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Taurus Tarot Card Rashifal: नौकरी के प्रस्ताव को परखें, साझेदार से प्राथमिकताएं तय करें

Taurus Tarot Card Horoscope 02 October: Two of swords की ऊर्जा अपने विचारों में गंभीरता और स्पष्टता लाने का प्रयास,नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले सभी जानकारियों की पारदर्शिता और पैसों से संबंधित निर्णयों में जल्दबाजी न करने का प्रयास की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Taurus Tarot Card Rashifal: नौकरी के प्रस्ताव को परखें, साझेदार से प्राथमिकताएं तय करें
Taurus Aaj Ka Rashifal 02 October 2026 | Vrishabh Tarot Card Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Taurus Tarot Card Horoscope 02 October 2026 Vrishabh Tarot Card Rashifal: अपने कार्यों को पूरा करने में लापरवाही न करें. किसी निजी फैसले को लेकर मन में उलझन हो सकती है. परिवार के मामलों में सभी सदस्यों की सलाह ले सकते हैं. लेकिन अंतिम फैसला स्वयं के हाथ में रखें. घर की सजावट से संबंधित खरीदारी को लेकर जल्दबाजी न करें.विकल्पों को समझने के बाद ही सही निर्णय लें.किसी की बात को लेकर तुरंत कोई निष्कर्ष ना निकले.पहले बात को समझें और फिर सही निष्कर्ष तक पहुंचें. 

व्यवसायिक/ Professional

नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार करने से पूर्व उसके फायदे और शर्तों पर ध्यान अवश्य दें. किसी भी नए कार्य को करने से पहले नफा-नुकसान की जानकारी आवश्यक लें. किसी नए कार्य के आयोजन की तैयारी कर सकते हैं.किसी नए अवसर का चयन करने की जगह उस काम पर मेहनत करें. जो लंबे समय से लक्ष्य से जुड़ा हो. व्यवसाय में साझेदार से आपकी उम्मीद और प्राथमिकताएं उससे अलग हो सकती हैं. जिसके कारण गलतफहमी बढ़ सकती है.साथ बैठकर अपनी प्राथमिकताओं को तय करें. 

स्वास्थ्य/Health

मानसिक दबाव से बेचैनी और नींद की समस्या हो सकती है. सोने से पहले गर्म दूध और हल्का संगीत अच्छी नींद में सहायक रहेगा. पर्याप्त नींद लेने से तनाव कम होगा. 

आर्थिक स्थिति/Finance

पैसों से संबंधित किसी भी योजना में जल्दबाजी न करें. सभी विकल्पों को समझने के बाद ही सही निर्णय लें. 

रिश्ते/Relationship

प्रिय के साथ अपने रिश्ते को लेकर कोई स्पष्ट फैसला लेना पड़ सकता है.इस समय चुप रहने से गलतफहमियां बढ़ेंगी.
 

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