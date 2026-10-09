Capricorn Tarot Card Rashifal: गलत तरीके से कमाई से बनाएं दूरी, नई नौकरी में मिल सकते हैं कई विकल्प

Capricorn Tarot Card Horoscope 09 October 2026 Makar Tarot Card Rashifal: कार्य की अधिकता की वजह से काफी थकान अनुभव हो सकती है. पुरानी बातों को वर्तमान रिश्तों पर हावी न होने दे.अपनी वाणी में मधुरता लाएं.अमर्यादित भाषा का प्रयोग बातचीत करते समय ना करें. परिवार के बड़े बुजुर्ग और महिलाओं से सम्मानपूर्वक व्यवहार करें.किसी बात को लेकर दूसरे पर दबाव न डालें. प्रिय के साथ विवाह की अनुमति न मिलने पर धैर्य और संयम बनाए रखें. कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें. कानूनी मामलों में सावधानी रखें.

व्यवसायिक/ Professional

नौकरी में अतिरिक्त कमाई के लिए गैर कानूनी साधनों का सहारा ना लें.इससे आपकी साख बिगड़ सकती है. व्यवसाय में अनुभवी लोगों की सलाह उपयोगी रहेगी. कलात्मक और रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को अपनी सोच में नवीनता लाने का प्रयास करना चाहिए. इससे उन्हें अच्छे अवसर प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं. नई नौकरी की तलाश कई विकल्पों को सामने ला सकती है. किसी कार्य को करने से पूर्व उसमें शामिल शर्तों को अच्छे से पढ़े और समझे.

स्वास्थ्य/Health

आंखों में लालिमा और जलन बढ़ सकती है.इस समय स्क्रीन टाइम को कम करें और आंखों को पर्याप्त आराम दें.

आर्थिक स्थिति/Finance

किसी नए ऑफर को तुरंत स्वीकार करने की जगह उसमें होने वाले नफे और नुकसान की जानकारी अवश्य लें.

रिश्ते/Relationship

दूसरों से अपनी तुलना ना करें. स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश

