विज्ञापन

Long Hair Vs Short Hair: मुझे कौन सा हेयरकट करवाना चाहिए, पैन से होने वाली इस सिंपल ट्रिक से जानें

Which Hairstyle Suits My Face: आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं, जो बेहद आसान है साथ ही यह भी बता देगी लंबे बाल रखे या छोटे. 

Read Time: 3 mins
Share
Long Hair Vs Short Hair: मुझे कौन सा हेयरकट करवाना चाहिए, पैन से होने वाली इस सिंपल ट्रिक से जानें
Which one is better, short hair or long hair?

Which Hairstyle Suits My Face: बाल हमारी सुंदरता पर चार चांद लगाते हैं, एक परफेक्ट आउटफिट पहहने के बाद भी जब तक हेयर स्टाइल अच्छा न हो, तो कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है. अक्सर कई लड़कियां यह डिसाइड नहीं कर पाती कि उनके ऊपर छोटे बाल अच्छे लगेंगे या फिर लंबे. बहुत सी लड़कियों इस बात को लेकर कन्फ्यूज़्ड रहती है कि लंबे बाल मेरे फैस पर ज्यादा अच्छे लगेंगे या शॉर्ट हेयर? अगर आप भी उन्हें में से एक हैं, जो इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं? तो यह आर्टिकल आपके लिए है. आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं, जो बेहद आसान है साथ ही यह भी बता देगी लंबे बाल रखे या छोटे. 

आप पर लॉन्ग हेयर या शॉर्ट हेयर, क्या अच्छा लगेगा?

यह पता करने के लिए आपको एक बेहद आसान ट्रिक अपनानी होगी. आपको दो पैन लेने हैं. एक पैन को एरलोब के नीचे खड़ा करके रखना है और दूसरे पैन को चीन के नीचे लेता के रखना है, फिर दोनों पैन जहां मिले उस पॉइंट को मार्क करना है. और इसकी लेंथ को मेजर करना है. अगर मार्क की हुई लेंथ 2.5 इंच या उससे कम है, तो इसका मतलब है आप पर शॉर्ट हेयर ज्यादा अच्छे लगेंगे. वहीं, अगर मार्क की हुई लेंथ 2.5 इंच से ज्यादा है, तो आप पर लम्बे बाल ज्यादा अच्छे लगेंगे. आप इस तरह से पता कर सकते हैं, कि आपकर ज्यादा क्या अच्छा लगेगा.

मैं अपने छोटे बालों को कैसे स्टाइल कर सकती हूं? 

  • मैसी लुक: छोटे बालों में मैसी लुक बेहद अच्छा लग सकता है. 

  • साइड पार्ट: आप छोटे बालों को साइड पार्ट करके स्टाइल भी कर सकते हैं.

  • फ्लैपी हेयर: छोटे बालों को फ्लैपी लुक देने के लिए बालों को ऊपर की तरफ थोड़ा सा जेल लगाया जा सकता है.

Latest and Breaking News on NDTV

लंबे बालों को स्टाइलिश कैसे बनाएं?

  • पोनीटेल: लंबे बालों में पोनीटेल एक क्लासिक और आसान स्टाइल है. 

  • ब्रेड: लंबे बालों में ब्रेड जैसे साइड, फ्रेंच या फिशटेल एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है

  • बन: लंबे बालों में बन बांधना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. फिर चाहें, वो टॉप नॉट या लो बन हो. 

इसे भी पढ़ें: Republic Day Mehndi Designs: देशभक्ति वाले मेहंदी डिजाइन से गणतंत्र दिवस को बनाएं खास, यहां हैं 26 जनवरी के लिए आसान मेहंदी डिजाइन

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Long Hair, Short Hair, Long Vs Short Hair, Hairstyles, Haircut
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com