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Sagittarius Tarot Card Rashifal: सामाजिक गतिविधियों में लें भाग, किसी करीबी के दूर होने से मन में हलचल

Sagittarius Tarot Card Horoscope 09 October: Death की ऊर्जा अनावश्यक और अनुपयोगी चीजों लोगों और स्थितियों से दूर रहने का प्रयास,छोटी-छोटी चीजों पर गुस्सा होने की जगह उनका सामना करने पर विचार और विपरीत परिस्थितियों से सकारात्मक ढंग से बाहर निकालने की कोशिश की बात लेकर आ सकती है.आईए जानते हैं, धनु राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Sagittarius Tarot Card Rashifal: सामाजिक गतिविधियों में लें भाग, किसी करीबी के दूर होने से मन में हलचल
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 09 October 2026 | Dhanu Tarot Card Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Sagittarius Tarot Card Horoscope 09 October 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: नए कार्य की शुरुआत के लिए आवश्यक सरकारी अनुमति या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कोशिश कर सकते हैं. इस संदर्भ में किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है,जिसका संबंध आपके अतीत से रहा हो. सामने वाले व्यक्ति से मुलाकात परेशान कर सकती है. अपनी भावनाओं पर काबू करें.किसी हादसे के कारण परिवार के किसी सदस्य से दूर जा सकते हैं.  इस समय पुरानी यादों और पुरानी बातों को भुलाने का प्रयास करें. घर में रखे अनुपयोगी सामान को जरूरतमंदों को बांट सकते हैं.सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेंगे. 

व्यवसायिक/ Professional

व्यावसायिक जीवन में आ रहे बदलावों को स्वीकार करें. छोटी-छोटी बातों पर नाराज होने की जगह उनके पीछे छिपे मकसद को समझने की कोशिश करें. कार्य स्थल पर अपने व्यवहार से दूसरों के लिए परेशानी ना बनने दे .यदि किसी स्थिति को समझने में खुद को सक्षम महसूस नहीं कर रहे हैं.तो किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद ले सकते हैं.अनावश्यक लोगों और स्थितियों को अपने जीवन से बाहर निकालें. भविष्य में होने वाले कार्यों की योजनाएं बना सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health

तलवे में हो रहे दर्द और जलन को नजरअंदाज ना करें. पैरों में गर्म पानी की सिकाई लाभ दे सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance

माता से कीमती उपहार मिल सकता है. संतान की नई नौकरी से परिवार के सभी सदस्यों के लिए उपहार खरीदेंगे. 

रिश्ते/Relationship

पूर्व में हुए कुछ कड़वे अनुभव के चलते आसानी से किसी पर विश्वास करने से बचते आए हैं.

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