tarot Card Rashifal: अपने निजी कार्यों को व्यावसायिक कार्य की वजह से ना आगे बढ़ाए.इससे व्यक्तिगत जीवन में परेशानियां हो सकती हैं.बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें. उनके स्वास्थ्य और खान-पान को लेकर सजग रहे. ऐसे कार्यों से बचने का प्रयास करें. जिनके पूरा होने से वातावरण में हलचल हो सकती है.अपनी पढ़ाई और कार्यों पर विशेष ध्यान दें. परिवार के कार्यों में सभी का सहयोग, घर की व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो सकता है.

व्यवसायिक/ Professional:

अपने कार्यों को पूरा करने में आ रही समस्याओं को समझने का प्रयास करें. अपनी कार्य शैली में बदलाव लाए और सभी के साथ संबंध बेहतर बनाए रखें. कार्य स्थल पर व्यर्थ के तनाव में ना पड़े. अपने पहनावे पर ध्यान दें. जिनका कार्यों को पूरा करने में समस्या आ रही है. उन्हें पूरा करने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद ली जा सकती है. अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपने प्रयासों में तेजी लाएं. अपने कार्यों को सफल बनाकर उच्च अधिकारियों और वरिष्ठ जनों की प्रशंसा प्राप्त करने का प्रयास करें.अपने नीचे कार्यरत कर्मचारियों से संबंध बेहतर रखें. 

स्वास्थ्य/Health:  

ज्यादा देर झुक कर कार्य करते समय बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक जरूर लें. थोड़ा स्ट्रेचिंग करें. फलों और हरी सब्जियों का सेवन स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

किसी को उधार देने से पहले उसकी वापसी सुनिश्चित करें.बिना लिखा पढ़ी के उधार ना दें. 

रिश्ते/Relationship:

अपने रिश्तों में मर्यादा बनाए रखें.दूसरों के साथ बातचीत करते समय अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें.
 

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