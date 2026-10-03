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Taurus Tarot Card Rashifal: प्रॉपर्टी सौदे में बढ़ाएं सतर्कता, दस्तावेज जांचना जरूरी

Taurus Tarot Card Horoscope 03 October: Knight of cups की ऊर्जा अपने व्यक्तित्व में निखार लाकर कार्य क्षेत्र में बेहतर पहचान बनाने का प्रयास, घरेलू कार्य में सहायक लोगों की सभी आवश्यक जानकारियां प्राप्त करने की जरूरत और अधिकारियों के दबाव के कारण मानसिक परेशानी की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो,आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Taurus Tarot Card Rashifal: प्रॉपर्टी सौदे में बढ़ाएं सतर्कता, दस्तावेज जांचना जरूरी
Taurus Aaj Ka Rashifal 03 October 2026 | Vrishabh Tarot Card horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Taurus Tarot Card Horoscope 03 October 2026 Vrishabh Tarot Card Rashifal: अपने व्यक्तित्व और स्वास्थ्य पर ध्यान दें. तनाव के चलते जीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है. घरेलू कार्यों को पूरा करने में सहयोग करें. किसी घरेलू सहायक की अनावश्यक गतिविधियों से संदेह हो सकता हैं.अपने संदेह को अनदेखा न करें. अचानक से कुछ करीबी संबंधियों का आगमन परेशानी में डाल सकता है. घर की व्यवस्था बिगड़ सकती है. पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों को लेकर विवाद हो सकता है. धैर्य और संयम बनाए रखें. गुस्से को नियंत्रित करें. समय निजी कार्यों को पूरा करना  को प्राथमिकता दें. 

व्यवसायिक/ Professional

प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करने वाले व्यक्तियों को पहले प्रॉपर्टी से संबंधित कागजों की जांच पड़ताल करना चाहिए. अन्यथा किसी विवादित संपत्ति के कारण परेशानी हो सकती है. कार्य क्षेत्र में अपनी डेस्क को व्यवस्थित करें. अस्त व्यस्त स्थान आपकी छवि को बिगाड़ सकता है. नौकरी में ज्यादा काम और उच्च अधिकारियों के बढ़ते दबाव के कारण असंतुष्ट हो सकते हैं.नई नौकरी की तलाश पर विचार करेंगे. किसी नए कार्य की शुरुआत सोच समझ कर करें.सहयोगी की ईर्ष्या के कारण पदोन्नति में रुकावट आ सकती है. 

स्वास्थ्य/Health

खानपान की लापरवाही से गैस और एसिडिटी हो सकती है.पाचन संबंधी समस्याओं को अनदेखा न करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance

पारिवारिक संपत्ति को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में काफी खर्च हो सकता है. दूसरों को प्रभावित करने के लिए आवश्यक खर्च न करें. 

रिश्ते/Relationship

किसी करीबी मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात उत्साहित करेगी.कुछ अन्य मित्रों के साथ मुलाकात करने पर विचार करेंगे.
 

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